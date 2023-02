Con così tanti portafogli di criptovaluta di ogni tipo su Internet oggi, da dove provengono tutti? I portafogli hanno fatto molta strada, dal primo portafoglio di criptovaluta lanciato da Satoshi insieme al rilascio di Bitcoin, ai dispositivi di sicurezza avanzati con touch screen che abbiamo oggi.

L’evoluzione dei portafogli di criptovaluta è affascinante, a partire dal 2009 con il primo portafoglio bitcoin. Diamo un’occhiata alle pietre miliari lungo il percorso.

2009: Il primo portafoglio Bitcoin

Il primo portafoglio di criptovaluta lanciato nel 2009. Satoshi Nakamoto lo ha lanciato insieme al rilascio di Bitcoin stesso. Questo portafoglio era Bitcoin-Qt. Bitcoin-Qt è iniziato abbastanza leggero perché Bitcoin non aveva ancora una storia da registrare. Col passare del tempo, il requisito di Bitcoin-Qt di dover scaricare l’intera storia della blockchain di Bitcoin renderebbe il programma un famigerato portafoglio “che consuma memoria”.

Attualmente, la storia della blockchain bitcoin ha una dimensione superiore a 250 gigabyte. Alcuni utenti giurano ancora sulla semplicità di Bitcoin-Qt, che è stato rinominato Bitcoin Core. Questi utenti devono davvero amarlo, poiché richiede oltre un quarto di terabyte di memoria.

2014: arrivano i portafogli hardware

Il prossimo passo importante nella tecnologia del portafoglio si sarebbe verificato nel 2013, quando la società ceca Trezor ha iniziato la sua campagna di crowdfunding per sostenere lo sviluppo del primo portafoglio hardware.

Trezor significa “caveau” in ceco e le persone che avviavano la società avevano riconosciuto che la criptovaluta potenziale di valore sarebbe venuta a generare. Entro il 2014 il prezzo di Bitcoin aveva fatto enormi guadagni e le persone volevano un mezzo più sicuro per conservare i loro Bitcoin. Trezor One è stato il primo portafoglio di criptovaluta hardware dotato di funzionalità di conservazione a freddo.

Il 2014 si sarebbe rivelato l’anno in cui portafogli di ogni tipo hanno sfondato le barriere.

Non molto tempo dopo Trezor, Xapo, una società di Hong Kong avrebbe rilasciato il proprio portafoglio hardware sul mercato. Il consiglio di amministrazione di Xapo presentava un team all-star del mondo della finanza, tra cui il fondatore di visa, il CEO di CitiBank e il segretario del tesoro di Bill Clinton.

Il portafoglio di Xapo presentava anche celle frigorifere, tuttavia hanno usato la parola “cold storage” letteralmente. La cella frigorifera di Xapo si trova in server all’interno delle Alpi svizzere. Alcuni potrebbero obiettare che avere le tue risorse crittografiche sul server di qualcun altro non è la stessa cosa che avere le tue risorse crittografiche offline, accessibili solo a te, nascoste per la custodia e l’accaparramento.

Anche la società di portafogli di criptovaluta, Ledger, si sarebbe avviata nel 2014, ma non avrebbe rilasciato il suo primo portafoglio hardware fino al 2015. Questo lancio iniziale è stato per il Ledger Wallet Blue, un portafoglio basato su smart-card. Mentre le smart card sono state per lo più eliminate, questa differenza nella scelta di produzione distinguerebbe Ledger dai loro concorrenti sul campo. Questa differenza li ha portati a sviluppare il loro sistema operativo unico noto come BOLOS (Blockchain Open Ledger Operating System).

2015: Altri tipi di portafogli

Oltre ai portafogli hardware emergenti, nel 2014 erano disponibili anche diversi altri tipi di portafogli. La quantità di scelta dei portafogli desktop aveva iniziato a crescere nella quantità apparentemente infinita che ci sono oggi e i portafogli mobili hanno fatto il loro ingresso sul palco. Il primo portafoglio mobile è stato approvato per la distribuzione sull’Apple Store nel giugno del 2014 e il titolo appartiene a CoinPocket.

Quando il 2016 era dietro l’angolo, i portafogli erano stati in gran parte separati in due categorie: portafogli caldi e freddi. Un portafoglio freddo è il metodo più ideale per la conservazione a lungo termine. Non è connesso a Internet e quindi non è così compromesso dal punto di vista della sicurezza. I portafogli hardware e i portafogli di carta sono un esempio di portafoglio freddo.

I portafogli caldi sono connessi a Internet e sono meno sicuri per l’archiviazione a lungo termine. Gli hot wallet includono portafogli software, portafogli browser (ad es. MetaMask) e portafogli di scambio. È interessante notare che puoi anche collegare portafogli hardware a portafogli caldi (come MetaMask ad esempio) per ottenere probabilmente il meglio da entrambi i mondi.

2016: Concorrenti affermati

Entro il 2016, la quantità di portafogli disponibili per ogni piattaforma e dispositivo era aumentata vertiginosamente. C’erano entrambi molti portafogli hardware e software sul mercato per tutti. Le persone avevano persino creato portafogli di carta per scambiare criptovaluta utilizzando codici QR stampati se non potevano accedere a un portafoglio hardware.

A quel tempo Trezor, Ledger e altre società avevano iniziato ad affermarsi in un mare di concorrenza nel campo dei portafogli hardware. Ledger e Trezor avevano entrambi lanciato aggiornamenti ai loro prodotti di punta che avrebbero plasmato il mercato dei portafogli hardware con cui abbiamo familiarità oggi.

Il Trezor 2 avrebbe firmato la sua prima transazione nel 2016 e il Ledger Nano S sarebbe stato lanciato nel 2016. Nel caso di Ledger, questo ha segnato un passaggio dall’hardware della loro smartcard verso la configurazione standard del settore di una chiavetta USB con un piccolo schermo a LED. Fu anche con il lancio del Nano S che il software BOLOS di Ledger sarebbe stato al centro della scena per l’azienda.

2017 – ad oggi: il mercato attuale

Oggi ci sono scelte di portafoglio per soddisfare ogni esigenza. Tredici anni dopo il lancio del primo portafoglio Bitcoin, ora ci sono opzioni software per ogni dispositivo e portafogli hardware per l’archiviazione a freddo e a lungo termine di tutti i tipi di token. Infine, la custodia non è più binaria (self-custody e custody wallets). Ora c’è una via di mezzo. I portafogli semi-custodiali utilizzano trucchi crittografici per dividere la proprietà dei fondi in un portafoglio in due o più parti. Con un po ‘di magia UI / UX aggiunta, i portafogli semi custodiali stanno rapidamente diventando un modo semplice per integrare nuovi utenti a causa della ridotta complessità.

Trezor e Ledger si sono affermati come la Pepsi e la Coca-Cola del mondo dei portafogli hardware, ma ci sono anche concorrenti come ColdCard, KeepKey ed Ellipal Titan che continuano a rendere le cose interessanti.

Nel campo dei portafogli hardware, il portafoglio Stax di Ledger verrà lanciato nel 2023. Stax ha un’intera suite di funzionalità, comprese le funzionalità di sicurezza di Nano S e Nano X. Supporta la ricarica wireless, simile agli attuali dispositivi Apple, è abilitato bluetooth per l’accoppiamento con i dispositivi mobili e ha un touch screen per una facile firma delle transazioni rispetto al precedente schermo a LED con pulsanti sul lato. La Stax è disponibile per il pre-ordine in questo momento e spedirà a marzo 2023.