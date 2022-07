Grafico binance sull’app mobile: come utilizzarlo

I grafici sono uno strumento indispensabile per i trader che utilizzano l’analisi tecnica. Attraverso il grafico, il trader può vedere il prezzo dell’asset nel passato e nel presente. Con i dati del grafico, il trader può esprimere un giudizio sull’andamento futuro dei prezzi.

Per supportare gli utenti, Binance fornisce grafici sulle app mobili. Questo articolo aiuta gli utenti a imparare come utilizzare il grafico Binance sull’app mobile.

Strumenti nel grafico binance sull’app mobile

Il grafico dei prezzi mostra una serie di punti di prezzo nello stesso intervallo di tempo. Il monitoraggio del grafico aiuta il trader a conoscere rapidamente i prezzi passati e presenti. Da lì, i trader analizzano e giudicano facilmente le tendenze future dei prezzi.

I grafici dei prezzi su Binance forniscono agli utenti strumenti per tenere traccia delle spese delle coppie di criptovalute sullo scambio. La creazione di grafici sull’app Binance ha diversi strumenti comunemente usati disponibili, tra cui grafici a candele, grafici a linee, grafici di profondità (profondità), diversi indicatori tecnici e strumenti di disegno.

Come utilizzare il grafico binance sull’app mobile?

Accedi al tuo account Binance. Se non hai un account Binance, aprilo al link sottostante:

Coppiedi monete F ind: fai clic sull’icona della lente d’ingrandimento nell’angolo in alto della home page.

Quindi, trova la coppia di monete per vedere il grafico, fai clic per aprire il grafico:

L’interfaccia del grafico sull’app Binance mostra tutte le funzionalità. La barra degli strumenti in alto ha caratteristiche: trova altre coppie di monete, scatta un’istantanea della schermata del grafico, confronta con le coppie di monete correlate, segna il grafico preferito.

La barra degli strumenti sopra il grafico ha caratteristiche come tipo di grafico, intervallo di tempo e altri strumenti.

Fare clic su Linea per passare al grafico a linee.

Fare clic per scegliere gli intervalli di tempo desiderati nelle opzioni accanto ad essi. Ogni candela visualizzata sul grafico equivale a un periodo di quel periodo di tempo. Esempio: il grafico 1D significa che ogni candela rappresenta il prezzo di 1 giorno.

Fai clic su Altro per scegliere di visualizzare più intervalli di tempo.

Fate clic su Profondità (Depth) per passare al grafico di profondità. Questa è una funzione per visualizzare visivamente ordini di vendita / acquisto senza pari sul libro degli ordini.

Il simbolo di due linee orizzontali con punti nell’angolo destro per accedere alle impostazioni degli strumenti del grafico: Indicatori tecnici, regolazione dell’altezza del grafico, strumenti di disegno…

Utilizzo di indicatori tecnici nel grafico Binance sull’App mobile

Sull’app Binance, ci sono diversi indicatori tecnici chiave, tra cui MA, EMA, Bollinger Band, MACD, KDJ, RSI. Per abilitare la visualizzazione degli indicatori tecnici, fare clic su uno degli indicatori tecnici disponibili nell’angolo inferiore del grafico. Una volta completato, l’indicatore verrà visualizzato sul grafico a candele.

Per modificare le impostazioni dei cicli dell’indicatore, visualizzare i colori. Fare clic sul simbolo delle due linee orizzontali nell’angolo in alto a destra del grafico, continuare a selezionare Indicatori.

Per installare qualsiasi indicatore tecnico, fare clic per selezionare tale indicatore tecnico per passare alla finestra di impostazione dei parametri e dei colori. Ad esempio, per visualizzare l’indicatore EMA sul grafico, fare clic sull’EMA. Viene visualizzata una finestra, selezionare le linee EMA appropriate o modificare il punto, il colore EMA come desiderato e fare clic su Conferma.

Utilizza lo strumento grafico dell’app Binance

Fare clic sul simbolo di due linee orizzontali nell’angolo superiore destro del grafico, continuare a selezionare Disegno per accedere agli strumenti di disegno. Il lato sinistro del grafico mostra alcuni strumenti di disegno, tra cui Linea, Onde, Rettangolo, Fibonacci.

Fare clic su Seleziona lo strumento che si desidera utilizzare per trovare altre versioni delle funzionalità principali dello strumento. Ad esempio, fai clic su Onde. Ci sono due diverse funzioni: Triple Waves e Penta Waves.

Di seguito sono riportate le funzioni che supportano gli strumenti di disegno: Continuare a disegnare, disattivare i disegni correnti sul grafico, eliminare le forme appena disegnate e passare alle impostazioni dell’indicatore tecnico.

Gli strumenti grafici dell’app Binance hanno solo alcuni strumenti essenziali disponibili per aiutare i trader. Se vuoi sfruttare appieno gli altri strumenti, i trader possono visualizzare i grafici delle coppie su Tradingview o visualizzare i grafici sul web di Binance.