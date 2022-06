KuCoin Community Chain (KCC): cos’è e come funziona

Nonostante il suo nome, la piattaforma non è ufficialmente associata allo scambio KuCoin, né è costruita da nessuno dei membri del suo team principale. La maggior parte degli sviluppatori dietro la piattaforma non sono pubblici.

KCC Chain è costruita attorno a un unico scopo: “Accelerare il flusso di valore in tutto il mondo senza confini”.

La piattaforma tenta di ridurre l’attrito nello spazio crittografico e distinguersi dalle altre blockchain di livello 1 per la sua alta velocità, le basse commissioni e la compatibilità diretta con i contratti intelligenti Ethereum ed ERC-20.

Come piattaforma ad alte prestazioni, KCC Chain vanta un throughput più elevato e commissioni di transazione inferiori rispetto a Ethereum e molte altre blockchain, ma è innegabilmente più centralizzata, a causa del fatto che attualmente ci sono solo una dozzina di nodi coinvolti nel mantenimento della sua integrità.

La piattaforma tenta di mitigare questo in qualche modo attraverso l’uso di un DAO della comunità, noto come “GoDAO”. Ciò consente ai possessori del token KuCoin Shares (KCS) di partecipare alla governance on-chain, contribuendo a modellare lo sviluppo dell’ecosistema KCC sollevando e votando su proposte di governance.

KuCoin Community Chain è insolito tra le blockchain in quanto invece di creare un token gas completamente nuovo, gli sviluppatori hanno optato per incorporare invece il token KCS preesistente.

Di conseguenza, gli utenti devono spendere KCS quando inviano transazioni sulla blockchain.

Come funziona?

KCC Chain è un fork di Ethereum. Ciò significa che gran parte della sua architettura rimane la stessa, il che garantisce che le DApp di Ethereum possano facilmente essere implementate e / o migrare a KCC Chain, se lo desiderano. Allo stesso modo, questo significa che molti portafogli Web3 popolari funzioneranno con la piattaforma, incluso MetaMask.

La piattaforma mantiene il consenso utilizzando un sistema noto come “Proof-of-Staked-Authority” o PoSA.

Questa è una versione modificata di Proof-of-Stake che richiede ai titolari di nodi (noti come validatori) di mettere in gioco la propria identità piuttosto che un numero specifico di token KCS per partecipare al processo di produzione e verifica del blocco. Lo stesso meccanismo di consenso è utilizzato dalla catena BNB.

Questi validatori ricevono le commissioni di transazione contenute in ciascun blocco in cambio della loro onesta partecipazione al consenso della rete. In un aggiornamento successivo, KCC Chain introdurrà lo staking, che consentirà ai titolari di non nodi di puntare i loro token KCS per guadagnare una frazione delle entrate delle commissioni di transazione della rete, in modo simile alle blockchain Delegated-Proof-of-Stake.

A causa della sua attività relativamente bassa, la maggior parte dei blocchi rimane vuota, il che significa che la piattaforma genera pochissime entrate dalle commissioni di transazione. Secondo i dati dell’esploratore di blocchi ufficiale di KCC Chain, le entrate giornaliere delle commissioni di transazione si aggirano generalmente tra $ 150 e $ 300 / giorno, da condividere tra i nodi partecipanti.

Al momento della scrittura, KCC Chain ha un totale di 12 nodi in funzione, uno dei quali è inattivo da più di un mese. La piattaforma dovrebbe supportare fino a 29 nodi di convalida. I nuovi validatori possono essere votati in posizione solo dai validatori esistenti.

Dato che KCC Chain è una blockchain indipendente, ha anche un proprio token di gas nativo, noto semplicemente come KuCoin Shares (KCS). KCS è stato inizialmente lanciato come token ERC-20 sulla blockchain di Ethereum, ma parzialmente migrato a KCC Chain quando la sua mainnet è stata lanciata nel giugno 2021.

Per ulteriori informazioni su KCS e le sue altre utilità, vedere il white paper KCS aggiornato di recente.

Il token KCS viene ora utilizzato per pagare operazioni di contatto intelligenti e transazioni regolari sulla blockchain KCC.

Le risorse possono essere migrate da/verso KCC Chain attraverso l’uso del KCC Bridge. Questo attualmente supporta i trasferimenti tra KuCoin Community Chain ed Ethereum, BNB Chain, Polygon, Fantom e Avalanche.

Cosa rende unica la catena KCC?

KCC Chain deve affrontare una forte concorrenza da parte di altre blockchain associate allo scambio, attualmente di maggior successo, tra cui BNB Chain di Binance, OKC Chain di OKEX e Cronos Chain di Crypto.com.

Per aiutarla ad avere successo in un panorama di livello 1 sempre più competitivo, KCC Chain include una serie di caratteristiche distintive.

Gestito dalla comunità

A differenza di molte altre blockchain associate allo scambio, KuCoin Community Chain non è di proprietà e gestita da uno scambio centralizzato. Invece, è stato costruito dai membri della comunità KuCoin. Per questo motivo, afferma di essere più decentralizzato di molti dei suoi concorrenti, dal momento che è libero di evolversi secondo i capricci della comunità – piuttosto che in risposta alle normative o alla volontà dei suoi creatori.

Compatibilità EVM

Come fork di Go Ethereum, KCC Chain condivide molte delle sue funzionalità, probabilmente la più importante delle quali è la sua compatibilità con la Ethereum Virtual Machine (EVM). Ciò consente agli sviluppatori di distribuire il loro codice Ethereum direttamente sulla catena KCC con poche o nessuna modifica necessaria. KCC Chain spera che le sue basse commissioni e l’elevato throughput saranno sufficienti per attirare sviluppatori e progetti lontano dalle catene Ethereum (e altri EVM) alla sua piattaforma.

Elevata produttività

KCC Chain ha un tempo di blocco di soli 3 secondi (lo stesso di BNB Chain). Per questo motivo, la transazione media raggiungerà in genere la finalità entro 3 secondi. Questo lo rende circa quattro volte più veloce di Ethereum, che attualmente ha un tempo di blocco di ~ 13 secondi.

Mentre gli sviluppatori non hanno ancora fornito statistiche ufficiali sul suo throughput, è ragionevole supporre che si tratti di circa 100-300 transazioni al secondo (TPS), che è simile a BNB Chain.

Commissioni di transazione basse

KCC Chain è attualmente una delle blockchain più economiche per commissione media di transazione.

Poiché la piattaforma è relativamente inattiva, la commissione media di transazione attualmente si aggira intorno a $ 0,01. Questo, tuttavia, può essere previsto che aumenti se la concorrenza per lo spazio dei blocchi cresce, ad esempio se l’ecosistema DApp di KCC Chain si espande e / o se la sua base di utenti cresce.

Per mettere questo in prospettiva, la commissione media di transazione di Ethereum è di circa $ 1,5 mentre la commissione media su Solana è di 0,000005 SOL (equivalente a < $ 0,001).

KuCoin Community Chain ha delle DApp?

Nonostante il lancio della sua mainnet nel giugno 2021, KuCoin Community Chain ha finora visto una diffusione relativamente scarsa tra gli sviluppatori e solo una piccola manciata di applicazioni è attualmente attiva sulla piattaforma.

I tre più popolari in termini di valore totale bloccato (TVL) sono:

MojitoSpalla: Un market maker automatizzato che funziona esclusivamente su KCC. La piattaforma consente agli utenti di scambiare risorse digitali e fornire liquidità per guadagnare rendimenti sotto forma di commissioni di trading. Come molti AMM, presenta anche una varietà di fattorie di rendimento, in cui gli utenti possono puntare i loro token MojitoSwap LP per guadagnare ricompense aggiuntive.

Un market maker automatizzato che funziona esclusivamente su KCC. La piattaforma consente agli utenti di scambiare risorse digitali e fornire liquidità per guadagnare rendimenti sotto forma di commissioni di trading. Come molti AMM, presenta anche una varietà di fattorie di rendimento, in cui gli utenti possono puntare i loro token MojitoSwap LP per guadagnare ricompense aggiuntive. KuSwap: Probabilmente un intero ecosistema DeFi in sé, KuSwap è simile a MojitoSwap in quanto include sia funzionalità AMM che yield farm. Ma questo è esteso con funzionalità aggiuntive come un mercato NFT, un gioco di battaglia commerciale NFT, una lotteria e un sistema di caveau. Ha anche un proprio incubatore e trampolino di lancio IGO + IDO, che ha ospitato 4 progetti al momento della scrittura, raccogliendo $ 1,16 milioni in totale.

Probabilmente un intero ecosistema DeFi in sé, KuSwap è simile a MojitoSwap in quanto include sia funzionalità AMM che yield farm. Ma questo è esteso con funzionalità aggiuntive come un mercato NFT, un gioco di battaglia commerciale NFT, una lotteria e un sistema di caveau. Ha anche un proprio incubatore e trampolino di lancio IGO + IDO, che ha ospitato 4 progetti al momento della scrittura, raccogliendo $ 1,16 milioni in totale. KillSwitch: Un aggregatore di rendimenti DeFi, KillSwitch consente agli utenti di massimizzare i rendimenti che guadagnano sulle loro risorse basate su KCC Chain attraverso l’uso di una varietà di strumenti specializzati. Alcune delle sue funzionalità aggiuntive includono uno strumento automatizzato di take profit e stop-loss, un’opzione kill position e uno strumento boost, tutti progettati per aumentare i rendimenti e ridurre al minimo le perdite.

Nell’ultimo anno, la piattaforma ha visto il valore totale bloccato (TVL) nei suoi protocolli DeFi gonfiarsi da $ 0 a oltre $ 76 milioni al suo apice. La stragrande maggioranza di questo TVL è associata a MojitoSwap, che ha un dominio impressionante di oltre l’86%. Altre DApp su KCC Chain hanno attualmente un TVL inferiore a $ 1 milione.

Nel complesso, più di due dozzine di DApp operano su KCC Chain, ma la maggior parte di queste ha pochissimi utenti e un’utilità limitata.

Per aiutare ad espandere il suo ecosistema e costruire il suo panorama DApp, KuCoin Community Chain ha recentemente annunciato un programma di accelerazione dell’ecosistema da 50 milioni di dollari.

“Come parte importante dell’ecosistema aziendale decentralizzato di KuCoin, KCC entrerà in una fase di sviluppo esplosiva nel 2022. Pertanto, vorremmo stabilire l’ecosistema KCC in modo efficiente e rapido attraverso una serie di piani di incentivazione dell’ecosistema. Allo stesso tempo, continueremo a esplorare progetti on-chain di alta qualità e gemme nascoste per gli appassionati di KCS e gli utenti di KuCoin, migliorando al contempo l’ecosistema”, ha dichiarato Leandre Niu, responsabile di KCC, nel comunicato stampa.

Non è chiaro se il programma sia stato un successo. KCC Chain rimane relativamente sottosviluppata rispetto alle catene EVM concorrenti.