Lingua su MT4: come cambiarla passo passo

Metatrader 4 è un popolare software di trading ampiamente utilizzato da broker e trader di tutto il mondo. L’interfaccia MT4 è multilingue e può essere impostata su una qualsiasi delle 39 lingue disponibili, rendendo più facile per gli sviluppatori di lingue non inglesi accedere alla piattaforma.

Per impostazione predefinita, la lingua MT4 è l’inglese, ma puoi passare a qualsiasi lingua tu voglia rendere il trading più conveniente. L’articolo mostra come modificare le impostazioni della lingua su MT4.

1. Come cambiare la lingua di visualizzazione MT4 sui PC

Per modificare la lingua di visualizzazione su MT4 PC, attenersi alla seguente procedura:

Fase 1: Nella barra dei menu in alto a sinistra, fai clic su Visualizza -> quindi seleziona Lingue.

Fase 2: Quindi, verrà visualizzato un elenco di lingue disponibili su MT4. Trascinare il mouse e selezionare la lingua che si desidera installare.

Passo 3: Fare clic su Riavvia per continuare.

2. Come cambiare la lingua MT4 sui telefoni cellulari

Anche cambiare la lingua sulle app MT4 è molto semplice. Di seguito è riportata la guida sui dispositivi iOS, il modo per farlo su Android è simile.

Fase 1: Innanzitutto, tocca Impostazioni nella parte inferiore dello schermo > seleziona Interfaccia.

Passo 2: Seleziona la lingua che desideri installare -> tocca OK nell’angolo in alto a destra.

L’interfaccia MT4 verrà visualizzata nella lingua impostata dopo alcuni secondi. Da qui, puoi facilmente utilizzare la piattaforma per fare trading.

In conclusione, puoi facilmente cambiare la lingua come preferisci. Tuttavia, alcuni termini di base inglesi sono ampiamente utilizzati nella comunità degli investitori. Pertanto, dovresti abituarti a loro gradualmente, il che rende più facile per te ricevere informazioni da altri investitori / trader e materiali.