Metodi di investimento comuni: cosa sono e quanti ce ne sono

Ci sono diverse opzioni che hai per investire nel mercato azionario. Alcuni sono semplici e altri sono un po ‘complicati. Dai un’occhiata a quale metodo di investimento sarebbe il migliore per te.

Esistono tre metodi di investimento di base:

Acquista e conserva

Media dei costi in peso

Market Timing (o trading)

Qui imparerai a conoscere ognuno di essi e perché funziona.

1. Acquista e conserva

La strategia buy and hold (investimento a lungo termine) è l’acquisto di un titolo e la sua detenzione fino alla fine del tempo (cioè, fino a quando non si desidera / è necessario ottenere i soldi).

Questo metodo di investimento è relativamente privo di stress, dal momento che ignorerai gli alti e bassi giornalieri / settimanali / mensili del mercato. Questo può essere fatto quando hai una somma di denaro di cui non hai davvero bisogno ora o più tardi in futuro, ma lo vuoi solo dalle tue mani.

La cosa importante qui è che non sei attaccato ai soldi. Se diventa più grande, fantastico! Ma se si perde, allora dovresti comunque stare bene.

Ora, vorrei mostrarvi quanti soldi avrebbero potuto essere fatti se avessimo fatto una strategia di acquisto e mantenimento su queste società. Se $ 100 sono stati investiti nel 2010, tale importo sarebbe ora:

Condivisioni di Facebook: ora ricevi $ 520

Azioni Apple: ora guadagni $ 2.400

Azioni Amazon: guadagni $ 3.300

Azioni Tesla: realizzi un profitto di $ 11.302

Rispetto agli investimenti a breve termine (trading), il metodo buy and hold non richiede di avere molte competenze.

Tutto quello che devi fare è ricercare quali azioni hanno un buon potenziale di crescita in futuro, quindi acquistare e conservare per almeno alcuni mesi o alcuni anni fino a quando il prezzo delle azioni è alto, lo vendi a scopo di lucro.

Con una strategia di acquisto e mantenimento, è meglio scegliere i giganti dell’industria di oggi. Scegli le aziende che molto probabilmente sopravviveranno a te. Queste sono le aziende che hanno una storia di espansione in nuovi modi di fare soldi.

2. Media dei costi in peso

La media dei costi in peso è un modo semplice, sicuro ed efficace per fare soldi nel mercato azionario. Tuttavia, richiede più disciplina rispetto alla strategia buy and hold. La coerenza è molto importante quando si tratta di questo metodo di investimento.

La strategia di media dei costi in peso consiste nell’investire una quantità fissa di denaro in una buona azienda a intervalli fissi, indipendentemente dal suo prezzo. In questo modo, distribuisci il rischio di acquistare a prezzi costosi, allo stesso tempo approfitta delle opportunità a prezzi economici.

Ecco un esempio per mostrarti come funziona. Diciamo che abbiamo deciso di investire in Netflix (NFLX) a gennaio 2017. E abbiamo messo da parte $ 1.000 per investire ogni sei mesi. Ciò significa che ogni gennaio e luglio, $ 1.000 saranno utilizzati per acquistare azioni di Netflix, indipendentemente dal prezzo.

La seguente tabella mostra i prezzi di Netflix, a intervalli di sei mesi. Nella tabella sottostante, vorrei farvi notare come il numero di azioni acquistate varia con il prezzo per azione.

Dattero Prezzo Netflix ($ per azione) Numero di azioni acquistate * Numero totale di azioni Prezzo medio di acquisto delle azioni ($) Gen-17 128 7,8 7,8 128 Lug-17 151 6,6 14,4 138 Gen-18 205 4,8 19,2 156 Lug-18 396 2,5 21,7 184 Gen-19 332 3 24,7 70W Lug-19 377 2,6 27,3 219 Gen-20 325 3 30,3 231 Lug-20 550 1,8 32,1 249 Gen-21 539 1,8 33,9 265 Lug-21 536 1,8 35,7 280

Poiché sei in grado di acquistare più azioni quando il prezzo è basso, il peso dei prezzi più bassi è maggiore. Di conseguenza, anche il prezzo medio di acquisto scende. Questa è la magia della media del costo del peso. Acquistando a intervalli fissi, con importi fissi di denaro, si approfitta delle fluttuazioni dei prezzi.

La media dei costi in peso può essere un ottimo modo per gestire il rischio di investimento e mantenere una strategia di investimento coerente durante tutte le condizioni di mercato. È un modo collaudato per investire denaro a intervalli normali (mensili, trimestrali, ecc.) per raggiungere profitti di investimento a lungo termine nel mercato azionario.

3. Tempistica del mercato

Il market timing è anche noto come trading azionario. Questo metodo di investimento significa guardare attivamente il mercato azionario per le opportunità di acquistare ai minimi e vendere ai massimi.

Il market timing richiede più abilità, tempo e dedizione. Allo stesso tempo, è anche molto più eccitante.

Se sei disposto a controllare quotidianamente il mercato azionario e vuoi l’eccitazione, questo potrebbe essere per te. Con il tempismo del mercato, puoi raddoppiare i tuoi soldi in una settimana. Ma allo stesso tempo, potrebbe accadere il contrario. Potresti anche perdere metà dei tuoi soldi in quella stessa settimana se non stai attento. Questa corsa a vincere e perdere è la ragione per cui il mercato azionario è spesso paragonato al gioco d’azzardo, molto complicato e rischioso. Ci sono più perdenti che vincitori.

Mentre il concetto di cronometrare i bassi e vendere agli alti sembra semplice, richiede una conoscenza della scienza chiamata analisi tecnica. L’analisi tecnica è una tecnica in cui si cercano modelli nei grafici azionari e si cercano diversi indicatori di mercato. Attraverso il processo di trading e apprendimento, puoi fare soldi da questo duro mercato.

Sopra ci sono tre diversi metodi di investimento che gli investitori possono utilizzare per fare soldi dal mercato azionario. Ognuno ha la sua caratteristica. Spero che tu possa selezionare quale è il migliore per te.