ETF immobiliare globale in USD: panoramica completa e dati chiave

Panoramica chiara dell'ETF che replica il mercato mondiale dei titoli immobiliari quotati: valori del NAV a 11 e 14 giugno 2026, informazioni su asset e composizione, benchmark e rendimenti storici. Ideale per chi valuta un'esposizione globale al settore immobiliare tramite ETF.

Questo articolo presenta una descrizione completa e aggiornata dell’ETF che replica il mercato mondiale dei titoli immobiliari quotati, fornendo i principali indicatori finanziari e la composizione del portafoglio. I dati chiave includono il NAV ufficiale per classe in USD, le dimensioni degli asset e le performance confrontate con il Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index.

Le informazioni integrate qui sotto si basano su valori pubblicati tra maggio e giugno 2026 e su dati istituzionali del fondo: valori di NAV, ciclo di negoziazione, TER, maggiori posizioni e ripartizione geografica e settoriale. L’obiettivo è offrire un quadro chiaro e utilizzabile da investitori e consulenti.

Valori di riferimento, struttura del fondo e parametri operativi

Al 11 giugno 2026 il NAV ufficiale in USD per azione era pari a $38,13mentre il valore indicativo e le quotazioni di mercato sono disponibili in più valute: NAV EUR €33,11, NAV CHF CHF 30,52 e NAV GBP £28,61. Gli asset totali del fondo ammontavano a $407,73 milioni e l’asset specifico della classe USD risultava pari a $353,87 milionicon un totale di 9.280.369 azioni emesse.

Il fondo è domiciliato in Irlanda ed è gestito da State Street Global Advisors Europe Limitedcon replica replicata dell’indice. La politica di distribuzione è a distribuzione trimestraleil TER è pari a 0,40% e il fondo è conforme a UCITS. Il ciclo di regolamento per le sottoscrizioni è DD+2 e per i rimborsi DD+3; il ciclo di negoziazione è DD+1.

Identificativi, quotazioni e listing

Il codice ISIN è IE00B8GF1M35 e i ticker principali includono codici per le sedi di negoziazione: SPYJ su Deutsche Börse (EUR), GBRE su London Stock Exchange (GBP/CHF) e GLRE su London Stock Exchange (USD). Il fondo è registrato in diverse giurisdizioni europee tra cui Austria, Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Svizzera.

Composizione del portafoglio e principali posizioni

La struttura del fondo riflette un’ampia diversificazione nel settore immobiliare quotato. Al 11 giugno 2026 il portafoglio comprendeva 222 titoli con una capitalizzazione media ponderata di circa $46.265,26 milioni. Tra le principali posizioni figuravano Welltower Inc. (8,83%), Prologis Inc. (8,21%), Equinix Inc. (6,15%) e Simon Property Group Inc. (4,19%).

La composizione settoriale mostra un’esposizione significativa al segmento della vendita al dettaglio (20,74%), seguito da sanità (15,58%) e industrial REIT (14,72%). Altri settori rilevanti includono residenziale (11,03%), data center REIT (9,92%) e self storage (6,12%). Questa distribuzione aiuta a stabilizzare il rendimento complessivo riducendo la concentrazione su un singolo sottosettore.

Ripartizione geografica

Il fondo replica un indice globale e quindi presenta una diversificazione territoriale ampia: esposizioni a mercati nordamericani, europei e asiatici, con titoli sia nei REIT statunitensi che in società immobiliari quotate internazionali come Mitsui Fudosan. Questo approccio consente di cogliere opportunità in differenti cicli immobiliari e tassi di rendimento.

Performance storica, rendimenti e rischio

Le performance aggiornate al 31 maggio 2026 mostrano che il fondo, su base netta, ha registrato un rendimento da inizio anno del 9,04% e su 1 anno del 13,42%. Il rendimento distribuito su 12 mesi (distribution yield) era pari a 2,49%mentre il dividend yield dell’indice era indicato al 3,83%. I valori lordi e netti sono riportati per periodi multipli sino al lancio del fondo.

Quanto al rischio, la deviazione standard calcolata sui tre anni è circa 15,86% mentre il tracking error rispetto all’indice è contenuto, attorno a 0,09%segnalando un buon allineamento con il benchmark di riferimento.

Infine, il prezzo di mercato rilevato al 11 giugno 2026 chiudeva su valori in euro con bid a €33,13, ask a €33,22 e prezzo di chiusura €33,18; il massimo giornaliero è stato €33,30 mentre il minimo 52 settimane è €28,64. Questi dati consentono di valutare lo spread e la liquidità su diverse borse dove il fondo è quotato.

Per gli investitori interessati, i dati sopra riportati offrono un panorama completo: dall’identità del fondo, ai costi, alla composizione e ai rendimenti storici. L’ETF si presenta come uno strumento per ottenere esposizione globale al settore immobiliare quotato con gestione passiva e costi relativamente contenuti.