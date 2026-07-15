Ethereum balza a +5,64% mentre Bitcoin domina a 56,4%

Ethereum guida il rialzo delle criptovalute con un balzo del 5,64% a 1884,52$, mentre Bitcoin mantiene una dominance del 56,4% e il mercato totale cresce del 3,4% in 24h. La capitalizzazione di ETH si attesta a 227444793709,16$, riflettendo la spinta rialzista del giorno.
Bitcoin, nonostante la sua dominance, registra un aumento del 3,7% a 64925$, confermando una settimana di stabilità relativa. La dominance di Ethereum si attesta al 9,8%, in linea con i dati precedenti. CoinGecko riporta un mercato complessivamente in rialzo, con un incremento del 3,4% nelle ultime 24 ore.
Il contrasto tra la performance di Ethereum e la stabilità di Bitcoin suggerisce un interesse crescente per le altcoin, sebbene la dominance di BTC rimanga elevata. La capitalizzazione totale del mercato riflette una tendenza al rialzo, con Ethereum che spicca per la sua performance giornaliera.
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