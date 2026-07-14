Come la ricchezza influisce sui consumi: analisi e previsioni per il 2026

Scopri come la ricchezza delle famiglie, in particolare quella legata alle azioni, possa prevedere l'andamento dei consumi nel 2026.

Nel 2026, uno studio condotto da Bigot ed Espic presso la Banca di Francia (BdF) ha rivelato che circa la metà dei consumi osservati è strettamente legata alla ricchezza delle famiglie. Questo rapporto è fondamentale per comprendere le dinamiche economiche attuali e future.

La ricerca si basa su un lavoro precedente di Beach, Gamber e Moran del Federal Reserve Board che ha analizzato i consumi suddivisi per gruppi di reddito. Questi studi indicano che per prevedere i consumi, è essenziale monitorare la ricchezza, in particolare quella legata alle azioni.

L’importanza della ricchezza azionaria nei consumi

La figura 1 mostra l’andamento dei consumi, stimati in miliardi di dollari USA del 2017, deflazionati con il deflatore del PCE. I dati includono anche la stima del GDPNow per il periodo dal 7 al 8 luglio e la ricchezza netta delle famiglie, anch’essa deflazionata con il deflatore del PCE.

Secondo le previsioni, nel secondo trimestre del 2026, i consumi dovrebbero crescere del 2% su base annua. Nonostante non ci siano dati ufficiali sulla ricchezza netta per questo trimestre, l’aumento dell’S&P 500 suggerisce una crescita del 2,1% della ricchezza netta. Nel primo trimestre, l’inflazione misurata dal deflatore del PCE era intorno allo 0,8%, indicando un aumento del 1,3% della ricchezza netta.

Previsioni per il futuro

Al momento, la crescita dei consumi sembra mantenersi, anche se con un rallentamento. Questo indica che, nonostante le fluttuazioni, la ricchezza continua a giocare un ruolo cruciale nel determinare i comportamenti di consumo delle famiglie.