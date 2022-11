I migliori podcast di criptovaluta

Comprendere la criptovaluta è un enorme calvario se ci stai entrando. Mettere in discussione cosa significhi la “cripto” in criptovaluta o come possano esistere migliaia di criptovalute è completamente valido. La curiosità è la tua migliore amica quando si tratta di questo nuovo ed eccitante dominio, e noi di CryptoVantage siamo qui per condividere alcuni dei migliori podcast per aiutarti lungo la strada.

I migliori podcast Bitcoin e Crypto

Lo spettacolo “What is Money” di Robert Breedlove

Clou: Discussione filosofica approfondita su tutto ciò che riguarda Bitcoin, economia e denaro.

Robert Breedlove è una potenza intellettuale. È un individuo freddo, calmo e calcolato con un talento per porre le profonde domande filosofiche dei suoi ospiti. Quando Robert porta un ospite nel suo show, filma più episodi contemporaneamente, quindi li rilascia in una serie di episodi di 1-2 ore.

Ciò rende il compito di consumare contenuti a volte densi molto più di dimensioni ridotte da renderlo accessibile a tutti.

Quest’ultima parte è il punto cruciale dello spettacolo di Robert, è articolato e competente nel suddividere concetti complessi in un formato accessibile a tutti gli individui indipendentemente dalla loro alfabetizzazione finanziaria o bitcoin.

Tre dei nostri episodi preferiti:

Ep 1: La serie di Saylor

Ep 11: La serie Booth

Ep 5: La serie Vervaeke

Il podcast di Pomp

Clou: Prospettive dei leader del settore in cripto e tecnologia.

Anthony Pompliano è un imprenditore americano e conduttore di The Pomp Podcast. Il suo background imprenditoriale presso grandi aziende tecnologiche (Snapchat e Facebook) e il suo precedente lavoro presso una società di venture capital rendono le sue discussioni e opinioni sulle criptovalute rilevanti per i tempi attuali.

Pomp è un grande sostenitore di Bitcoin ed è in grado di sostenere le sue opinioni con una solida ragione e fatti esistenti.

Questo è sicuramente uno dei migliori podcast bitcoin.

Una cosa da tenere a mente è che i suoi primi episodi sono più focalizzati sulla crittografia, mentre i suoi episodi più recenti variano dalla crittografia all’innovazione tecnologica.

Ecco tre dei nostri episodi preferiti di Pomp:

La fusione degli ETH influenzerà Bitcoin? | David Puell

#271: Cathie Wood spiega perché l’innovazione prospera durante una crisi finanziaria

# 263: Robert Kiyosaki su come i più ricchi del mondo investono i loro soldi

The Coin Bureau Podcast: Crypto senza l’hype

Se sei frustrato dal fatto che un’enorme fascia di contenuti crittografici sia intrisa di hype, allora The Coin Bureau Podcast è un buon rimedio. Il podcast è orgoglioso di fornire istruzione e informazioni sulle criptovalute, senza il sostegno schiumoso e lo scellino di monete specifiche. Dai creatori di uno dei più grandi programmi di notizie crittografiche su YouTube, il podcast è una fantastica alternativa per coloro che preferiscono educarsi esclusivamente attraverso il formato audio.

Ecco tre dei nostri episodi preferiti:

Instabilità economica globale

Come mantenere la tua Crypto al sicuro

Il linguaggio di Crypto

Unchained

Clou: L’impatto e l’adozione della criptovaluta come denaro.

Ospitato da Laura Shin, questo podcast si concentra su come la criptovaluta influisce sul modo in cui investiamo, guadagniamo e spendiamo denaro. L’immersione di Laura nel settore delle criptovalute sin dal suo inizio rende i suoi contenuti estremamente affidabili. Inoltre, avere un background giornalistico rende il suo metodo di condurre interviste e fornire informazioni su Unchained estremamente facile da digerire.

Laura Shin è stata redattrice senior di Forbes e la prima giornalista main stream a riferire sulle criptovalute a tempo pieno. I suoi contenuti su Unchained variano dall’intervista al fondatore di una società di criptovaluta all’impatto delle criptovalute in diverse parti del mondo.

Ecco tre dei nostri episodi preferiti su UnChained:

Come le nuove licenze NFT di a16z sperano di risolvere i problemi di diritti per creatori e acquirenti – Ep.391

Arthur Hayes, ex scettico su Ethereum, sul perché la fusione lo rende rialzista su ETH – Ep. 393

Il blocco di taglio: l’OFAC ha oltrepassato sanzionando i contanti del tornado? – Ep. 386

Cosa ha fatto Bitcoin con Peter McCormack

Clou: Il podcast Bitcoin più popolare e adatto ai principianti al mondo.

Peter McCormack cura un podcast Bitcoin e criptovaluta ottimamente bilanciato. Sebbene What Bitcoin Did abbia un’inclinazione filosofica verso Bitcoin, ci sono molte conversazioni che si immergono in profondità nel selvaggio mondo delle criptovalute. Peter fa un ottimo lavoro nel riunire una serie diversificata di ospiti provenienti da tutto il settore, rendendolo uno dei podcast crittografici più ampi in onda. Le conversazioni e le discussioni sono temperate da sfumature, definizioni ed elaborazioni utili che rendono What Bitcoin Did un podcast di scelta per i principianti di criptovalute e Bitcoin.

Tre dei nostri episodi preferiti:

Ep 554: Ben Arc

Ep 1: Perché abbiamo bisogno di Bitcoin con Andreas Antonopolous

Ep 7: La politica monetaria di Bitcoin

Storie di monete con Natalie Brunell

Clou: Podcast in stile intervista individuale con un giornalista professionista ed esperto.

Natalie tira fuori il meglio dai suoi ospiti, il che rende ogni podcast un piacere da ascoltare. La sua lista di ospiti attentamente curata mantiene lo spettacolo incentrato su Bitcoin, economia e formazione dei principianti su argomenti meno noti. Il sottotono del podcast è quello di utilizzare bitcoin per influenzare cambiamenti macro significativi nelle sfere politiche ed economiche.

Tre dei nostri episodi preferiti:

Parker Lewis: Auto-custodia Bitcoin

Nic Carter: Bitcoin Crash & Mining FUD

Giovanni Vallis: Bitcoin e la vita

Bitcoin Rapid Fire

Clou: Risposte a tutte le tue domande su Bitcoin

Se stai cercando il miglior podcast bitcoin, questo è quello che fa per te. Come suggerisce il nome, il conduttore, John Vallis, conduce le sue interviste in un formato domanda-risposta. Questo dà all’ascoltatore una comprensione davvero chiara di ciò di cui si sta parlando poiché il contesto è molto chiaro.

Alcuni degli episodi di Bitcoin Rapid Fire contengono anche un’intervista basata su discussioni in stile più tradizionale che sono anche divertenti da ascoltare. Tutto sommato, John Vallis è un ottimo conduttore di podcast e puoi contare sull’apprendimento di un sacco di Bitcoin sul suo podcast.

Ecco tre dei nostri episodi preferiti su Bitcoin Rapid Fire:

Fuoco rapido: Didi Taihuttu

Rapid-Fire: Jeff Booth

Maxime Bernier: La politica della libertà e del sound money

Menzioni speciali

A16Z

A16Z non è dedicato esclusivamente al podcasting sulla criptovaluta, ma c’è un podcast che merita una menzione speciale. Traccia un confronto tra la somiglianza nella difficoltà di guidare l’adozione di Internet nei primi giorni con la criptovaluta nei tempi attuali. Se hai vissuto l’invenzione di Internet, questo potrebbe essere un ascolto nostalgico. Se non hai idea di cosa significhi esistere in un mondo senza Internet, questo ti lascerà sicuramente a bocca aperta!

Esperienza Joe Rogan

Joe Rogan non ha bisogno di spiegazioni. Il suo seguito di podcast è alle stelle, e per una buona ragione! Joe ha portato Andreas Antonopoulos, un famoso massimalista di bitcoin, diverse volte. Andreas è estremamente noto nel settore delle criptovalute come evangelista ed esperto di bitcoin. Ha scritto due libri su Bitcoin, e questa intervista è stata condotta due giorni dopo il lancio del suo secondo libro – The Internet of Money.

Vai Full Crypto



Questo podcast è stato avviato da me e dal mio compagno quando la pandemia ha colpito. Stavamo ospitando workshop in uno spazio fisico, ma dopo che tutto doveva diventare virtuale, anche noi. Go Full Crypto prende il nome da quando si è lasciato alle spalle il sistema finanziario tradizionale e si è adattato all’utilizzo quotidiano della crittografia. Gli episodi iniziali hanno lo scopo di iniziare coloro che non hanno familiarità con il mondo delle criptovalute e le interviste portano la prospettiva di persone in tutto il mondo che hanno scelto di fare lo stesso: utilizzare la crittografia nella loro vita quotidiana.

Conclusione

Speriamo che questo elenco soddisfi il tuo prurito di trovare i migliori podcast per saperne di più su bitcoin e altre criptovalute. Mentre i podcast sono un ottimo modo per consumare informazioni passivamente, se stai cercando anche una buona lettura, dai un’occhiata a Una breve storia della criptovaluta.