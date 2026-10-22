Euro/yen: discesa netta nella chiusura del 22 ottobre

EUR/JPY scende a 175.97 il 2026-10-22 con un ribasso giornaliero del -0.784%, evidenziando una settimana in flessione rispetto a 177.36.

La storia qui è il cedimento. Dopo una serie di valori che oscillavano attorno a 177, il cambio scende a 175.97 il 2026-10-22, interrompendo la traiettoria piatta osservata nei giorni precedenti e segnando un ribasso giornaliero di -0.784%.

La sequenza recente mostra come il mercato abbia provato ad assestarsi tra 177.06 e 177.82 prima di tornare a 177.36 il 2026-10-21; il movimento odierno rompe quella compattezza. Il confronto con altri cross evidenzia una pressione comune sull’euro: EUR/USD a 1.1205 (-0.258%) ed EUR/GBP a 0.8377 (-0.066%).

Dal punto di vista dell’andamento, il dato più significativo non è il singolo livello ma il cambio di tono tra metà settimana e la chiusura del 22 ottobre: la sequenza 177.06, 177.82, 177.63, 177.34, 177.36, 175.97 racconta una fase in cui la stabilità ha lasciato spazio a un movimento direzionale.

La fonte dei valori è la Banca Centrale Europea (via Frankfurter).

Il contenuto è informativo e NON costituisce consulenza finanziaria.