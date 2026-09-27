Crypto.com ti permette di negoziare azioni frazionate e oltre 350 criptovalute con un’unica app, senza commissioni nascoste.

Il mondo degli investimenti sta vivendo una trasformazione digitale, dove la rapidità di accesso e la varietà di strumenti sono diventate requisiti fondamentali. In questo contesto, si propone come un hub integrato che consente sia di operare su azioni tokenizzate sia di gestire un ampio ventaglio di criptovalute, il tutto da un’unica interfaccia disponibile esclusivamente per dispositivi iOS recenti.

Con oltre 150 milioni di utenti a livello globale, la piattaforma combina la semplicità di un’app mobile con le garanzie normative di un operatore regolamentato. Gli investitori possono depositare fondi tramite bonifico bancario, carta di credito o direttamente con crypto, aprendo o chiudendo posizioni in qualsiasi momento, senza limiti di orario e senza commissioni occulte durante i periodi promozionali.

Azioni tokenizzate: come acquistare frazioni di titoli globali

offre la possibilità di comprare azioni tokenizzate di aziende leader come Apple, Tesla, NVIDIA e Amazon. Il meccanismo di frazionamento permette di investire a partire da 1 USD, rendendo accessibili titoli normalmente riservati a investitori istituzionali. Le operazioni avvengono 24/7/365, con regolamento istantaneo e una collateralizzazione 1:1 garantita da azioni custodite in un conto regolamentato negli Stati Uniti. Questo modello elimina la necessità di acquistare l’intero valore di un’azione, riducendo le barriere all’ingresso e consentendo una diversificazione più rapida del portafoglio.

Frazionamento a partire da 1 USD

Grazie al fractional trading anche gli investitori con budget limitato possono partecipare al mercato azionario dei giganti tecnologici. Il prezzo di ingresso è fissato a 1 USD per unità tokenizzata, con la possibilità di aumentare l’esposizione in base alle proprie strategie di mercato. Inoltre, durante le promozioni iniziali, ha eliminato le commissioni di trading, offrendo un ambiente privo di costi nascosti per un periodo limitato.

Criptovalute: oltre 350 monete, staking e pagamenti istantanei

La sezione crypto della piattaforma comprende più di 350 criptovalute, tra cui i leader di mercato Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) e il token nativo CRO. Gli utenti possono acquistare, vendere e custodire queste monete con la stessa facilità offerta per le azioni tokenizzate. Oltre al semplice scambio, mette a disposizione la funzione di staking che consente di bloccare le proprie crypto per periodi flessibili e ricevere ricompense in forma di token aggiuntivi, ottimizzando così il rendimento del capitale immobilizzato.

Staking flessibile e Pay

Il staking è disponibile per le principali criptovalute e per le stablecoin, con termini che vanno da pochi giorni a diversi mesi. Le ricompense vengono accreditate direttamente nel portafoglio dell’utente, senza costi di transazione aggiuntivi. Inoltre, la funzionalità Pay permette di effettuare pagamenti in negozio o online senza dover pagare le tipiche gas fee rendendo le crypto realmente utilizzabili nella vita quotidiana.

Sicurezza, costi e requisiti normativi

opera sotto licenze emesse dalla Cyprus Securities and Investment Commission (CySEC) e dalla Malta Financial Services Authority (MFSA), rispettando le direttive MiFID II e il Markets in Crypto-Assets Act. Gli asset degli utenti sono protetti da un’infrastruttura di sicurezza di livello istituzionale, con sistemi di proof of reserves e monitoraggio continuo 24/7. Non è richiesto alcun KYC aggiuntivo per gli utenti già verificati, e la piattaforma offre un abbonamento “Level Up” che elimina completamente le commissioni di trading, garantisce assistenza prioritaria e potenzia le ricompense di staking.

Per finanziare il conto, gli utenti possono scegliere tra bonifico bancario, wire transfer o carta di credito, mentre per il prelievo sono disponibili le stesse opzioni, inclusa la conversione diretta da crypto a fiat attraverso partner bancari. È importante ricordare che le azioni tokenizzate sono contratti derivati OTC e non conferiscono diritti di voto o dividendi, e che le variazioni del tasso di cambio EUR/USD possono influire sui risultati finali.