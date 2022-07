Mercato finanziario 2022: cosa aspettarsi

Tra pochi giorni diremo addio al 2021. L’analista di eToro Bogdan Maioreanu ha commentato che il 2021 è stato un buon anno per il mercato. E entreremo in un 2022 incerto. Di seguito è riportata un’analisi di mercato basata sul punto di vista di Bogdan Maioreanu.

Cosa può aspettarsi il mercato azionario nel 2022?

I mercati azionari statunitensi ed europei hanno raggiunto nuovi massimi nel 2021. Questo lascia gli investitori a chiedersi cosa accadrà dopo?

Negli ultimi 71 anni, l’S & P ha avuto solo cinque guadagni di oltre il 10% negli ultimi due mesi dell’anno (nel 1954, 1962, 1970, 1985 e 1998). E statisticamente, tali tempi portano al mercato in aumento con un aumento medio di circa il 18% l’anno successivo.

Forse l’anno prossimo vedremo l’S&P 500 salire per il quarto anno consecutivo con un raro rendimento a due cifre.

Il 2022 sarà probabilmente la seconda volta in 50 anni che l’S&P 500 raggiungerà l’obiettivo di 5.050. Al di là delle statistiche, abbiamo un contesto atipico caratterizzato da inflazione elevata, bassi rendimenti obbligazionari e bassi tassi di interesse. Tuttavia, il portafoglio di un investitore deve essere diversificato.

Ci sono molte minacce dalla pandemia o dalla situazione politica in Europa e in Asia. Il PIL globale dovrebbe crescere del 4,4% l’anno prossimo, quasi il doppio della media del decennio precedente. Ciò supporta un aumento del 10% del reddito aziendale. I tassi di interesse internazionali rimangono bassi e possono far sì che i prezzi delle azioni siano superiori alla media.

Negli Stati Uniti, il valore dell’indice S & P 500 è superiore del 30% rispetto alla media a lungo termine.

Molti investitori temono di essere sopravvalutati. Ma l’indice è composto da profitti record per le aziende, ma ancora scarsi tassi di interesse. Sembra che avremo un altro anno di solida crescita del PIL e condizioni di mercato favorevoli per le società cicliche. Gli esempi includono le società colpite dalla pandemia e che stanno riaprendo, le società a bassa capitalizzazione e i settori finanziario ed energetico.

La diversificazione del portafoglio è essenziale.

L’Europa è un luogo eccitante.

Nel 2022, l’Europa sarà un luogo emozionante. Bogdan Maioreanu ha detto che lui e i suoi associati valutano le azioni europee in modo inferiore rispetto alle azioni statunitensi. L’analista di eToro ha detto che la Banca centrale europea non è interessata a limitare gli acquisti di attività o ad aumentare i tassi di interesse. Hanno anche un budget a lungo termine e un programma di finanziamento post-pandemia in Europa. Il bilancio è stimato in oltre 800 miliardi di euro entro il 2027. Inoltre, ci sono piani per la lotta contro il riscaldamento globale. Ci sono molti fondi per l’energia pulita. E tutti questi piani sono per l’Europa, che è anche una notizia interessante per gli investitori.

L’inflazione è una preoccupazione significativa per gli investitori nel 2021. È probabile che rimanga una preoccupazione nel 2022. Anche se l’anno prossimo potremmo vedere tassi di inflazione più bassi man mano che le catene di approvvigionamento si adeguano. E la crescita economica si è stabilizzata a un livello basso dopo il boom registrato quest’anno.