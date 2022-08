eToro Wallet è affidabile?

La piattaforma di trading eToro è conosciuta in tutto il mondo. Questo scambio può supportare gli utenti a scambiare più di 2.000 attività diverse, tra cui più di 20 progetti di valuta digitale. La piattaforma eToro offre anche la possibilità di investire in ETF o acquistare materie prime.

Lo scambio è famoso per la sua funzionalità di copy trading e il suo ampio portafoglio. Inoltre, anche l’ecosistema eToro di molte applicazioni che servono questo scambio svolge un ruolo vitale nel suo successo. Il portafoglio è la soluzione specializzata in cripto.

Questa serie di articoli descriverà in dettaglio le varie funzionalità disponibili sul eToro Wallet. Descriveremo anche come aprire il tuo portafoglio o trasferire fondi dalla piattaforma eToro al portafoglio crittografico eToro.

Infine, vedremo i principali vantaggi e svantaggi dell’utilizzo di portafogli caldi.

Dovrei usare un eToro Wallet?

Il eToro Wallet è un’utilità tanto necessaria per la piattaforma di trading eToro. Soprattutto per gli investitori che vogliono detenere criptovalute per un periodo prolungato, sorgerà inevitabilmente la necessità di conservare criptovalute. Il eToro Wallet è una soluzione perfettamente integrata nell’ecosistema eToro.

Il principale svantaggio della soluzione è che si tratta di una soluzione portatile al 100%.

Pertanto, non utilizzerai questo portafoglio con un computer. Inoltre, come vedremo più in dettaglio man mano che l’articolo va avanti, questo è un portafoglio caldo. Per definizione, un hot wallet è connesso a Internet e avrà senza dubbio alcune limitazioni in termini di sicurezza.

Cos’è eToro Wallet?

In questa sezione, esamineremo alcune delle funzionalità del eToro Wallet.

Portafoglio di una delle piattaforme di trading più importanti al mondo

Per comprendere l’interesse dei portafogli eToro, dobbiamo prima capire la piattaforma eToro.

eToro è una piattaforma di trading online. Questo broker è particolarmente adatto per i trader nuovi e inesperti. Attraverso eToro, gli utenti possono investire in oltre 2000 asset. Gli utenti in quasi 70 paesi in tutto il mondo saranno in grado di utilizzare questa utilità.

Mentre le azioni sono uno dei prodotti di punta di eToro, la piattaforma ha anche raccolto un crescente interesse tra gli investitori in criptovalute. Di conseguenza, vengono aggiunti regolarmente nuovi progetti crittografici. Questo aiuta ad aumentare l’attrattiva del leader mondiale nel social trading.

La piattaforma eToro ha attualmente più di 20 milioni di utenti in tutto il mondo. Gli utenti sono anche attratti da altre caratteristiche eccezionali, come esercitarsi con un account demo a tempo illimitato. Questo account è ideale per i trader per testare nuove strategie di trading. Oppure lascia che i trader nuovi ai mercati finanziari sperimentino gli strumenti offerti da eToro.

Caratteristiche di questo portafoglio

Il eToro Wallet offre diverse funzionalità come segue: