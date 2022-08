eToro Wallet: cos’è, come funziona e a chi è consigliato

La piattaforma di trading eToro è conosciuta in tutto il mondo. Questo scambio può supportare gli utenti a scambiare più di 2.000 attività diverse, tra cui più di 20 progetti di valuta digitale. La piattaforma eToro offre anche la possibilità di investire in ETF o acquistare materie prime.

Lo scambio è famoso per la sua funzionalità di copy trading e il suo ampio portafoglio. Inoltre, anche l’ecosistema eToro di molte applicazioni che servono questo scambio svolge un ruolo vitale nel suo successo. Il portafoglio eToro è la soluzione specializzata in cripto.

Questa serie di articoli descriverà in dettaglio le varie funzionalità disponibili sul portafoglio eToro. Descriveremo anche come aprire il tuo portafoglio o trasferire fondi dalla piattaforma eToro al portafoglio crittografico eToro.

Infine, vedremo i principali vantaggi e svantaggi dell’utilizzo di portafogli caldi.

Cosa sai già del portafoglio eToro?

eToro Wallet è una soluzione di archiviazione online sviluppata da eToro. Si chiama portafoglio caldo. Questo tipo di portafoglio è l’opposto dei portafogli freddi, che consentono di archiviare le risorse offline.

Sebbene i portafogli Bitcoin freddi siano più sicuri, sono anche meno reattivi. E il tempo di completamento della transazione (trading di criptovaluta) sarà più lungo.

Pertanto, gli investitori sono spesso invitati a conservare grandi quantità in portafogli freddi e mantenere solo una parte delle loro criptovalute in portafogli caldi. Soprattutto per coloro che usano frequentemente le valute digitali come mezzo di pagamento. Allo stesso modo, i trader dovrebbero utilizzare portafogli freddi per investire in un progetto di archiviazione a lungo termine. I portafogli caldi sono preferiti per coloro che effettuano molte transazioni di criptovaluta.

Il portafoglio eToro dovrebbe anche essere classificato come portafoglio mobile.

Questo portafoglio non ha una versione desktop. L’unico modo per accedervi è scaricare l’app e installarla sul tuo cellulare. Questa app è disponibile nell’app store di Google Play e iOs.

Chi dovrebbe usare questo portafoglio?

Per i nuovi trader, il portafoglio eToro è un prodotto entusiasmante. Ti consentirà di archiviare le risorse digitali in modo rapido e senza troppe conoscenze da utilizzare. A giudicare da questa caratteristica, possiamo dire che è una delle soluzioni più semplici. Ma eToro è adatto anche per i trader esperti, indipendentemente da dove commerciano.

Grazie alla sua natura portatile, il portafoglio è ideale anche per gli appassionati di trading mobile. E molto utile per coloro che sono costantemente in movimento e vogliono mantenere il controllo sull’archiviazione delle loro risorse digitali. A nostro parere, il portafoglio è particolarmente considerato per coloro che desiderano condurre molte transazioni di criptovaluta. Che si tratti di acquistare, vendere o persino scambiare criptovalute.

Gli investitori possono scambiare più di 20 diversi progetti crittografici su eToro. Ci sono anche diverse migliaia di altri beni per investirlo in modo redditizio. eToro è uno scambio ideale per coloro che vogliono stabilire una vera e propria strategia per diversificare il proprio portafoglio di investimenti.

Quali sono le criptovalute supportate da eToro Wallet?

Se la sicurezza è un fattore significativo quando si confrontano i portafogli, anche il numero di prodotti di investimento è essenziale. Su questo punto, il portafoglio supporta gli utenti a memorizzare più di 120 diverse criptovalute. Ad esempio è Bitcoin tradizionale attraverso Ethereum, Bitcoin Cash, Cardano, Ripple, Litecoin o persino Bitcoin Gold. La maggior parte dei progetti crittografici essenziali sono supportati dal portafoglio eToro.

Il portafoglio eToro supporta più di 120 diversi progetti crittografici. Gli investitori possono anche scambiare tra altre criptovalute. Attraverso il portafoglio eToro, gli utenti possono scegliere tra non meno di 500 combinazioni diverse.