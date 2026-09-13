Fattura elettronica rifiutata: guida pratica alle correzioni

Fattura elettronica rifiutata: cause, controlli SdI e soluzioni operative per correggere senza errori contabili o IVA.

Una fattura elettronica rifiutata blocca incassi, distorce la contabilità e rischia di impattare la liquidazione IVA. La buona notizia è che, con un metodo chiaro, il problema si risolve in tempi rapidi e senza strappi ai registri. Serve distinguere il tipo di esito, capire dove sta l’errore e scegliere lo strumento corretto: stornonota di credito o riemissione. Questa guida dà un percorso pratico, riducendo al minimo i passaggi e gli errori ricorrenti.

Prima di intervenire, conta identificare se si tratta di uno scarto SdI di un rifiuto del committente PA o di una contestazione B2B. Ognuno ha impatti diversi su emissione, registrazione e detrazione. Un approccio coerente evita duplicazioni di numeri e assicura che l’IVA sia trattata nel periodo giusto, senza correzioni a catena.

Capire l’esito: scarto SdI, rifiuto PA o contestazione B2B

Lo scarto SdI significa che il file XML non è stato accettato dal Sistema di Interscambio: fiscalmente la fattura non esiste. In questo caso non si registra nulla ai fini IVA e si può riemettere correggendo gli errori, normalmente riutilizzando lo stesso numero se la numerazione lo consente, mantenendo la progressività e la univocità. Il rifiuto PA è un esito del committente pubblico: la fattura è transitata, ma il cliente la respinge per motivi formali o sostanziali.

Nelle vendite B2B, spesso si parla di “rifiuto” come contestazione il cliente segnala errori su importi, aliquote o dati. Se la fattura è stata consegnata da SdI è fiscalmente emessa. In questi casi, la correzione passa da nota di credito (totale o parziale) e, se necessario, nuova riemissione. Solo quando il documento non è mai entrato nel circuito (scarto) si interviene con una semplice nuova trasmissione corretta.

Controlli SdI e cause tipiche di rifiuto

Gli errori più frequenti colpiti dai controlli SdI riguardano anagrafiche e coerenza dei campi: Partita Iva o Codice Fiscale non validi, indirizzo telematico errato, formato XML non conforme, numero fattura duplicato, incongruenze tra imponibile e IVA arrotondamenti, reverse charge indicato male, imposta di bollo dovuta ma assente. Nel ciclo PA, pesano molto anche CIG/CUP ordine e convenzione obbligatori, oltre a codice ufficio.

Altri motivi ricorrenti: errata aliquota o natura (N2, N3, N6) non coerente con il tipo di operazione, DDT non referenziati quando richiesto, data documento fuori range rispetto all’ordine, ritenute indicate in modo improprio. Una verifica sistematica del tracciato prima dell’invio riduce drasticamente gli scarti e previene rifiuti del cliente, in particolare sui campi obbligatori e sugli importi riga-totale.

Storno, nota di credito o riemissione: quale usare e quando

Se la fattura è stata scartata dallo SdI la soluzione è la riemissione si corregge l’XML e si invia nuovamente. Dal punto di vista contabile, non si registra l’IVA dello scarto; si protocolla la fattura valida quando viene consegnata. Nel caso di rifiuto PA o contestazione B2B, invece, la fattura è fiscalmente emessa: per annullare o rettificare si usa la nota di credito (TD04) totale o parziale, con riferimento puntuale al documento errato.

Lo storno è un’azione contabile: registrare una nota di credito che azzeri integralmente i valori della fattura sbagliata equivale a storno totale una rettifica parziale è storno parziale. Solo dopo lo storno si procede, se necessario, con una nuova fattura (TD01) corretta. Se l’errore riguarda elementi non fiscali (es. descrizione), si può usare un documento integrativo se accettato dal cliente, ma quando tocca importi o IVA la nota di credito è la via maestra.

Coerenza contabile e IVA: cosa preservare sempre

La coerenza IVA si difende in tre mosse: 1) non registrare fatture scartate 2) nelle fatture consegnate ma errate, registrare la nota di credito nella liquidazione in cui si intende rettificare; 3) riemettere la fattura corretta, con corretta aliquota/naturabollo e riferimenti. La nota di credito deve richiamare numero e data della fattura errata e riprodurre correttamente imponibile e IVA da stornare, evitando differenze centesimali non spiegate.

La numerazione deve restare progressiva e univoca. Se una fattura è scartata, è buona prassi riutilizzare lo stesso numero (se il gestionale lo consente) annotando internamente il motivo; in alternativa, usare il numero successivo documentando lo scarto. Per il cliente, l’IVA è detraibile solo su documenti validi una fattura rifiutata e poi stornata non va in detrazione; va considerata la fattura corretta o la combinazione fattura + nota di credito.

Checklist operativa passo passo

Identifica l’esito scarto SdI, rifiuto PA, contestazione B2B. Salva le notifiche e allegale alla pratica interna. Analizza l’errore anagrafiche, importi, IVA/natura, riferimenti (ordine, CIG/CUP, DDT), bollo, ritenute, indirizzo telematico. Se scarto SdI correggi l’XML e riemetti. Valuta il riuso del numero; non registrare l’IVA dello scarto. Se rifiuto/contestazione emetti nota di credito TD04 (totale/parziale) con riferimento alla fattura; poi, se serve, nuova fattura TD01 corretta. Controlla l’IVA allinea le registrazioni alla liquidazione corretta; verifica arrotondamenti e reverse charge dove applicabile. Riferimenti chiari indica nella nota di credito numero e data della fattura errata; nei casi PA, riporta CIG/CUP e ordine. Verifica bollo e natura apponi il bollo quando dovuto; usa la natura corretta (N2, N3, N6) e le aliquote aggiornate. Conservazione archivia in modo tracciabile fattura errata, nota di credito e nuovo documento; aggiorna i protocolli interni.

Errori da evitare che complicano la vita

Non tentare di “cancellare” una fattura già consegnata senza passare da nota di credito. Evitare di riemettere un nuovo documento correttivo senza riferimento puntuale all’originale: si perde tracciabilità. Niente numero cambiato senza giustificativo in caso di scarto, né date retrodatate rispetto a quanto trasmesso. Non ignorare gli esiti di SdI le notifiche sono parte integrante della prova fiscale. Infine, non sottovalutare bollo e natura operazione: errori qui generano rifiuti a catena e rettifiche costose.