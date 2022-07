Market Watch: Come aggiungere e rimuovere strumenti

Market Watch è una caratteristica indispensabile quando si utilizza la piattaforma MT4. Puoi trovare tutte le attività (coppie di valute, materie prime, CFD) con il loro prezzo di mercato in tempo reale lì.

Tuttavia, solo alcune risorse verranno visualizzate nella finestra Market Watch per impostazione predefinita.

Se un investitore / trader vuole mostrare alcune coppie di valute che vuole scambiare; o eliminare risorse non necessarie, come farlo?

Questo articolo mostra come gestire e personalizzare la finestra Market Watch aggiungendo/rimuovendo una risorsa sulla MT4.

Come aggiungere strumenti a Market Watch

Per aggiungere le tue risorse preferite alla finestra Market Watch, segui queste istruzioni:

Fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi all’interno della finestra Market Watch > fare clic su Simbolo. Selezionare il gruppo di asset -> fare clic sullo strumento preferito che si desidera aggiungere. Attualmente, puoi scegliere tra le categorie forex, materie prime, CFD. MT4 non offre risorse crittografiche. Fare doppio clic sugli strumenti preferiti per aggiungerli alla finestra Market Watch. In alternativa, è possibile fare clic sugli strumenti e fare clic su Mostra simbolo.

Come rimuovere gli strumenti da Market Watch

La visualizzazione di troppe risorse nella finestra Market Watch può rallentare la connessione Internet.

Per rimuovere i simboli dal Market Watch, fai clic con il pulsante destro del mouse sul simbolo specifico dal display -> seleziona Nascondi.

In alternativa, se si desidera eliminare tutte le risorse su Market Watch, fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi della finestra Market Watch > Seleziona Nascondi tutto.

Una volta fatto, è possibile aggiungere strumenti opzionali seguendo i passaggi descritti in precedenza.

In breve, Market Watch visualizza automaticamente alcuni strumenti per impostazione predefinita durante l’installazione di MT4.

Tuttavia, è possibile aggiungere o rimuovere risorse non necessarie tramite la finestra Market Watch per monitorarle e gestirle facilmente. Puoi anche disattivare Market Watch per avere più spazio per l’analisi dei grafici. Se necessario, è possibile aprire la finestra Market Watch facendo clic su Visualizza nella barra dei menu in alto -> Market Watch.