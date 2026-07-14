FIEC: analisi del mercato delle costruzioni in Europa nel 2026

Dopo anni di flessione, il settore delle costruzioni in Europa mostra segnali di ripresa. Scopri le previsioni per il 2026 e le sfide che attendono il mercato.

Il settore delle costruzioni in Europa sta vivendo un momento di transizione. Dopo due anni di difficoltà, segnati da cali significativi negli investimenti, si intravedono finalmente segnali di ripresa. La Federazione dell’industria europea delle costruzioni (FIEC) ha pubblicato il suo Rapporto statistico annuale, offrendo un quadro dettagliato delle tendenze attuali e delle prospettive future.

Il 2026 è stato un anno di ulteriore contrazione, con un calo del 2,1% degli investimenti nelle costruzioni nell’Unione europea, dopo il -2,5% del 2026. Tuttavia, le previsioni per il 2026 sono più ottimistiche, con un aumento atteso del 2,7%. Questo miglioramento, sebbene parziale, rappresenta un passo avanti significativo verso la ripresa del settore.

Infrastrutture: il motore della ripresa

Le opere infrastrutturali continuano a essere il principale motore di crescita per il settore delle costruzioni. In particolare, i settori dei trasporti, dell’energia e della gestione delle risorse idriche stanno beneficiando di programmi di finanziamento europei e nazionali. Questo comparto, che ha già registrato una crescita nel 2026, è destinato a espandersi ulteriormente nel 2026.

Gli investimenti in infrastrutture sono cruciali per la ripresa economica complessiva. Non solo creano posti di lavoro, ma migliorano anche l’efficienza e la sostenibilità delle reti di trasporto e fornitura di energia. La FIEC sottolinea l’importanza di continuare a sostenere questi progetti per garantire una ripresa duratura.

Edilizia residenziale e non residenziale: segnali contrastanti

L’edilizia residenziale mostra segnali di ripresa, anche se partendo da livelli molto bassi. Dopo la contrazione del 2026, gli investimenti in nuova edilizia residenziale dovrebbero aumentare in modo più marcato nel 2026. Tuttavia, gli interventi di ristrutturazione registreranno una crescita più contenuta.

Anche l’edilizia non residenziale, che comprende uffici, edifici produttivi e strutture destinate a servizi, dovrebbe tornare in lieve crescita dopo il calo del 2026. Questo settore è fondamentale per supportare la ripresa economica, fornendo spazi adeguati per le attività produttive e commerciali.

Le sfide future

Nonostante i segnali positivi, il settore delle costruzioni in Europa deve affrontare diverse sfide. Tra queste, le condizioni di accesso al credito, la capacità di investimento pubblico, i costi dell’energia e dei materiali, i tempi amministrativi, la disponibilità di manodopera e la solidità finanziaria delle imprese.

La FIEC evidenzia l’importanza di affrontare queste sfide per garantire una ripresa sostenibile e duratura. Solo attraverso un approccio integrato e coordinato sarà possibile superare le difficoltà attuali e costruire un futuro più solido per il settore delle costruzioni in Europa.

Il Rapporto statistico FIEC 2026 fornisce un’analisi dettagliata di 24 Paesi e un quadro complessivo a livello UE, con dati su investimenti, occupazione, permessi di costruire e andamento dei prezzi dei principali materiali da costruzione. Questo documento rappresenta una risorsa preziosa per tutti coloro che operano nel settore e per chi desidera comprendere meglio le dinamiche in corso.