FTX vs Coinbase: commissioni, caratteristiche e sicurezza a confronto

Coinbase e FTX sono due degli scambi crittografici più popolari al mondo, quindi spesso sorge la domanda: quale è meglio? In breve, Coinbase è migliore per i nuovi arrivati che sono alla ricerca di un’interfaccia adatta ai principianti per operazioni semplici, mentre FTX è più adatto per i trader esperti che sono nel trading futuro e a margine.

Analizziamo i due scambi e vediamo come si confrontano in diversi aspetti.

Coinbase

Coinbase è iniziato nel 2012 e nel corso degli anni ha ampliato la sua base di utenti a circa 56.000.000 di utenti in 100 paesi, scambiando $ 335.000.000.000 di volume in un solo trimestre[1]. È ben noto per essere adatto ai principianti ed è spesso il primo scambio crittografico a cui i nuovi arrivati si iscrivono.

FTX ·

FTX è stato progettato pensando al trader, non solo per i singoli, ma anche per le società di trading professionali. Nel 2020, hanno scambiato una media di oltre $ 1.000.000.000 di volume al giorno[2], con una base di utenti in rapida crescita di oltre 1.000.000[3].

Esperienza di trading

Coinbase

Coinbase è orientato verso i principianti e li prepara per il mondo del trading di criptovalute con il trading spot.

Su Coinbase, gli utenti possono acquistare, vendere, detenere, trasferire e scambiare criptovalute utilizzando i portafogli Coinbase integrati. Facilitare questo processo è un’interfaccia utente semplice e intuitiva che serve ad aiutare gli utenti a navigare nella piattaforma con facilità.

FTX ·

FTX d’altra parte è un’esperienza di trading più sviluppata che, oltre al trading spot, offre futures, margini, opzioni, leve e altro ancora. Tali attività richiedono un’interfaccia utente più dettagliata, perché visualizzano le informazioni necessarie per effettuare operazioni sofisticate.

Non vuol dire che l’interfaccia utente su FTX sia illeggibile, ma ci vuole un po ‘di conoscenza ed esperienza per capire e apprezzare.

Monete e contratti disponibili

Coinbase

Monete disponibili: Al momento della scrittura, Coinbase supporta circa 62 monete. L’elenco delle monete supportate cambia frequentemente e alcune monete sono soggette a restrizioni geografiche.[4]

Contratti disponibili: I contratti su Coinbase sono contratti spot, il che significa che gli utenti possono acquistare monete supportate e tenerle nei loro portafogli, vendere queste monete dai loro portafogli, trasferirle ad altri account o scambiarle con monete diverse.[4]

FTX ·

Monete disponibili: La quantità di monete disponibili per il trading su FTX dipende dal tipo di commercio stesso, ma in generale, ci sono oltre 100 mercati tra cui scegliere e oltre 60 attività da negoziare.[2][5]

Contratti disponibili: Gli utenti possono scambiare contratti futures, contratti spot e token con leva finanziaria.[6]

Commissioni di trading

Coinbase

Spread dello 0,50% per acquisti e vendite di criptovaluta, nonché commissioni fisse che possono variare da $ 0,99 a $ 2,99 a seconda dell’importo della transazione. Margini di spread fino al 2% per le conversioni crittografiche e commissioni del 25% sullo staking.[7]

Queste tariffe possono variare in base alla regione e possono essere soggette a termini e condizioni.[7]

FTX ·

Le commissioni possono variare dallo 0,07% allo 0% a seconda del livello e della natura del commercio, tuttavia, i titolari di FTT (il token nativo di FTX) possono beneficiare di sconti sulle commissioni che partono dal 3% fino al 60% a seconda dell’importo detenuto. Un altro vantaggio che gli stakeholder FTT ricevono sono gli sconti sui maker fino allo 0,0030% e una riduzione delle commissioni dei maker allo 0% a 25 FTT puntati.[8]

Un altro modo per ridurre le commissioni è diventare un membro VIP, che può ridurre le commissioni del produttore allo 0% e le commissioni degli acquirenti fino allo 0,0250%.[9]

I prestiti e i prestiti a margine spot hanno anche commissioni sia per il mutuatario che per il prestatore; i prestatori pagano il 20% degli interessi pagati dai mutuatari come commissioni[8], e i tassi di prestito sono calcolati come tali[10]:

Tasso di prestito = (tasso di prestito) * ( 1 + tasso di prestito a margine spot del mutuatario)

Tasso di prestito del margine spot del mutuatario = min(500 * commissione di prelievo del mutuatario, 1)

Non ci sono commissioni sui regolamenti futures e sul trading OTC e i termini e le condizioni possono essere applicati a tutte le commissioni sopra menzionate.[8]

Depositi e prelievi

Coinbase

Depositi: Non ci sono limiti di deposito per cripto o fiat, e mentre Coinbase non addebita alcuna commissione sulla crittografia in arrivo, ci sono alcune commissioni per i depositi fiat che si basano sulla posizione e sui metodi di pagamento. I dettagli possono essere trovati qui.

Prelievi: Ci sono limiti minimi di prelievo minori, ma nessun limite massimo di prelievo. C’è una commissione di conversione dell’1% se la criptovaluta viene ritirata in fiat e commissioni di transazione standard per i prelievi crittografici, che dipendono dalle commissioni blockchain.[11]

FTX ·

Depositi: Non ci sono commissioni o limiti di alcun tipo per le criptovalute e FTX non addebita alcuna commissione per i depositi fiat (potrebbero essere applicate commissioni bancarie e di trasferimento)[12]. In alcuni casi, i limiti di deposito fiat si applicano e variano, e maggiori dettagli possono essere trovati qui.

Prelievi: I prelievi di criptovalute non hanno commissioni ad eccezione delle commissioni blockchain, tuttavia, gli staker FTT possono beneficiare di esenzioni dalle commissioni a seconda dell’importo puntato[13]. Ci sono commissioni di $ 75 USD per prelievi inferiori a $ 10.000 e una commissione di prelievo dello 0,3% + R $ 10 per BRL (Real brasiliano); non ci sono commissioni su altre valute[12]. Infine, i limiti di prelievo dipendono dal livello di verifica KYC dell’account e i dettagli su questo possono essere trovati qui.

Sicurezza e affidabilità

Coinbase

Il 98% dei fondi dei clienti sono archiviati offline, così come i dati sensibili che vengono crittografati e sottoposti a backup e archiviati in caveau in tutto il mondo. Tutti gli account richiedono password complesse che sono anche crittografate e sono protette con l’autenticazione a 2 fattori.[14]

Il sito Web viene eseguito interamente su SSL crittografato e utilizza filtri SQL injection per prevenire gli attacchi CSRF. Una varietà di azioni sono limitate a individuare attività sospette.[14]

I dipendenti di Coinbase devono superare i controlli in background e sono tenuti a crittografare i loro dischi rigidi, utilizzare password complesse e abilitare il blocco dello schermo.[14]

Essendo uno dei più grandi scambi al mondo, Coinbase deve avere alti livelli di sicurezza e affidabilità per mantenere la sua posizione e, a questo proposito, vanno abbastanza bene. Sono trasparenti sulle loro commissioni e, poiché Coinbase è una piattaforma per principianti, non c’è molto a cui prestare attenzione.

Maggiori dettagli sulla trasparenza sono disponibili qui.

FTX ·

Gli account richiedono password complesse per la creazione e ogni singola azione importante, dall’accesso alle transazioni, richiede l’autenticazione a 2 fattori per garantire che venga eseguita intenzionalmente e dall’utente. I prelievi richiedono anche l’autenticazione a 2 fattori e possono utilizzare una password separata per un ulteriore livello di sicurezza. Gli utenti vengono informati di attività sospette e i prelievi vengono bloccati per 24 ore dopo la modifica della password.[15]

FTX si è anche impegnata con Chainalysis per monitorare attività crittografiche sospette[15], e utilizzare i servizi di Blockchain Consilium per il controllo della sicurezza di vari token[16].

FTX segue diverse normative e pratiche per garantire esperienze commerciali eque[17], rendendoli una piattaforma abbastanza affidabile. Maggiori dettagli sulla trasparenza possono essere trovati qui e qui.

Fondi assicurativi

Coinbase

I saldi dei clienti statunitensi sono raggruppati in: conti di custodia in USD presso banche statunitensi, fondi del mercato monetario denominati in USD o titoli del Tesoro USA liquidi. Questi fondi sono assicurati dalla FDIC per $ 250.000 per individuo. I fondi dei clienti non statunitensi sono detenuti in contanti in conti di custodia dedicati.[18]

FTX ·

FTX ha fondi di backstop di circa $ 200.000.000 (a partire dal 24/05/2021) in caso di perdite o clawback[15], e disporre di vari protocolli per aiutare i conti in pericolo di fallimento[19].

Condizioni KYC

Coinbase

Coinbase richiede documenti KYC per funzionare e richiedono quanto segue[20]:

Nome

Data di nascita

Indirizzo fisico

Numero di previdenza sociale o numero di identificazione

Fonte di finanziamento

Informazioni sul reddito/occupazione (solo Stati Uniti)

Spiegazione dell’attività (solo Stati Uniti)

Documento di identificazione (carta d’identità o passaporto o patente di guida) (solo Stati Uniti)

Selfie dal vivo (solo Stati Uniti)

I residenti dell’UE o di altri paesi possono richiedere documenti o procedure diversi per un processo di verifica.

FTX ·

FTX ha 3 diversi livelli di verifica KYC e, all’aumentare del livello, aumentano anche i requisiti. Ecco i requisiti KYC totali per i singoli account[21]:

E-mail

Nome legale completo

Paese di residenza

Data e luogo di nascita

Indirizzo e prova di indirizzo (bollette, estratto conto bancario, contratto di noleggio, ecc.)

Descrizione delle risorse di origine

Passaporto di altri documenti di identificazione rilasciati dal governo simili

Immagine dell’utente con in mano il proprio documento d’identità e un pezzo di carta scritto a mano con la data di quel giorno e il testo “FTX”

Un estratto conto bancario recente della banca a cui depositeranno e da cui preleveranno.

Disponibilità e vantaggi dei token nativi

Coinbase

Attualmente, Coinbase non ha una moneta nativa.

FTX ·

L’FTT è il token nativo di FTX e lo staking sblocca vantaggi per gli utenti. Esistono un totale di 350.000.000 di token FTT e 175.000.000 di questi si sbloccheranno nei prossimi 3 anni[24].

Benefici: Attualmente, gli utenti che partecipano a FTT ricevono sconti sulle commissioni di trading[24] e su alcune spese di trasferimento[13].

Assistenza clienti e formazione

Coinbase

Gli utenti che necessitano di assistenza possono visitare il Centro assistenza Coinbase per risolvere i loro problemi e, per assistenza personale, possono contattarli direttamente qui. Coinbase non risponde immediatamente, soprattutto durante i periodi di volatilità del mercato.

Coinbase Learn offre guide per principianti su tutto ciò che riguarda le criptovalute, coprendo argomenti dalle basi agli eventi e alle tendenze recenti. Questi articoli sono molto intraprendenti per i nuovi arrivati che desiderano saperne di più sulla criptovaluta.

FTX ·

FTX ha una sezione di aiuto all-in-one in cui gli utenti possono leggere articoli su vari argomenti relativi alle criptovalute. Qui, gli utenti possono trovare le cause dei problemi comuni e risolverli da soli, ma se si presenta la necessità di contattare personalmente il loro supporto, possono inviare una richiesta qui o, scegliere una delle opzioni di contatto che si trovano qui.

Nota che né Coinbase né i supporti FTX ti chiederanno mai informazioni personali.