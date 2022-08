eToro vs Webull: qual’è il migliore

Sei un nuovo investitore? O sei già nei mercati finanziari e stai cercando un nuovo scambio? Sul mercato oggi, molti buoni broker possono aiutarti a realizzare il tuo sogno di diventare ricco. Questo articolo confronterà i due scambi, eToro vs Webull.

Hai sentito parlare o hai usato uno di questi scambi? Si prega di fare riferimento all’articolo qui sotto di Investiki per ulteriori opzioni di trading.

eToro vs Webull: confronta le commissioni

Commissione sul conto

eToro addebita una commissione dello 0,09% per transazione. Inoltre, la commissione di prelievo applicabile è ora di cinque dollari per prelievo. Se un cliente preleva una valuta diversa dai dollari, eToro addebiterà anche una commissione di conversione aggiuntiva.

Questa commissione dipenderà dalla valuta utilizzata dal cliente.

Webull non addebita commissioni di trading per i clienti che negoziano azioni o ETF. Gli utenti pagano solo lo spread e le commissioni di negoziazione della Securities and Exchange Commission (SEC). Per i clienti che utilizzano ACH, Webull non addebiterà commissioni di prelievo.

Deposita denaro su un conto

L’importo minimo per un cliente da depositare in eToro è di $ 200. I clienti possono utilizzare carte di credito e di debito per ricaricare.

Questo scambio non addebiterà alcuna commissione quando i clienti depositano denaro sul conto. Tuttavia, gli utenti possono utilizzare una sola valuta per account.

I clienti Webull non sono limitati nell’importo minimo depositato nei loro conti. Webull ha il supporto per rendere l’operazione di deposito più veloce e più facile. Ma i clienti che vogliono cortocircuitare il titolo devono aprire un conto a margine. Il cliente dovrà depositare un minimo di $ 2.000 per aprire un conto a margine.

Confronta le funzionalità.

Transazione in sospeso

Sia eToro che Webull offrono trading in sospeso. I clienti possono effettuare ordini per chiudere automaticamente e aprire gli ordini quando il mercato raggiunge determinate condizioni.

Segnali di trading

eToro dà segnali agli utenti. Coloro che sono interessati ai segnali giornalieri dei migliori trader di eToro possono selezionare quella funzione e aggiungerla alla loro watchlist. In questo modo, possono ottenere un segnale in tempo reale di ogni aggiornamento sul proprio account tramite l’app eToro, disponibile per Android e iOS.

Social trading & copy trading

Non si può negare che eToro sia una delle principali reti di social trading. Questo scambio ha attirato milioni di utenti in 140 paesi e offre molte nuove funzionalità di social trading. eToro fornisce anche una funzione di copy trading per gli utenti. Gli utenti possono fare riferimento ai dettagli della transazione di altri utenti su questo scambio. Quindi scegli di copiare automaticamente parte o tutte quelle transazioni.

Questa è una caratteristica essenziale per gli utenti che hanno appena iniziato nei mercati finanziari. Questo pubblico è inesperto, in modo che questa funzione possa ottenere risultati migliori.

Inoltre, eToro ha anche una famosa categoria Investitori. Gli investitori di spicco sono quelli che devono costruire le loro strategie di trading. Non sono autorizzati a copiare le operazioni di altri trader. Gli utenti possono scegliere di copiare questi trader.

Webull consente inoltre ai clienti di automatizzare il loro trading attraverso il copy trading. Gli utenti possono seguire i trader redditizi, quindi aprire e chiudere automaticamente le negoziazioni.

Confronta l’assistenza clienti di eToro e Webull

L’assistenza clienti di eToro è abbastanza efficiente. Recentemente eToro ha offerto una chat dal vivo con l’assistenza clienti. Inoltre, i clienti possono inviare e-mail e aprire ticket di supporto nella sezione dell’assistenza clienti del sito Web di eToro.

eToro attualmente supporta clienti in più di 140 paesi in tutto il mondo.

Webull offre anche assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Gli utenti possono contattare il servizio clienti di questo scambio tramite numero di telefono o e-mail di supporto. Tuttavia, la risposta di Webull alle richieste di assistenza clienti non è tempestiva.

Lo scambio Webull attualmente supporta solo clienti negli Stati Uniti, Brasile, India, Malesia, Giappone, Cina, Corea, Filippine e Turchia.

eToro vs Webull: piattaforma di trading

Gli utenti di eToro possono effettuare transazioni direttamente sulla piattaforma web. Inoltre, l’app mobile di eToro è relativamente user-friendly. E i clienti hanno accesso ai mercati e alle comunità di trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I clienti possono facilmente cercare prodotti e funzionalità di trading su eToro. Ma questa app attualmente non fornisce l’autenticazione biometrica.

Gli utenti di eToro possono utilizzare l’app mobile in 25 lingue. Ad esempio, inglese, spagnolo, italiano, tedesco, russo, cinese, francese e arabo …

Webull fornisce applicazioni di trading desktop per computer Windows e Mac. Questo broker fornisce inoltre agli utenti applicazioni e strumenti di analisi tecnica che sono abbastanza facili da usare. L’interfaccia dell’applicazione mobile è abbastanza simile alla piattaforma web.