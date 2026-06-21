Estate formativa tra imprese e finanza sostenibile: eventi a Pesaro e Verona

A Pesaro un summer camp gratuito introduce gli studenti delle superiori al mondo delle imprese con laboratori e visite aziendali; a Verona una summer school riunisce Terzo settore e finanza sostenibile per discutere rigenerazione, indipendenza energetica e green jobs.

Due eventi distinti ma complementari animano il dibattito su formazione e sostenibilità: a Pesaro nasce un Summer Camp destinato agli studenti delle scuole superiori per avvicinarli al tessuto produttivo locale, mentre a Verona si tiene una Summer school che mette in relazione il Terzo settore con gli operatori della finanza sostenibile per promuovere iniziative di rigenerazione ambientale e sociale.

Entrambe le iniziative cercano di trasformare il concetto di futuro in un percorso concreto: a Pesaro con esperienze pratiche dentro le aziende e attività formative, a Verona con tavoli di lavoro rivolti a progettualità che possano attrarre strumenti finanziari dedicati alla transizione ecologica. I progetti coinvolgono enti locali, istituzioni formative e operatori del settore, offrendo occasioni di confronto e apprendimento diretto.

Pesaro: il Summer Camp “Futuro in azione” dal 23 giugno al 3 luglio

Tra il 23 giugno e il 3 luglio si svolge a Pesaro un percorso formativo gratuito pensato per chi ha frequentato il secondo, terzo o quarto anno delle scuole superiori. L’iniziativa, promossa da Assindustria Consulting e Confindustria Pesaro Urbino e finanziata dalla Regione Marche, prevede cinquanta ore complessive di attività tra laboratori visite aziendali, incontri con Its Academy, esercitazioni di orientamento, sfide creative e momenti all’aperto. L’obiettivo principale è creare un contatto diretto tra studenti e imprese per spiegare ruoli, processi produttivi e possibili percorsi professionali.

Contenuti pratici e competenze richieste

Il programma punta a far sperimentare professioni e tecnologie: i laboratori consentono di mettere le mani su macchinari, processi digitali e scenari produttivi, favorendo il riconoscimento dei talenti individuali. Secondo il direttore Andrea Baroni, l’idea nasce dalla necessità di accompagnare i giovani non solo verso monumenti o siti turistici, ma anche dentro le imprese per comprendere concretamente il mondo del lavoro. Baroni sottolinea la trasformazione demografica e tecnologica: l’automazione e la digitalizzazione richiedono figure più preparate e informate che sappiano inserirsi in imprese evolute.

Orientamento personale e rapporto con il territorio

La responsabile scientifica Anita Montagna evidenzia un approccio non prescrittivo: l’obiettivo è costruire strumenti che rendano i ragazzi protagonisti delle proprie scelte, non dettare sentieri professionali. La docente Lorenza Rossini aggiunge che spesso i giovani non si fermano a riflettere sulle proprie inclinazioni e conoscono poco il lavoro dei genitori o le realtà economiche locali; per questo il Summer Camp mira anche a rafforzare la conoscenza di sé e del territorio tramite esperienze concrete.

Verona: la Summer school di Cantieri ViceVersa il 25 e 26 giugno

Il 25 e 26 giugno Verona ospita la sesta edizione di una Summer school promossa dal Forum Terzo settore e dal Forum per la Finanza sostenibile, con sede presso “311 Verona” sul lungadige Galtarossa. L’evento è pensato come incontro tra domanda e offerta di strumenti finanziari dedicati al non profit, con focus su rigenerazioneefficientamentoindipendenza energeticagreen jobs e Comunità energetiche rinnovabili (CER). A partecipare saranno rappresentanti del Terzo settore, operatori finanziari e assicurativi, stakeholder e istituzioni.

Relatori, temi e testimonianze

Nei due giorni si alternano dibattiti, approfondimenti tematici e tavoli di lavoro che mettono al centro buone pratiche e progetti concreti. Tra gli interventi previsti compaiono esperti accademici come Leonardo Becchetti e Edoardo Croci, oltre a testimonianze di enti del Terzo settore che illustreranno casi di rigenerazione ambientale con impatto sociale. L’intento è favorire strumenti finanziari adeguati a sostenere progetti di recupero di spazi e immobili, anche di proprietà pubblica o confiscati, destinati a usi sociali.

Finanza sostenibile e ruolo del Terzo settore

Giancarlo Moretti, portavoce del Terzo settore, sottolinea l’urgenza di coniugare interventi ambientali e sociali in un contesto segnato da crisi climatica e aumento della povertà energetica. Francesco Bicciato, direttore generale del Forum per la Finanza sostenibile, evidenzia come gli operatori finanziari sostenibili possano offrire strumenti e supporto per realizzare la transizione ecologica del Terzo settore, creando opportunità di collaborazione e progettazione finanziaria.