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26 Giugno 2026

Ethereum cede il 5,5% in un mercato cripto in calo

Ethereum perde 5,5% a 1555,13 USD in un contesto di ribasso generale, con Bitcoin a 59883 USD (-2,75%)

· · 1 min
Ethereum cede il 5,5% in un mercato cripto in calo

Ethereum ha chiuso la giornata a 1555,13 USD, in calo del 5,5% rispetto alle 24 ore precedenti. Il ribasso si inserisce in un contesto di generale debolezza del mercato cripto, con il market cap totale in calo del 2,6%.

Bitcoin, con una dominance del 55,9%, ha registrato un calo del 2,75%, portando il suo prezzo a 59883 USD. Ethereum, con una dominance dell’8,7%, ha mostrato una performance peggiore rispetto al mercato complessivo, evidenziando una divergenza tra le due principali criptovalute.

La capitalizzazione di mercato di Ethereum si attesta a 187706625409,1 USD, riflettendo il calo del prezzo. Nonostante il ribasso, la dominance di Ethereum rimane stabile all’8,7%, segno di una certa resilienza rispetto ad altre criptovalute.

Il contenuto è informativo e non costituisce consulenza finanziaria.

Autore

Andrea Innocenti

Andrea Innocenti ha coordinato dall'estero il rientro di una cronista napoletana durante una crisi diplomatica, gestendo contatti con consolati; è corrispondente esteri che definisce linee editoriali sulla geopolitica. Nato a Napoli, parla dialetto locale e mantiene rapporti con ONG partenopee.

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