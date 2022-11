La criptovaluta e la tecnologia blockchain hanno lo scopo non solo di interrompere i sistemi centralizzati che tutti usiamo quotidianamente, ma anche di semplificarci la vita attraverso l’innovazione che si traduce in denaro e tempo risparmiati e più denaro, sia fiat che cripto, nelle nostre tasche.

Ci sono molti buoni scambi crittografici per l’acquisto di criptovalute e ci sono portafogli sicuramente affidabili in cui puoi archiviare le tue criptovalute, ma che dire di tutto il resto? Ci sono app che possono rendere l’intera esperienza crittografica migliore per quasi tutti.

Alla fine della giornata recuperare Bitcoin quando compri il tuo caffè sembra una buona cosa, giusto?

Cosa sono gli strumenti crittografici?

Gli strumenti crittografici possono aiutarti a ottenere il massimo dalla tua criptovaluta migliorando la tua esperienza complessiva o dandoti la possibilità di guadagnare più criptovalute in una varietà di modi diversi.

Ci sono strumenti crittografici che fanno letteralmente tutto ciò che abbiamo menzionato sopra e, forse la cosa più impressionante, non costano nulla. In questa pagina troverai i migliori strumenti crittografici di CryptoVantage che puoi iniziare a utilizzare oggi!

Gli strumenti crittografici sono disponibili in una varietà di categorie, ognuna con il proprio scopo e potenziale beneficio per te. Sia che tu stia cercando di guadagnare più denaro sulle tue spese, spendere le tue criptovalute in vacanza, inviare denaro a un parente, pagare merci, guadagnare criptovalute per navigare sul Web o migliorare il tuo portafoglio crittografico, c’è uno strumento crittografico qui per te.

Fortunatamente il nostro team di redattori e scrittori utilizza la crittografia ogni giorno, quindi abbiamo selezionato una varietà di app e strumenti diversi in modo da non dover perdere tempo con prodotti non ottimali. Diamo un’occhiata ai migliori strumenti crittografici di CryptoVantage.

Il nostro strumento crittografico preferito per lo shopping: Lolli

Lolli è un sito di premi Bitcoin e un’estensione del browser per Chrome e Firefox che consente agli utenti di guadagnare Bitcoin quando acquistano dai loro commercianti partner, proprio come funziona Rakuten, ma invece di ottenere denaro indietro, si ottiene indietro la crittografia.

Quando sei su un sito supportato da Lolli, l’estensione ti avviserà e potrai fare clic su di essa per guadagnare denaro su quel sito.

Lolli ha stretto partnership con i migliori commercianti come eBay, Nike, Sam’s Club, Microsoft e Groupon. Lolli ottiene una percentuale di ogni vendita quando fai acquisti attraverso di loro. Quindi ti danno una percentuale di questo in Bitcoin cash back. La percentuale di rimborso varia da commerciante a commerciante, ma può arrivare fino al 30%! Se stai cercando un modo per guadagnare denaro cripto, Lolli potrebbe essere lo strumento crittografico per te.

Lolli

Strumento di shopping online basato su browser che premia gli utenti Bitcoin gratuiti

Guadagna bitcoin su abbigliamento, elettronica, software, viaggi e altro ancora

Partnership con aziende mainstream come Adidas, Everlane, Harrys e Booking.com

Guadagna fino al 27% in Bitcoin sui tuoi acquisti online

BROWSER SUPPORTATI: Chrome, Firefox

NEGOZI SUPPORTATI: 1000+ inclusi Adidas, Harrys, Everlane, Microsoft

Uno strumento crittografico alternativo per lo shopping: Fold

Fold è un’app per lo shopping per iOS e Android che premia la spesa quotidiana in Bitcoin. Puoi sincronizzare la tua carta di credito o il tuo portafoglio Bitcoin e acquistare carte regalo prepagate tramite Fold per ottenere immediatamente fino al 20% di cashback in Bitcoin. Ora offrono la Fold Card, una carta di debito Visa per premi Bitcoin. C’è un piano premium per $ 150 USD all’anno o un piano introduttivo gratuito. La carta premium viene fornita con premi aumentati e timer di rotazione ridotti. Puoi girare la ruota giornalmente Fold gratuitamente i Satoshi. C’è anche una ruota premio giornaliera.

Fold combina Bitcoin, Lightning Network, carte prepagate e altre funzionalità di privacy per garantire che le tue informazioni personali, i dettagli di pagamento e i dati delle transazioni siano mantenuti privati. Sono un gateway di pagamento senza commissioni di transazione e un programma di premi senza violazioni della privacy. Se stai cercando un programma di premi Bitcoin che non sia limitato a determinati commercianti come Lolli, Fold potrebbe essere un’alternativa per te.

Fold App

Un’app di premi basata su Bitcoin che utilizza le carte Visa per incentivare gli utenti

Guadagna Satoshi gratis facendo girare la ruota Fold

Interfaccia gamificata che offre agli utenti la possibilità di vincere 1 intero Bitcoin o il 100% di cashback sugli acquisti

Esclusive carte Visa con marchio Fold che offrono una varietà di vantaggi

Carte regalo che forniscono un significativo cashback in Bitcoin

DISPONIBILE SU: iOS, Android

DIVERSI LIVELLI DI CARTE VISA: Intro ($ 0) e Premium ($ 150 all’anno)

La migliore app per lo shopping per Altcoin: StormX

StormX è il concorrente emergente nell’arena delle app di shopping di cashback crittografico, ma è l’unico che supporta monete diverse da Bitcoin.

In effetti StormX è un prodotto piuttosto interessante che offre agli utenti diversi modi per guadagnare criptovaluta, tra cui puntare il suo token nativo StormX o giocare a giochi supportati. StormX offre anche un programma di abbonamento in cui gli utenti possono guadagnare fino al 3,5% in più di cashback in base alla quantità di token StormX che si puntano.

Fondamentalmente se stai cercando un’app per lo shopping che ti ricompensi in criptovalute come Ethereum, Litecoin o Dai, allora StormX è la soluzione migliore.

StormX

App mobile ed estensione del browser che premia il cashback crittografico

Guadagna premi in Bitcoin, Ethereum, Litecoin e altre criptovalute

Il programma di abbonamento unico ti offre diversi livelli di cashback

Ottieni cashback crittografici su marchi come Adidas, Lego, Levi’s e altri

PIATTAFORME SUPPORTATE: Chrome, Edge, iOS, Android

NEGOZI SUPPORTATI: 1000+ inclusi Sonos, Lego, Macy’s, eBay e altri

CRIPTOVALUTE SUPPORTATE: 6+ (BTC, ETH, LTC, DAI, STMX e altro)

Il nostro strumento crittografico preferito per viaggiare: Travala

Fondata nel 2017, Travala.com è la piattaforma di prenotazione di viaggi basata su blockchain leader a livello mondiale considerata affidabile da migliaia di clienti in tutto il mondo come agenzia di viaggi online preferita. La piattaforma Travala.com offre attualmente 2,200,000+ proprietà che coprono 90,124 destinazioni in 230 paesi e territori, e con prezzi fino al 40% più economici rispetto alle piattaforme di prenotazione di viaggi tradizionali.

Hanno creato un’esperienza di prenotazione di viaggio senza attriti che incorpora la tecnologia blockchain di prossima generazione e incentivi tokenizzati. Hanno più opzioni di pagamento tradizionali e criptovaluta insieme ai vantaggi legati alla loro criptovaluta proprietaria AVA. Sia che tu stia cercando di spendere le tue criptovalute in vacanza o di ricevere ricompense crittografiche per averne prenotata una, Travala potrebbe essere uno strumento utile per te.

Travala

Sito di viaggi simile a Booking.com che utilizza criptovaluta

Token AVA proprietario che offre agli utenti vantaggi sul sito

Usa una varietà di criptovalute diverse per pagare il tuo viaggio

Ampia scelta di hotel da prenotare

NUMERO DI IMMOBILI DA PRENOTARE: 2.200.000+

CRIPTOVALUTE SUPPORTATE: Bitcoin, ETH, BNB, DOT, XRP e altre 5

Il nostro strumento crittografico alternativo per viaggiare: Locktrip

LockTrip.com è un mercato di viaggi basato su blockchain che consente agli utenti di risparmiare fino al 60% sulle loro prenotazioni eliminando gli intermediari e le loro commissioni. Come con Travala è possibile scegliere tra una varietà di metodi di pagamento come carta di credito, criptovalute e il loro token LOC nativo per bypassare le commissioni di pagamento. LockTrip lavora con i marchi più forti nel settore dei viaggi per offrire ai propri clienti un inventario di prima classe in tutto il mondo.

Il modello di business di LockTrip incanala l’intera economia attraverso il token LOC. Ogni prenotazione effettuata sul mercato comporta che il 3% del valore della prenotazione venga utilizzato per acquistare LOC dagli scambi e bruciarli. Il processo è completamente automatizzato e può essere verificato in modo trasparente sulla blockchain. Locktrip vale sicuramente la pena dare un’occhiata la prossima volta che prenoti un viaggio.

LockTrip

NUMERO DI IMMOBILI DA PRENOTARE: 2,1 milioni di strutture e 1000 compagnie aeree

CRIPTOVALUTE SUPPORTATE: Electroneum, Bitcoin, Ethereum, USD Coin e Litecoin

Il nostro strumento crittografico preferito per il libro paga: Bitwage

Bitwage è un servizio di gestione stipendi e risorse umane basato su blockchain che può essere utilizzato sia da individui che da aziende. Per gli individui, in particolare quelli che lavorano freelance e remoti, è possibile creare un conto Bitwage e ricevere i depositi più velocemente rispetto a una banca tradizionale e con commissioni più basse. Inoltre, una parte o tutta può essere convertita in criptovaluta, il che significa che puoi essere pagato in criptovaluta.

Per le aziende, in particolare quelle che hanno sede a livello internazionale con dipendenti in luoghi diversi, Bitwage può essere un modo non solo per ridurre i costi risparmiando commissioni sulle commissioni di transazione e sulle conversioni di valuta, ma anche per ottenere denaro ai dipendenti più velocemente. Bitwage offre anche Bitcoin 401ks per i datori di lavoro per fornire ai propri dipendenti.

Che tu sia un individuo o un’azienda, Bitwage può avere una soluzione di gestione stipendi che non solo ti fa risparmiare denaro, ma lo fa arrivare a te o ai tuoi dipendenti più velocemente.

Bitwage

Un servizio che consente alle aziende di pagare i propri dipendenti con criptovaluta

Servizi avanzati di gestione paghe

Commissioni di transazione internazionali potenzialmente più convenienti per dipendenti e datori di lavoro

Bitwage può elaborare le transazioni più velocemente rispetto alle opzioni finanziarie tradizionali

Il nostro strumento crittografico preferito per le transazioni istantanee: Strike by Zap

Strike è un’applicazione di pagamento basata su blockchain sviluppata da Zap Solutions, Inc., che consente agli utenti di inviare e ricevere denaro istantaneamente in tutto il mondo, gratuitamente. È disponibile per iOS, Android e come estensione del browser Chrome. Attualmente è disponibile solo per i cittadini statunitensi e il dollaro USA, ma la rete globale è in fase di lista d’attesa e una volta rilasciato consentirà transazioni internazionali senza commissioni.

Strike utilizza la tecnologia Bitcoin e blockchain per offrire pagamenti istantanei e gratuiti a livello globale. Gli utenti utilizzano Strike per pagarsi a vicenda, acquistare beni e servizi online, effettuare micropagamenti, dare la mancia ai creatori di contenuti e acquistare e vendere Bitcoin.

Puoi anche dare un’occhiata alle nostre migliori app di pagamento per i commercianti.

Un servizio potenzialmente rivoluzionario che consente agli utenti di inviare e spendere Bitcoin gratuitamente

Protocollo Bitcoin Layer 2 con transazioni gratuite e quasi istantanee

Utile per le micro transazioni perché non ci sono commissioni

Facile processo di onboarding che non dovrebbe richiedere più di pochi minuti

Il nostro strumento alternativo per le transazioni istantanee: NowPayments

NowPayments è stata fondata nel 2019 dal team dietro ChangeNOW, un servizio di scambio di criptovaluta. La loro missione è fornire un gateway di pagamento crittografico facile da usare e incorporato nei siti Web esistenti. Credono che tutti dovrebbero avere la possibilità di offrire pagamenti crittografici come scelta di pagamento per donazioni, raccolte fondi e commercio online. Forniscono un servizio semplice e facile da integrare e l’unico passo necessario per iniziare ad accettare pagamenti crittografici è copiare un pezzo di codice HTML.

NowPayments consente a tutti di accettare pagamenti crittografici sui propri siti Web, negozi online e account di social media ed è un servizio non di custodia, il che significa che non detiene o memorizza i tuoi fondi in alcun modo. Supportano più di 50 criptovalute e il servizio offre basse commissioni di transazione. Offrono soluzioni flessibili, come accettare pagamenti in più criptovalute diverse o convertire tutte le risorse digitali che ricevi nella tua criptovaluta preferita! Lo scambio automatico è alimentato dal loro servizio di scambio crittografico.

NOWPayments

NOWPayments è un’opzione di pagamento completamente non custodita per i commercianti online

Più di 50 diverse criptovalute disponibili per l’uso con NOWPayments

Rende eccezionalmente facile lo scambio tra diverse risorse crittografiche

Un modo molto semplice per accettare pagamenti in criptovaluta online

Il nostro strumento preferito per la registrazione dei domini: Unstopabble Domains

Unstoppable Domains è un impressionante strumento crittografico che offre agli utenti un indirizzo unico e facile da inserire per inviare criptovaluta (che semplifica immensamente le transazioni) oltre a fornire un dominio di siti Web unico e resistente alla censura con un’estensione come “.crypto” o “.blockchain”. Forse la cosa più impressionante di Unstoppable Domains è il prezzo. La registrazione del dominio parte da soli $ 20 e, a differenza dei registrar di domini tradizionali, non devi occuparti di rinnovi. Ogni dominio Unstoppable Domains è un acquisto a vita.

Unstoppable Domains è un prodotto completamente nuovo che semplifica il processo di transazione crittografica

L’acquisto una tantum ti dà anche accesso al dominio del sito web

Sostituisce chiavi pubbliche complicate con un dominio facile da ricordare per le transazioni

Prezzi estremamente competitivi che partono da soli $ 20 senza costi di rinnovo

PREZZI: $ 20 +

CRIPTOVALUTE SUPPORTATE: Bitcoin, Ethereum, Litecoin ecc. (275+)

Il nostro strumento crittografico preferito per una maggiore sicurezza: Yubikey

Yubikey di Yubico è un prodotto interessante per gli utenti di criptovalute.

Non è un portafoglio hardware crittografico a tutti gli effetti come un Ledger o Trezor ma funziona in modo simile per una varietà di prodotti esistenti nello spazio crittografico.

Puoi usare Yubikey per ottenere un ulteriore livello di sicurezza su scambi crittografici, account di posta elettronica, gestori di password e molto, molto altro.

Yubikey sostituisce essenzialmente l’autenticazione a due fattori come Google Authenticator ed è ancora più sicuro grazie al suo fattore di forma hardware offline.

Yubikey

Maggiore sicurezza per gli account basati su criptovalute come gli scambi

Yubikey offre un ulteriore livello di sicurezza per e-mail, banche e altro ancora

Una varietà di diversi fattori di forma Yubikey per adattarsi al tuo caso d’uso

Relativamente economico e facile da usare

CONNESSIONI: USB, USB-C, Lightning, NFC

APPLICAZIONI SUPPORTATE: Gemini, Kraken, Coinbase, Binance, Google, LastPass

Il nostro strumento preferito per indicizzare tutti gli scambi crittografici: SwissBorg

SwissBorg è una piattaforma di investimento che rende facile, sicuro e accessibile investire nel tuo futuro finanziario con risorse crittografiche, tra cui criptovalute popolari come Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e il loro token SwissBorg (CHSB), nonché monete stabili come USD Coin (USDC) e PAX Gold (PAXG). Collegandoti agli scambi Binance, HitBTC, LMAX e Kraken, puoi ottenere la migliore liquidità e tassi. È disponibile per iOS e Android.

SwissBorg ti consente di guadagnare un rendimento giornaliero sui depositi di criptovalute e stablecoin, con il tasso raddoppiato per quelli nella categoria Premium che richiede di acquistare e puntare 50.000 Token SwissBorg (CHSB) per 12 mesi. Al prezzo attuale si tratta di un buy-in di oltre $ 50k USD. C’è un account gratuito che ti dà ancora accesso alla loro ricompensa di base decente e un livello medio che sarà presto disponibile che richiede una puntata di 2.000 CHSB e ti darà 1,5 volte la tariffa.

Il nostro browser preferito basato su crittografia Brave Browser

Il Brave Browser è un browser come Chrome, Firefox o Safari. La differenza è che Brave Browser ha integrato blocchi di tracciamento e blocchi pubblicitari, rendendolo un browser orientato alla privacy. La società che produce il Brave Browser produce anche una criptovaluta chiamata BAT o “Basic Attention Token”.

La caratteristica principale di Brave Browser è la sua piattaforma pubblicitaria integrata che consente agli utenti di optare per gli annunci pubblicitari e guadagnare criptovaluta in cambio di dare la loro attenzione agli annunci pubblicitari. Il modo in cui funziona è che ricevi una notifica per un annuncio, se fai clic su di esso, ottieni una porzione di BAT e alla fine di ogni mese viene aggiunto al tuo portafoglio.

Puoi anche impostare contributi per i siti web che ti piace utilizzare che fanno parte del programma Brave Rewards. Ad esempio, contribuisco con 1 BAT ogni mese a CoinMarketCap a causa della frequenza con cui visito e utilizzo il sito. Se stai cercando di guadagnare denaro per navigare sul Web come sei attualmente, Brave Browser è uno strumento crittografico senza problemi da utilizzare subito.

In che modo gli strumenti crittografici potrebbero essere in grado di aiutarti a risparmiare denaro

Ci sono molti modi in cui gli strumenti crittografici possono risparmiare denaro e guadagnare denaro extra allo stesso tempo. Strumenti come Strike e Bitwage consentono costi di transazione più economici rispetto ai sistemi tradizionali, il che consente di risparmiare denaro all’azienda e significa anche che alla fine riceverai più denaro.

Al contrario, strumenti come Lolli e Fold ti restituiscono i soldi quando li spendi, a un tasso superiore anche ai sistemi tradizionali, e con il tasso di crescita delle criptovalute significa ancora più soldi per te a lungo termine.

Gli strumenti crittografici sono sicuri?

Gli strumenti crittografici sono generalmente sicuri perché utilizzano la tecnologia blockchain, il che significa che le transazioni sono altrettanto sicure se non più sicure di quelle che utilizzano la tecnologia tradizionale. Strumenti come Brave sono progettati con la tua privacy in prima linea.

L’unico avvertimento è che devi assicurarti di ottenere lo strumento crittografico giusto. Ci sono molte app crittografiche false per il download che tenteranno di estrarre la tua crittografia. Assicurati di leggere le recensioni e ricontrolla l’URL!

Gli strumenti crittografici generalmente costano denaro?

Alcuni strumenti crittografici costano denaro, oppure è disponibile una versione premium che offre agli utenti maggiori ricompense rispetto alla versione gratuita, come nel caso di Fold e SwissBorg. Ma in generale, gli strumenti crittografici sono gratuiti e alcuni ti ricompensano per averli usati come Brave e Lolli.