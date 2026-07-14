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14 Luglio 2026

Come la ricchezza influisce sui consumi: analisi e previsioni per il 2026

Scopri come la ricchezza delle famiglie, in particolare quella legata alle azioni, possa prevedere l'andamento dei consumi nel 2026.

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Come la ricchezza influisce sui consumi: analisi e previsioni per il 2026

Nel 2026, uno studio condotto da Bigot ed Espic presso la Banca di Francia (BdF) ha rivelato che circa la metà dei consumi osservati è strettamente legata alla ricchezza delle famiglie. Questo rapporto è fondamentale per comprendere le dinamiche economiche attuali e future.

La ricerca si basa su un lavoro precedente di Beach, Gamber e Moran del Federal Reserve Board che ha analizzato i consumi suddivisi per gruppi di reddito. Questi studi indicano che per prevedere i consumi, è essenziale monitorare la ricchezza, in particolare quella legata alle azioni.

L’importanza della ricchezza azionaria nei consumi

La figura 1 mostra l’andamento dei consumi, stimati in miliardi di dollari USA del 2017, deflazionati con il deflatore del PCE. I dati includono anche la stima del GDPNow per il periodo dal 7 al 8 luglio e la ricchezza netta delle famiglie, anch’essa deflazionata con il deflatore del PCE.

Secondo le previsioni, nel secondo trimestre del 2026, i consumi dovrebbero crescere del 2% su base annua. Nonostante non ci siano dati ufficiali sulla ricchezza netta per questo trimestre, l’aumento dell’S&P 500 suggerisce una crescita del 2,1% della ricchezza netta. Nel primo trimestre, l’inflazione misurata dal deflatore del PCE era intorno allo 0,8%, indicando un aumento del 1,3% della ricchezza netta.

Previsioni per il futuro

Al momento, la crescita dei consumi sembra mantenersi, anche se con un rallentamento. Questo indica che, nonostante le fluttuazioni, la ricchezza continua a giocare un ruolo cruciale nel determinare i comportamenti di consumo delle famiglie.

Autore

Francesca Galli

Francesca Galli, fiorentina con formazione bancaria, prese la decisione di cambiare carriera dopo un convegno a Palazzo Vecchio: oggi cura analisi di mercati e colonne su risparmio e investimenti. In redazione propone linee editoriali attente alla trasparenza e conserva l'agenda del primo impiego in banca.

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