eToro: In quali paesi è disponibile?

eToro è la prima piattaforma di social trading, che secondo gli esperti sconvolge il settore dell’intermediazione online.

Quindi puoi investire nella piattaforma eToro se ti trovi in qualsiasi paese? Ripercorriamo i paesi bloccati.

eToro è bloccato nel mio paese?

eToro è una piattaforma internazionale che opera in oltre 140 paesi in tutto il mondo, offrendo un’ampia varietà di attività finanziarie e mercati globali.

Si prega di notare che a causa di requisiti normativi e decisioni aziendali basate su considerazioni di gestione del rischio, eToro non può più offrire la piattaforma di investimento eToro ai nuovi utenti nei seguenti paesi e territori:

Afghanistan Egitto Macao San Bartolomeo Isole Aland El Salvador Madagascar Sant’Elena Albania Guinea Equatoriale Malawi Saint Kitts e Nevis Algeria Eritrea Maldive Saint Lucia Andorra Etiopia Mali Saint-Martin Angola Isole Færøer Isole Marshall Saint Pierre Anguilla Isole Falkland Mauritania Saint Vincent e Grenadine Antartide Figi Mauritius Samoa Antigua e Barbuda Gabon Micronesia San Marino Armenia Gambia Moldavia Sao Tomé · Aruba Georgia Mongolia Arabia Saudita Azerbaigian Ghana Montenegro Senegal Bahamas Groenlandia Montserrat Serbia Barbados Grenada Marocco Sierra Leone Belarus Guatemala Mozambico Sint Maarten (Parte olandese) Belize Guinea Myanmar Isole Salomone Benin Guinea-Bissau Namibia Somalia Bermuda Guyana Nauru Sud Africa Bhutan Haiti Nepal Georgia del Sud e Isole Sandwich Meridionali Bonaire Isole Heard e McDonald Antille olandesi Sud Sudan Bosnia ed Erzegovina Honduras Nuova Caledonia Sri Lanka Botswana Hong Kong Nuova Zelanda Sudan Isola Bouvet India Nicaragua Suriname Brunei Indonesia Niger Svalbard e Jan Mayen Burkina Faso Iran Nigeria Swaziland Burundi Iraq Niue Siria Cambogia Giamaica Isola Norfolk Tagikistan Camerun Giappone Corea del Nord Tanzania Canada Giordania Macedonia del Nord Timor-Leste Capo Verde Kazakhstan Cipro del Nord Togo Repubblica Centrafricana Kenia Pakistan Tokelau Ciad Kiribati Palau Tonga Isole Chagos Kosovo Territori palestinesi Trinidad e Tobago Cina Kirghizistan Panama Tunisia Isola Christmas Laos Papua Nuova Guinea Turchia Isole Cocos Libano Paraguay Turkmenistan Comore Lesotho Isole Pitcairn Isole Turks e Caicos Repubblica del Congo Liberia Russia Tuvalu Isole Cook Libia Ruanda Uganda Costa d’Avorio Lesotho Ucraina Regione della Crimea Liberia Uzbekistan Cuba Libia Vanuatu Curacao Città del Vaticano Repubblica Democratica del Congo Venezuela Gibuti Isole Vergini (britanniche) Dominica Wallis e Futuna Yemen Zambia Zimbabwe

Se provieni dai paesi sopra elencati, ci scusiamo per non aver fatto trading sulla piattaforma eToro.

Puoi aprire un conto e scambiare una demo. Ma eToro non verifica quell’account. Inoltre, non è possibile ricaricare la piattaforma.

Tieni presente che se non sei residente in quei paesi ma viaggi o lavori lì, i servizi eToro potrebbero essere bloccati o non disponibili in quei paesi.

Restrizioni normative regionali

Si prega di notare che i termini e le condizioni della piattaforma dipenderanno anche dall’entità geografica in cui si sta registrando il proprio account.

Di conseguenza, i regolamenti e i servizi forniti ai clienti si basano sulla loro regione geografica, che puoi conoscere leggendo i Termini e condizioni.

Così, ad esempio, eToro UK fornisce ai propri clienti tutti i servizi generali della piattaforma ad eccezione del CopyTrading.

La Financial Conduct Authority (FCA) vigila sulle operazioni di eToro in Europa, tra cui Austria, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia e Regno Unito.

Cyprus Securities Exchange (CySEC) ha sorvegliato Argentina, Australia, Bahrain, Brunei, Cile, Cina, Colombia, Egitto, India, Giordania, Kuwait, Messico, Malesia, Nuova Zelanda, Nigeria, Oman, Paraguay, Perù, Qatar, Russia, Arabia Saudita, Singapore, Sud Africa, Svizzera, Tailandia, Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Uruguay.

L’Australian Securities and Investment Commission (ASIC) supervisiona l’Australia.

E infine, la US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) vigila sulle operazioni di eToro negli Stati Uniti.

Puoi vedere quale autorità legale governa il tuo account eToro. Accedi a Impostazioni, fai clic su Nome utente.

eToro aggiornerà la sua lista di paesi?

L’economia globale e i mercati finanziari internazionali sono in continua evoluzione, quindi eToro potrebbe espandere le sue operazioni in questi paesi soggetti a restrizioni.

Controlla il paese in cui ti trovi, eToro è disponibile? Controlla prima di aprire un account eToro e non perdere tempo su di esso.