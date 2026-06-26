Ethereum cede il 5,5% in un mercato cripto in calo

Ethereum ha chiuso la giornata a 1555,13 USD, in calo del 5,5% rispetto alle 24 ore precedenti. Il ribasso si inserisce in un contesto di generale debolezza del mercato cripto, con il market cap totale in calo del 2,6%.
Bitcoin, con una dominance del 55,9%, ha registrato un calo del 2,75%, portando il suo prezzo a 59883 USD. Ethereum, con una dominance dell’8,7%, ha mostrato una performance peggiore rispetto al mercato complessivo, evidenziando una divergenza tra le due principali criptovalute.
La capitalizzazione di mercato di Ethereum si attesta a 187706625409,1 USD, riflettendo il calo del prezzo. Nonostante il ribasso, la dominance di Ethereum rimane stabile all’8,7%, segno di una certa resilienza rispetto ad altre criptovalute.
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