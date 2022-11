Fiat vs criptovaluta: con quale è meglio fare acquisti

La valuta è esistita in qualche forma fin dai tempi antichi, ma è solo negli ultimi 30 anni che gli esseri umani hanno iniziato ad andare oltre il tradizionale denaro fisico e abbracciare un sistema di pagamento digitale. In precedenza, tuttavia, tutto il denaro digitale era almeno in qualche modo collegato alla carta moneta fisica.

La criptovaluta, che è puramente digitale, rappresenta il prossimo passo in questa transizione. Cosa significa per il futuro dei pagamenti? Diamo un’occhiata ad alcuni dei maggiori problemi potenziali e soluzioni di seguito.

L’intenzione originale della criptovaluta

Il white paper originale di Bitcoin si riferisce alla tecnologia come a un sistema di cassa digitale peer-to-peer. L’idea di base delineata da Satoshi Nakamoto era quella di creare un nuovo sistema finanziario digitale che eliminasse la necessità di terze parti nelle transazioni online.

“Ciò che è necessario è un sistema di pagamento elettronico basato sulla prova crittografica anziché sulla fiducia, consentendo a due parti disposte a effettuare transazioni direttamente tra loro senza la necessità di una terza parte fidata”, ha scritto Nakamoto.

Il libro bianco si concentra sulle debolezze intrinseche dei sistemi di pagamento reversibili, osservando che la mancanza di opzioni di pagamento non reversibili apre la porta a terzi per mettersi tra imprese e consumatori, il che crea una serie di problemi, come costi più elevati e potenziale censura.

La criptovaluta ha introdotto diversi importanti fattori di differenziazione nel mondo dei pagamenti digitali. Uno è l’irreversibilità e l’altro è la proprietà diretta sui propri fondi. Entrambi rivoluzionari di per sé, rispetto al modo in cui le banche stanno attualmente facilitando le transazioni digitali. Un effetto enorme di queste differenze è la resistenza alla censura, la capacità per le transazioni di non essere fermate o invertite.

In che modo la criptovaluta è diversa da PayPal?

Quando molte persone imparano a conoscere Bitcoin per la prima volta, generalmente lo pensano come nient’altro che un’alternativa a PayPal, che è stata l’opzione più conosciuta per i pagamenti online sin dai primi giorni di eBay. Tuttavia, ci sono differenze chiave tra questi due sistemi di pagamento.

Con PayPal, i fondi sono detenuti in una varietà di valute legali (come USD o EUR) da una società centralizzata per conto degli utenti. In Bitcoin, ogni utente ha il pieno controllo dei propri fondi tramite le chiavi associate al proprio portafoglio Bitcoin.

Questo è in genere lo stesso schema utilizzato per tutte le criptovalute. La chiave che rappresenta la proprietà delle risorse è chiamata chiave privata. Tutto ciò significa che non esiste un’autorità centrale in grado di sequestrare fondi dagli utenti o bloccare le transazioni inviate a individui o aziende specifiche.

Questa differenza fondamentale tra Bitcoin e PayPal è stata messa in mostra nei primi giorni dell’esistenza della criptovaluta attraverso il suo uso per cose come acquisti illegali su Silk Road e donazioni a Wikileaks.

Va notato che la visione originale di PayPal era che funzionasse più come Bitcoin che come opera oggi il gigante dei pagamenti online. Tuttavia, a causa di complicazioni nel perseguire determinate funzionalità, PayPal è stata costretta a cambiare il suo modello di business.

La transizione di Bitcoin verso l’oro digitale

Mentre molte delle prime aziende costruite attorno a Bitcoin erano focalizzate sui pagamenti, la valuta digitale è arrivata ad agire più come un oro digitale che come uno strumento per pagamenti online a basso costo nel tempo. Molte delle startup nella Silicon Valley e altrove si sono concentrate sull’iscrizione di commercianti per accettare Bitcoin nel 2013 e nel 2014, con il principale passo di vendita che le aziende possono evitare costose commissioni sulle carte di credito e storni di addebito.

Tuttavia, l’adozione di Bitcoin tra i consumatori è rimasta per lo più stagnante nel corso degli anni. Alla fine, le commissioni hanno iniziato a salire in modo sostanziale nel 2016 e nel 2017 poiché più persone volevano speculare su Bitcoin e altre criptovalute tramite gli scambi. Mentre c’è stata una spinta per aumentare il limite di dimensione del blocco di Bitcoin tramite un hard fork al fine di mantenere basse le commissioni, il cambiamento non ha potuto ottenere consenso tra la base di utenti Bitcoin. Alla fine, alcuni utenti che hanno valutato il caso d’uso dei pagamenti rispetto al caso d’uso dell’oro digitale si sono ramificati verso la rete alternativa Bitcoin Cash.

I dati di Chainalysis indicano che il 90% dell’attività della rete Bitcoin è ancora legata agli scambi, il che dimostra che la maggior parte delle persone è ancora più interessata a utilizzare Bitcoin come riserva di valore o attività speculativa che come mezzo di pagamento in questo momento. Tuttavia, è possibile che Bitcoin possa aumentare di popolarità come mezzo di scambio man mano che sempre più persone si uniscono alla rete e mettono parte dei loro risparmi nella risorsa digitale.

Altcoin può offrire transazioni crittografiche più economiche?

Naturalmente, Bitcoin non è l’unica criptovaluta esistente. Ci sono migliaia di altre criptovalute e token che sono spuntati negli ultimi dieci anni e molti di loro si concentrano sull’essere un’opzione migliore per i pagamenti rispetto a Bitcoin. Tuttavia, i sostenitori di questi altcoin tendono a tralasciare il rovescio della medaglia di concentrarsi sulla riduzione delle commissioni sulle transazioni on-chain sopra quasi ogni altra caratteristica.

Mentre Bitcoin ha un obiettivo primario di sicurezza e fornisce una rete senza autorizzazioni per tutti da utilizzare, questo avviene al costo di avere un throughput di transazione lento. Altre criptovalute, note come altcoin, adottano una varietà di approcci diversi, ognuno con il proprio set di pro e contro. Questi altri progetti di criptovaluta hanno spesso commissioni più economiche, tuttavia, è necessario esaminare e chiedere perché le commissioni sono più economiche e come questo è stato raggiunto. Tariffe più economiche a volte possono comportare il costo di avere una rete meno sicura. È importante esaminare come è governata la rete e dove vanno effettivamente le tariffe che stai pagando.

Oltre ai problemi di centralizzazione, c’è anche il problema di avviare un denaro completamente nuovo con ogni nuovo altcoin. Bitcoin è molto più grande e più liquido di qualsiasi altra criptovaluta sul mercato, e molti dei vantaggi di avere bassi costi di transazione vengono persi quando gli utenti sono costretti a utilizzare una forma di denaro che nessuno vuole tenere come riserva di valore.

Come posso spendere la mia criptovaluta?

Ci sono un paio di semplici modi in cui puoi spendere la tua criptovaluta per acquistare prodotti o servizi:

Il modo più semplice è se il commerciante / venditore decide di volere la criptovaluta che stai offrendo. Ciò non richiede alcuna tecnologia speciale aggiuntiva. Basta semplicemente chiedere se accetteranno o meno Bitcoin o Ethereum per quella tazza di caffè che hai appena ordinato. C’è un ramo del settore delle criptovalute specializzato in carte di debito Crypto VISA. L’idea è quella di caricare il tuo Bitcoin, o altra criptovaluta sulla carta, e strisciarlo in qualsiasi terminale VISA o bancomat nel mondo che normalmente accetta VISA. La società dietro le quinte sottrarrà una quantità di Bitcoin dal tuo saldo e darà al venditore o al commerciante qualsiasi valuta che originariamente stavano cercando di ricevere.

Cosa c’è di meglio? Crypto o contanti?

Devi prima porre la domanda, per cosa sto usando? Molte persone vedono la criptovaluta come una riserva di valore o come un investimento. Se vedi la criptovaluta come un investimento, spenderla per ottenere una tazza di caffè potrebbe essere il modo sbagliato di investire. Tuttavia, se credi che la criptovaluta sia il futuro del denaro, e in futuro, le valute governative come USD o CAD non esisteranno. Prima inizi a spendere criptovalute e insegnare ai tuoi commercianti locali i portafogli, prima arriverà l’adozione di massa.

Per gli acquisti di tutti i giorni, nella maggior parte dei luoghi del mondo, il contante è ancora il re, poiché le banche e le istituzioni finanziarie hanno reso l’utilizzo della valuta governativa (FIAT) un’esperienza senza soluzione di continuità. Un contante migliore sarebbe quello che ha i vantaggi della criptovaluta (resistenza alla censura, pagamenti transfrontalieri) e la stabilità del contante. Questo esiste, ed è noto come stablecoin.

Le stablecoin sono la soluzione perfetta?

Le stablecoin hanno lo scopo di portare stabilità dei prezzi nel mondo volatile delle criptovalute. Invece di operare come merce o valuta, le stablecoin sono token emessi su piattaforme come Ethereum che sono supportate da valuta del mondo reale detenuta in un conto bancario (ci sono altri tipi più complessi di stablecoin basati su algoritmi, ma per ora lo manterremo semplice).

Le stablecoin come Tether e USD Coin hanno guadagnato trazione tra coloro che vogliono spostare fondi tra gli scambi o effettuare trasferimenti internazionali di denaro, e ora queste monete vengono implementate anche in piattaforme di pagamento come BitPay. Tuttavia, non è chiaro se le stablecoin saranno sostenibili a lungo termine.

Ricorda, il punto chiave di vendita con la criptovaluta è la resistenza alla censura e l’irreversibilità delle transazioni.

Quando si porta denaro detenuto in un conto bancario centralizzato nell’equazione, si mette in discussione il motivo per cui è necessaria una blockchain per questi progetti. Dopotutto, il conto bancario dietro la stablecoin è fondamentalmente una forma di terza parte centralizzata che Satoshi Nakamoto intendeva rimuovere con Bitcoin in primo luogo.

Se più persone iniziano a utilizzare le stablecoin per attività illegali, non è chiaro perché questo tipo di sistemi non finirebbe in una situazione simile a Liberty Reserve o e-gold in cui il progetto viene chiuso. In una situazione in cui i progetti di stablecoin abbracciano la regolamentazione, non è chiaro come saranno molto diversi da PayPal lungo la strada.

L’ultima criptovaluta stabile è quella che è correttamente decentralizzata. Una moneta stabile che ricevi bloccando parte della tua criptovaluta come garanzia per un prestito di un asset stabile. Una stablecoin che utilizza la collateralizzazione è uno strumento potente, in quanto eredita tutti i vantaggi della blockchain, compresa la resistenza alla censura e le transazioni transfrontaliere, senza perdere la sua stabilità. Quello che potremmo vedere in futuro, è quello in cui Bitcoin ed Ethereum sono riserve di valore che possono essere bloccate e fornite come garanzia per i prestiti stablecoin. Le monete stabili saranno utilizzate come contanti e Bitcoin ed Ethereum saranno valute di riserva, proprio come l’oro era prima del 1972..