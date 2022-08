EURUSD: cos’è e come funziona

EURUSD è una coppia di valute molto familiare nel mercato forex. La coppia EURUSD è nota per essere la coppia di valute più scambiata a livello globale. Questo articolo aiuta i trader a conoscere il significato di EURUSD, i fattori che influenzano il tasso di questa coppia di valute e i migliori orari di trading EURUSD.

Cos’è EURUSD? SIGNIFICATO DI EURUSD

EURUSD è una coppia di valute tra l’euro e il dollaro USA. La coppia EURUSD indica quanti dollari USA (la valuta di quotazione) sono necessari per acquistare un Euro (la valuta di base) nel mercato Forex. In altre parole, negoziare la coppia EURUSD significa scambiare il tasso dell’Euro.

Ad esempio, il tasso EURUSD è 1,13, il che significa che per acquistare 1 EUR, il trader deve utilizzare 1,13 USD, o 1 EUR è uguale a 1,13 USD.

Poiché EURUSD è la valuta più scambiata al mondo, è anche la coppia di valute più liquida con gli spread più bassi.

Cosa significa l’aumento e la diminuzione del tasso EURUSD?

Come altre coppie di valute sul mercato forex, il tasso EURUS cambia costantemente. Una variazione del tasso di coppia EURUSD rappresenta la correlazione mutevole tra le due valute della coppia.

Ad esempio:

Quando il prezzo di EURUSD aumenta (ad esempio, da 1,15 a 1,17), l’EUR aumenterà del suo valore rispetto all’USD.

Quando il prezzo di EURUSD scende (ad esempio, da 1,22 a 1,19), l’EUR si deprezza e l’USD aumenta di valore.

La valuta di base (EUR) della coppia di valute EURUSD è fissa e rappresenta sempre un’unità. Pertanto, il tasso EURUSD può aumentare a causa del rafforzamento dell’EUR o dell’indebolimento dell’USD. Una delle due condizioni porta all’aumento del tasso EURUSD e alla visualizzazione nel grafico dei prezzi.

Fattori che influenzano il tasso di cambio EURUSD

La coppia di valute EURUSD è una rappresentazione del tasso di cambio di due valute, l’euro e il dollaro USA. Pertanto, il tasso di cambio di questa coppia di valute è influenzato da fattori fondamentali come la politica del governo e l’economia della domanda e dell’offerta nel mercato monetario per questa coppia di valute.

I tassi di interesse sono un fattore che influenza direttamente il tasso EURUSD. I trader possono seguire la BCE (banca centrale europea) e la Fed (US Federal Reserve Bank) per catturare i movimenti dei tassi di cambio di questa coppia di valute. La Fed pubblica il tasso dei Federal Funds otto volte l’anno, mentre la BCE pubblica il tasso mensile.

I trader possono seguire le dichiarazioni dei tassi di interesse, la direzione politica futura delle due banche centrali più potenti da cui esprimere giudizi sul tasso EURUSD.

Il tasso di occupazione influisce anche sul tasso EURUSD. Negli Stati Uniti, i dati sui salari non agricoli vengono rilasciati dal Bureau of Labor Statistics il primo venerdì di ogni mese. I dati sulle buste paga non agricole forniscono approfondimenti sulla volatilità di EURUSD. In Europa, anche il numero di posti di lavoro consolidati nella regione e quello delle principali economie come Francia e Germania hanno un impatto significativo sul prezzo della coppia EUR/USD.

Qual è il momento migliore per fare trading su EURUSD?

Il mercato dei cambi è aperto 24 ore su 24, cinque giorni alla settimana, tranne il sabato e la domenica. Tuttavia, non è sempre il momento giusto per scambiare qualsiasi coppia di valute. I trader dovrebbero entrare nelle negoziazioni solo nel momento in cui ci sono più partecipanti al mercato.

La coppia EURUSD è più attivamente scambiata quando i mercati di Londra o New York sono aperti. Quell’orario è di circa 8 AM a 9 PM GMT. Inoltre, l’orario di trading ideale della coppia EURUSD è dalle 13:00 alle 16:00 GMT. Questo è il momento in cui i mercati di Londra e New York sono aperti.

I mercati di Londra e New York sono aperti contemporaneamente. Di conseguenza, il volume degli scambi sarà aggregato dai due più grandi mercati del mondo e diventerà il momento della giornata con il volume più alto. Ciò significa che la coppia EURUSD sarà scambiata più attivamente durante questo periodo, e questo è il momento migliore per i trader per cercare opportunità.

Conclusione: SIGNIFICATO DI EURUSD

Sopra ci sono alcune informazioni di base per imparare il significato di EURUSD. Speriamo che, con queste informazioni, i trader possano facilmente accedere e acquisire esperienza iniziale per praticare il trading e realizzare profitti da EURUSD.