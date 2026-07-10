Marco Galvagno, professore associato di economia e gestione delle imprese

Marco Galvagno è un professore associato di economia e gestione delle imprese che si occupa di marketing, comportamento del consumatore e innovazione digitale

Nel panorama accademico italiano, Marco Galvagno si distingue come un professore associato di Economia e Gestione delle Imprese con un profilo particolarmente attuale e innovativo. Le sue ricerche spaziano da tematiche tradizionali come il marketing e le imprese familiari a frontiere emergenti come il metaverso e l’intelligenza artificiale.

Con un approccio interdisciplinare, Galvagno combina competenze economiche con una profonda comprensione dei fenomeni digitali, offrendo un contributo significativo sia alla ricerca che alla didattica universitaria.

Le aree di ricerca di Marco Galvagno

Il lavoro di ricerca di Marco Galvagno si articola in diverse aree tematiche, tutte caratterizzate da un forte legame con le dinamiche contemporanee del mercato e della società. Tra i temi principali troviamo:

Marketing e comportamento del consumatore analisi delle strategie di mercato e delle dinamiche di acquisto

e analisi delle strategie di mercato e delle dinamiche di acquisto Bibliometria studio quantitativo della produzione scientifica

studio quantitativo della produzione scientifica Co-creation processi di creazione congiunta di valore tra aziende e consumatori

processi di creazione congiunta di valore tra aziende e consumatori Turismo creativo nuove forme di turismo legate all’esperienza e alla creatività

nuove forme di turismo legate all’esperienza e alla creatività Imprese familiari dinamiche e strategie delle aziende a conduzione familiare

dinamiche e strategie delle aziende a conduzione familiare Brand e relazioni di fiducia costruzione e gestione della reputazione aziendale

e costruzione e gestione della reputazione aziendale Metaverso e AI impatto delle nuove tecnologie digitali sull’economia e la società

Contatti e informazioni pratiche

Marco Galvagno è disponibile per incontri e consultazioni durante i suoi orari di ricevimento fissati il lunedì e mercoledì dalle 10:00 alle 11:00. Per chi desidera contattarlo, sono disponibili diverse modalità:

Email marco[dot]galvagno[at]unict[dot]it

marco[dot]galvagno[at]unict[dot]it Telefono 095 7537644

095 7537644 LinkedIn/in/marcogalvagno/

Il suo ufficio si trova al terzo piano stanza 9 presso l’università di appartenenza.

L’approccio didattico e le pubblicazioni

Oltre all’attività di ricerca, Marco Galvagno è impegnato nella didattica universitaria, dove applica i risultati delle sue ricerche per formare le nuove generazioni di manager e imprenditori. Le sue pubblicazioni coprono un ampio spettro di tematiche, riflettendo la sua capacità di collegare teoria e pratica in modo innovativo.

Per chi desidera approfondire il suo lavoro, è disponibile una sezione dedicata alle pubblicazioni sul suo sito personale, dove è possibile trovare articoli scientifici, saggi e contributi a convegni nazionali e internazionali.

Marco Galvagno rappresenta un esempio di come l’economia e la gestione delle imprese possano evolversi per affrontare le sfide del presente e del futuro, combinando tradizione e innovazione in un approccio unico e stimolante.