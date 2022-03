Previsione del prezzo ETERNAL 2022, 2023, 2024, 2025

in

Previsioni da aprile 2022 (ETERNAL) a USD. All’inizio di aprile 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,5345 USD. Un prezzo massimo di $ 0,6414, prezzo minimo di $ 0,4383 per aprile 2022. Il prezzo medio per il mese di aprile 2022 è $ 0,5399.

previsione del prezzo alla fine di aprile 2022 $ 0,5345, variazione per aprile 2022 6%.

Previsioni da maggio 2022 (ETERNAL) a USD. All’inizio di maggio 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,5078 USD. Un prezzo massimo di $ 0,5535, prezzo minimo di $ 0,4367 per maggio 2022. Il prezzo medio per il mese di maggio 2022 è $ 0,4951. previsione del prezzo alla fine di maggio 2022 $ 0,5078, variazione per maggio 2022 -5%.

Previsioni da giugno 2022 (ETERNAL) a USD. All’inizio di giugno 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,5281 USD. Un prezzo massimo di $ 0,5915, prezzo minimo di $ 0,4964 per giugno 2022. Il prezzo medio per il mese di giugno 2022 è $ 0,5440. previsione del prezzo alla fine di giugno 2022 $ 0,5281, variazione per giugno 2022 4%.

Previsioni da luglio 2022 (ETERNAL) a USD. All’inizio di luglio 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,5968 dollari.

Un prezzo massimo di $ 0,6565, prezzo minimo di $ 0,5371 per luglio 2022. Il prezzo medio per il mese di luglio 2022 è $ 0,5968. previsione del prezzo a fine luglio 2022 $ 0,5968, variazione per luglio 2022 13%.

Previsioni da agosto 2022 (ETERNAL) a USD. All’inizio di agosto 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,6266 USD. Un prezzo massimo di $ 0,6955, prezzo minimo di $ 0,5326 per agosto 2022.

Il prezzo medio per il mese di agosto 2022 è di $ 0,6141. previsione del prezzo alla fine di agosto 2022 $ 0,6266, variazione per agosto 2022 5%.

Previsioni da settembre 2022 (ETERNAL) a USD. All’inizio di settembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,7081 USD. Un prezzo massimo di $ 0,8214, prezzo minimo di $ 0,6302 per settembre 2022. Il prezzo medio per il mese di settembre 2022 è $ 0,7258. previsione prezzo fine settembre 2022 0,7081$, variazione settembre 2022 13%.

Previsioni da ottobre 2022 (ETERNAL) a USD. All’inizio di ottobre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,7152 USD. Un prezzo massimo di $ 0,7795, prezzo minimo di $ 0,5793 per ottobre 2022. Il prezzo medio per il mese di ottobre 2022 è di $ 0,6794. previsione del prezzo alla fine di ottobre 2022 $ 0,7152, variazione per ottobre 2022 1%.

Previsioni da novembre 2022 (ETERNAL) a USD. All’inizio di novembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,8010 USD. Un prezzo massimo di $ 0,9532, prezzo minimo di $ 0,7369 per novembre 2022. Il prezzo medio per il mese di novembre 2022 è di $ 0,8450. previsione dei prezzi alla fine di novembre 2022 $ 0,8010, variazione per novembre 2022 12%.

Previsioni da dicembre 2022 (ETERNAL) a USD. All’inizio di dicembre 2022 il prezzo sarà di circa $ 0,7129 USD. Un prezzo massimo di $ 0,8055, prezzo minimo di $ 0,6558 per dicembre 2022. Il prezzo medio per il mese di dicembre 2022 è di $ 0,7307. previsione del prezzo a fine dicembre 2022 $ 0,7129, variazione per dicembre 2022 -11%.

Previsioni da gennaio 2023 (ETERNAL) a USD. All’inizio di gennaio 2023 il prezzo sarà di circa $ 0,6558 USD. Un prezzo massimo di $ 0,6886, prezzo minimo di $ 0,5509 per gennaio 2023. Il prezzo medio per il mese di gennaio 2023 è $ 0,6198. previsione del prezzo a fine gennaio 2023 $ 0,6558, variazione per gennaio 2023 -8%.

Previsioni da febbraio 2023 (ETERNAL) a USD. All’inizio di febbraio 2023 il prezzo sarà di circa $ 0,7280 USD. Un prezzo massimo di $ 0,8590, prezzo minimo di $ 0,6042 per febbraio 2023. Il prezzo medio per il mese di febbraio 2023 è $ 0,7316. previsione del prezzo alla fine di febbraio 2023 $ 0,7280, variazione per febbraio 2023 11%.

Previsione dei prezzi per il 2023

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2023 $ 0,6558 $0.5509 $0.6886 $ 0,6198 -8% Febbraio 2023 $ 0,7280 $0.6042 $ 0,8590 $ 0,7316 11% marzo 2023 $0,8008 $ 0,7527 $ 0,8648 $ 0,8088 10% aprile 2023 $ 0,8889 $ 0,7378 $1.04 $ 0,8889 11% maggio 2023 $ 0,8533 $ 0,7936 $ 0,9813 $ 0,8874 -4% giugno 2023 $ 0,9130 $ 0,8035 $ 0,9952 $ 0,8994 7% luglio 2023 $ 0,9496 $ 0,8356 $1.08 $0.9591 4% agosto 2023 $1.09 $ 0,9391 $1.28 $1.11 15% settembre 2023 $1.21 $ 0,9818 $1.45 $1.22 11% ottobre 2023 $1.36 $1.17 $1.63 $ 1,40 12% novembre 2023 $ 1,38 $1.27 $1.48 $ 1,38 2% Dicembre 2023 $1.34 $ 1,20 $1.44 $1.32 -3%

Previsione dei prezzi per il 2024

Data Prezzo Minimo Massimo Media % di variazione mensile gennaio 2024 $ 1,53 $1.24 $1.64 $1.44 14% Febbraio 2024 $1.62 $1.41 $ 1,95 $1.68 6% marzo 2024 $ 1,75 $1.61 $2.10 $1.86 8% aprile 2024 $1.91 $1.72 $2.08 $ 1,90 9% maggio 2024 $ 1,70 $1.48 $1.84 $1.66 -11% giugno 2024 $1.87 $1.74 $ 2,15 $ 1,95 10% luglio 2024 $1.61 $1.32 $ 1,85 $ 1,58 -14% agosto 2024 $ 1,85 $ 1,55 $1.94 $ 1,75 15% settembre 2024 $1.76 $1.67 $2.09 $ 1,88 -5% ottobre 2024 $1.83 $ 1,59 $2.05 $1.82 4% novembre 2024 $ 1,90 $1.79 $2.22 $2.01 4% Dicembre 2024 $ 1,75 $1.61 $2.01 $1.81 -8%

Previsione dei prezzi per il 2025