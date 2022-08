Recensione MT4 – tutt i pro e contro da considerare

in

MetaTrader 4 è una piattaforma di trading avanzata professionale. La maggior parte dei broker fornisce piattaforme MT4 per i propri clienti. L’articolo seguente ti aiuta a comprendere meglio la recensione della piattaforma di trading MT4 e i suoi vantaggi / svantaggi.

Recensione MT4 – Pro e contro

Pro:

Gratuito per utilizzare molte funzionalità di base

Diversi indicatori, strumenti di analisi

Funzionamento stabile e veloce e grande volume di elaborazione

Raramente si verificano errori tecnici durante il trading

Consente il trading con molti account diversi di diversi broker

Offre trading automatizzato

Crea i tuoi indicatori tecnici

Supporta l’account demo prima di entrare nel trading effettivo

Fornire strumenti analitici, strumenti specializzati di vari livelli dal principiante al professionista

Contro:

Oltre ai vantaggi, MT4 ha anche alcune limitazioni come segue:

A volte c’è qualche errore durante la transazione.

Rispetto alla piattaforma MT5, MT4 è più limitato negli strumenti di trading. Ad esempio, MT4 non fornisce criptovaluta o prodotti azionari, quindi coloro che hanno esigenze di trading diversificate o specializzati nell’investimento in altri prodotti sceglieranno invece MT5.

In generale, MT4 è una delle piattaforme facili da usare, ha molti strumenti di supporto, è sicuro e trasparente. Ecco perché i trader di tutto il mondo amano così tanto la piattaforma MT4.

MetaTrader 4 (MT4) Recensione

Affidabilità

La maggior parte delle piattaforme di trading Forex significative e affidabili in tutto il mondo supportano il trading su MT4. I terminali client e server sono crittografati tramite una chiave a 129 bit, che supporta la crittografia RSA. Accompagnato da alta velocità e stabilità, è costretto ad essere attaccato dagli hacker durante il trading.

Quindi, in termini di sicurezza, questa è una piattaforma affidabile con velocità stabile. Pertanto, sebbene ci siano molte altre piattaforme, i principali broker oggi preferiscono usarle.

Revisione MT4 – Velocità di esecuzione

Indipendentemente dalla strategia di trading, la velocità di esecuzione è una preoccupazione primaria per ogni trader, dagli scalper ai trader a lungo termine) perché influisce sulla sua efficienza e profitto.

Secondo gli aggiornamenti del mercato, la velocità di elaborazione delle transazioni su MT4 è vertiginosa e stabile. Inoltre, lo scambio supporta anche le transazioni a causa di errori di connessione di rete lenti sul server.

Recensione MT4 – Commissioni

Quando fai trading sulla piattaforma MT4, non dovrai pagare commissioni per usarlo. Lo scambio in cui apri il conto pagherà tale commissione.

Tuttavia, dovrai pagare commissioni di trading ai tuoi broker. E questa commissione è diversa tra i broker forex.

Per chi è MetaTrader 4?

MetaTrader4 ha qualcosa da offrire a chiunque sia disposto a fare trading. Confronta cosa può fare per aiutare i principianti e i trader avanzati. Sì, una demo di Meta 4 sarebbe utile, ma devi sapere cosa Può fare MetaTrader per te.

Neofiti

Con il suo design semplice, l’eccellente interfaccia utente e funzioni come il copy trading e i robot di trading, MT4 è l’ideale per i principianti.

Inoltre, puoi anche esercitarti a fare trading sul conto demo MT4 fino a quando non lo padroneggi. Ti verrà data una valuta virtuale e sentiti libero di sperimentare tutti gli strumenti, gli indicatori e i grafici in tempo reale, come in un account live.

Trader professionista

La piattaforma MT4 attrae anche i trader professionisti grazie alle sue avanzate capacità di creazione di grafici e analisi tecnica, indicatori integrati e strumenti grafici e molte altre caratteristiche uniche. La piattaforma consente inoltre il trading automatizzato programmando con il linguaggio PROPRIETARIO MQL4 di MetaQuote e costruendo indicatori personalizzati.

Domande correlate

MT4 è sicuro?

Sì. MetaQuotes – La società di sviluppo software MT4 è un fornitore di piattaforme che soddisfano i più severi standard normativi di sicurezza IT stabiliti dalle autorità di regolamentazione finanziaria in ogni paese del mondo. MT4 crittografa anche tutti i dati delle informazioni utente per la sicurezza dell’account durante il trading MT4. Quindi il prodotto MT4 è un software sicuro, affidabile e affidabile.

MT4 è gratuito?

Tutti i trader possono scaricare gratuitamente il software MetaTrader 4 e utilizzare i propri computer e telefoni cellulari.

Tuttavia, per accedere a MT4 e fare trading, è necessario aprire un account presso un broker / scambio che offre MT4. E a seconda del broker, ti verrà addebitata una commissione di transazione (ad esempio spread, swap, deposito / prelievo).

Quali strumenti sono disponibili su MT4?

Puoi scambiare coppie di valute, materie prime e CFD su MT4.

Qual è il deposito minimo per fare trading su MT4?

MT4 è semplicemente una piattaforma di trading e analisi tecnica. MT4 non gestisce direttamente i pagamenti degli investitori (compresi depositi/prelievi).

Pertanto, l’importo minimo del deposito sul conto sarà determinato da ogni scambio.

Quali broker affidabili offrono MT4?

Se stai cercando piattaforme di trading affidabili per piattaforme MT4, puoi fare riferimento ad alcuni dei seguenti broker:

MT4 offre un conto Demo?

MT4 offre un account Demo con valuta virtuale disponibile per i trader per testare la piattaforma ed esplorare il mercato.

MT4 Demo è progettato per assomigliare a un conto reale (guarda, grafico, mercati). Puoi utilizzare l’indicatore MT4 gratuito, gli strumenti e i componenti aggiuntivi come un account reale.

L’account demo MT4 è disponibile su desktop, tablet o dispositivi mobili e sistemi operativi Windows, iOS e Android.

In sintesi, MetaTrader è una piattaforma di trading prevalente tra gli investitori finanziari, in particolare i trader forex. Sebbene Metatrader 5 sia stato successivamente rilasciato, fornendo più funzionalità, MT4 possiede ancora una base di clienti più ampia perché soddisfa quasi interamente le esigenze di analisi del trading dei trader.

Tuttavia, dovresti notare che MT4 è semplicemente una piattaforma per aiutarti a effettuare transazioni di acquisto, vendita e analisi tecnica. Dovrai aprire l’account di un altro broker e accedere a MT4 per analizzare e fare trading. Quindi, fai attenzione nel processo di scelta di uno scambio affidabile e sicuro per evitare rischi inutili.