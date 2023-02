Le 10 migliori app di criptovaluta del 2023

Per una serie di motivi, il 2022 è stato un anno difficile per il mercato delle criptovalute e per gli investitori che si dilettano in esso. Non solo i prezzi sono diminuiti ripetutamente a causa delle forze macroeconomiche, ma una serie di shock (ad esempio il crollo di Terra e il fallimento di FTX) hanno creato una volatilità più negativa di quanto la maggior parte dei trader e delle aziende avesse contato.

Più di ogni altra cosa, questi shock hanno sottolineato la pressante necessità per gli investitori di stare al passo con il mercato, in grado di leggere i grafici e le notizie per avere un’idea di dove potrebbero andare i prezzi.

Per i principianti, tenere il passo con il mercato deve sembrare scoraggiante. Fortunatamente, c’è un’ampia e crescente varietà di risorse là fuori per i neofiti per imparare come farsi strada nel mondo a volte spaventoso delle criptovalute.

Questo articolo ne raccoglie una selezione nelle 10 migliori app di criptovaluta del 2023. Questi vanno dalle app per gli ultimi dati sui prezzi e indicatori tecnici alle app che ti insegnano le basi del trading di criptovaluta. Insieme, dovrebbero fornire ai trader il miglior trampolino di lancio possibile per battere il mercato.

1. Statistiche sulle monete: Crypto Tracker

Hai partecipazioni in criptovaluta distribuite su più scambi e portafogli? Allora Coin Stats è probabilmente l’app che stavi aspettando.

È un’app di monitoraggio del portafoglio che ti consente di collegare tutti i tuoi diversi conti di scambio e portafoglio per fornire un’unica panoramica di tutte le tue partecipazioni.

Funziona con Coinbase, Binance, MetaMask e numerosi altri scambi e portafogli (compresi i portali DeFi), mentre puoi anche usarlo per scambiare la criptovaluta che detieni su piattaforme esterne supportate. Inoltre, offre anche avvisi e aggregazione di notizie, rendendola probabilmente la migliore app di criptovaluta in generale.2.

CoinGecko

Ovviamente ha poco senso acquistare una criptovaluta senza conoscere la sua recente cronologia dei prezzi, e CoinGecko è una delle migliori app per scoprire tali informazioni.

Proprio come il suo sito web, l’app CoinGecko fornisce una classifica delle migliori criptovalute per capitalizzazione di mercato, compresi i loro movimenti nelle ultime 24 ore (e altro ancora). I singoli grafici per ogni criptovaluta possono essere visualizzati e modificati per vedere la sua storia in vari intervalli di tempo, mentre puoi anche costruire il tuo portafoglio e tenere d’occhio come sta andando.

Altre caratteristiche interessanti includono la possibilità di tracciare i mercati dei derivati, la possibilità di impostare avvisi sui prezzi, l’accesso alle ultime notizie sulla criptovaluta e un calcolatore per convertire diverse attività e stimare i guadagni. Offre anche widget per la schermata iniziale, in modo da poter vedere le ultime informazioni sui prezzi senza dover aprire l’app stessa.

Tutto sommato, è molto facile da usare e può essere personalizzato in base alle esigenze di ogni trader. Altamente raccomandato se si desidera rimanere al passo con gli ultimi sviluppi del mercato.

3. TradingView

Se sei un trader di criptovaluta serio che ha bisogno di una gamma più ampia di indicatori tecnici, allora TradingView dovrebbe davvero essere uno dei tuoi primi punti di riferimento.

Copre i dati sui prezzi per una vasta gamma di risorse (non solo crittografiche) su più intervalli di tempo, ma consente anche agli utenti di analizzare tali dati in una moltitudine di modi. È possibile inserire confronti con altri asset, aggiungere indicatori tecnici come medie mobili e indici di forza relativa (e molti, molti altri), nonché disegnare e annotare grafici. Insieme, tali strumenti aiutano i trader a ottenere un senso più acuto dei tempi e delle opportunità del mercato.

Inoltre, TradingView si è anche trasformato in una sorta di social network per gli investitori negli ultimi anni. La sua app (e il suo sito web) ti consente di pubblicare o leggere blog sul trading, mentre puoi anche pubblicare livestream.

Ottimo per trader intermedi ed esperti, ma ottimo anche se sei un trader principiante che cerca di avanzare un po ‘.

4. Binance Academy

Binance Academy è la versione app dell’omonimo sito web. Gestito dal più grande scambio al mondo per volume, Binance, offre articoli di dimensioni ridotte su temi, risorse e aree chiave nel mondo della criptovaluta. Se vuoi sapere cos’è e cosa fa una criptovaluta, ad esempio, puoi controllare l’app, mentre presenta anche pezzi più approfonditi che esplorano argomenti più ampi.

Mentre l’app funziona come una sorta di glossario o dizionario per le criptovalute, include anche utili indicazioni sulla sicurezza della criptovaluta e anche sulle strategie di trading. Sì, potrebbe essere orientato un po ‘verso Binance, ma è sorprendentemente completo per un’app gratuita.

5. BitPay

BitPay è un’ottima app di criptovaluta se vuoi davvero spendere alcuni dei tuoi bitcoin ed ethereum, piuttosto che guardarli aumentare (o diminuire) di valore. È fondamentalmente un portafoglio software, ma con la funzionalità aggiuntiva di consentirti di utilizzare le tue partecipazioni per acquistare cose dai commercianti sulla rete di BitPay.

Non solo, ma BitPay ora offre una carta di debito che ti consente di trasferire la tua criptovaluta in fiat nel punto vendita. E puoi utilizzare l’app per acquistare carte regalo / buoni con uno stuolo di marchi internazionali (Amazon, Uber, Google Play, ecc.)

6. CryptoPanic

Non può davvero essere sottolineato abbastanza quanto velocemente si muove il mercato delle criptovalute. Non solo nel senso di movimenti dei prezzi, ma anche nel senso di notizie, lanci, aggiornamenti e altri sviluppi. E proprio come i trader vorranno reagire rapidamente se una criptovaluta che stanno tenendo in carro armato, vorranno anche ottenere un preavviso di qualcosa di grande all’orizzonte.

Bene, CryptoPanic è un’app di criptovaluta per aiutarli a rimanere aggiornati su quasi tutto in cripto. È un aggregatore per siti di notizie relativi alla criptovaluta, quindi anche se hai un sito web preferito a cui tendi a rivolgerti per le ultime notizie, ti aiuterà a colmare tutte le lacune (e nessun singolo sito può essere completamente completo). Sì, la sua interfaccia è un po ‘semplice, ma offre varie funzioni utili, come la possibilità di aggiungere segnalibri e votare notizie importanti.

7. Coinbase

Ci sono un sacco di cripto-scambi che avremmo potuto presentare in questa lista. Tuttavia, il suo Coinbase e la sua app che includeremo, se non altro perché è costantemente valutato come il miglior scambio in generale, in particolare per principianti e trader intermedi. La sua app è anche estremamente fluida ed è sicuramente una delle più user-friendly in circolazione.

Come con il sito basato su desktop, puoi scambiare oltre 100 criptovalute, tra cui monete importanti come Bitcoin, Ethereum, Solana e Avalanche. I grafici e le informazioni sono disposti in modo chiaro, in modo da poter avere rapidamente un’idea forte di come sta andando un determinato mercato. Inoltre, offre un servizio clienti molto reattivo ed è disponibile nella maggior parte dei paesi.

8. Exodus

Come con Coinbase, ora ci sono una vasta gamma di portafogli di criptovaluta disponibili al pubblico, ma il suo Exodus e la sua app che si raccomanda più fortemente. Come portafoglio, la sua app memorizzerà le chiavi private per le tue criptovalute, permettendoti di trasferirle dagli scambi e tenerle in modo sicuro sulle rispettive blockchain.

Exodus è chiaramente strutturato e presentato e supporta un gran numero di criptovalute. Se abbinato alle sue funzionalità di scambio integrate (che consentono di acquistare o vendere criptovalute all’interno dell’interfaccia del portafoglio) e al supporto per i portafogli hardware, è uno dei migliori portafogli software basati su app in città.

9. Signals – Crypto

Mentre Signals – Crypto offre molti dei grafici dei dati sui prezzi di altre app, ciò che lo distingue dalla massa è che fornisce anche segnali di trading automatizzati. Ciò significa che utilizza un algoritmo – e vari dati – per calcolare i momenti migliori per acquistare o vendere una determinata criptovaluta. L’utente riceve quindi i segnali nella propria dashboard, consentendo loro di acquistare poco prima di un rally o vendere poco prima di un incidente.

Oltre a offrire una gamma di grafici e dati, la segnalazione è tutto ciò che fa, ma ha ricevuto una varietà di recensioni autentiche e positive sugli app store di Google Play e Apple. È un servizio basato su abbonamento, quindi preparati a pagare circa $ 35 al mese.

10. Bitcoin Simulator

Se sei un principiante assoluto nel trading di criptovaluta, allora Bitcoin Simulator potrebbe benissimo essere l’app che fa per te. È progettato come un modo per dare ai nuovi arrivati un’idea di come sarà investire nel mercato, con l’app che consente agli utenti di effettuare operazioni fittizie, senza denaro reale coinvolto. Tiene traccia dei dati di mercato in tempo reale, in modo che i prezzi si comportino esattamente come farebbero per davvero. Ci sono anche una serie di sfide incluse, fornendo così un’esperienza gamificata che motiva gli utenti a saperne di più.

Altre caratteristiche di benvenuto includono la possibilità di praticare la vendita allo scoperto, di visualizzare la cronologia del portafoglio e i guadagni e le perdite di tutti i tempi, e anche le classifiche giornaliere e settimanali. Quest’ultima funzione ti aiuta davvero a valutare come ti stai sviluppando come trader e, insieme alle altre funzionalità dell’app, forniscono un corso intensivo estremamente completo nel trading di criptovaluta.