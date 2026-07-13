Mercati in leggero calo: Bitcoin perde terreno, euro in lieve flessione

Bitcoin a -1,73%, Ethereum a -0,96%. Euro in calo contro dollaro e yen, mercato crypto in leggera contrazione

La settimana finanziaria si chiude con un andamento negativo per le principali criptovalute e un euro in lieve flessione contro le altre valute. Bitcoin ha registrato un calo del 1,73%, portando il prezzo a 62731 USD, mentre Ethereum ha perso lo 0,96%, scendendo a 1779,65 USD. La dominance di Bitcoin si attesta al 56%, mentre quella di Ethereum è al 9,6%. Il mercato crypto nel suo complesso ha registrato una contrazione dello 1,4% nelle ultime 24 ore.

Sul fronte delle valute, l’euro ha mostrato un leggero indebolimento contro il dollaro e lo yen. La coppia EUR/USD ha chiuso a 1,143, in calo dello 0,044%. Contro la sterlina, l’euro ha perso lo 0,244%, con un cambio a 0,85155. La flessione più marcata si è registrata contro lo yen, con un calo dello 0,377% e un cambio a 185,02.

La settimana si chiude con un mercato crypto in leggera contrazione e un euro in lieve flessione contro le principali valute. La prossima settimana sarà importante monitorare l’andamento delle principali criptovalute e l’evoluzione dei tassi di cambio.

Il contenuto è informativo e non costituisce consulenza finanziaria.