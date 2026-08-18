Finanza di progetto: tutto ciò che devi sapere sul d.lgs. 36/2026

La finanza di progetto è un meccanismo cruciale per la realizzazione di opere pubbliche. Scopri come il d.lgs. 36/2026 sta ridefinendo le regole del gioco.

La finanza di progetto rappresenta un pilastro fondamentale per lo sviluppo infrastrutturale del nostro paese. Con l’entrata in vigore del d.lgs. 36/2026 il panorama normativo ha subito una significativa evoluzione, introducendo nuove regole e procedure che influenzeranno profondamente la realizzazione di opere pubbliche.

Questo decreto, noto anche come Codice degli appalti ha l’obiettivo di semplificare e rendere più trasparenti le procedure di affidamento e gestione dei progetti infrastrutturali. Tra le novità più rilevanti, spicca l’articolo 193, che disciplina la valutazione delle proposte dei promotori per la realizzazione di lavori o servizi in concessione.

L’articolo 193 e la valutazione delle proposte

L’articolo 193 del d.lgs. 36/2026 stabilisce le linee guida per la valutazione delle proposte presentate dai promotori. Questo processo è cruciale per garantire che i progetti selezionati siano economicamente sostenibili e tecnologicamente avanzati. La procedura di valutazione prevede una serie di passaggi rigorosi, tra cui l’analisi della fattibilità tecnica ed economica, la valutazione dei rischi e l’impatto ambientale.

Un aspetto innovativo introdotto dal decreto è l’attenzione alla sostenibilità dei progetti. I promotori sono tenuti a dimostrare non solo la redditività economica, ma anche l’impatto positivo sul territorio e sull’ambiente. Questo approccio olistico mira a promuovere uno sviluppo infrastrutturale che sia non solo efficiente, ma anche rispettoso delle esigenze delle comunità locali.

Le fasi della valutazione

La valutazione delle proposte si articola in diverse fasi. Inizialmente, viene effettuata una screening preliminare per verificare la completezza della documentazione presentata. Successivamente, una commissione tecnica esamina nel dettaglio i progetti, valutando aspetti come la qualità delle infrastrutture proposte, la durata dei lavori e i costi previsti.

Una volta superata la fase di valutazione tecnica, i progetti passano all’analisi economica. In questa fase, vengono esaminati i flussi di cassa previsti, il ritorno sull’investimento e la capacità del promotore di gestire il progetto nel lungo periodo. Solo i progetti che superano tutti questi controlli vengono approvati e possono procedere alla fase di realizzazione.

La protezione dei dati personali

Un altro aspetto cruciale del d.lgs. 36/2026 riguarda la protezione dei dati personali. Il decreto stabilisce che i dati pubblicati possono essere utilizzati solo nel rispetto delle normative vigenti in materia di riutilizzo delle informazioni pubbliche, come la Direttiva Comunitaria 2003/98/EC e il Decreto Legislativo 36/2006. Inoltre, i dati devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, in conformità con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

Per ulteriori informazioni sulla protezione dei dati, è possibile consultare il sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali che fornisce linee guida dettagliate e aggiornate sulle migliori pratiche per la gestione dei dati personali.

lgs. 36/2026 rappresenta un passo significativo verso una gestione più efficiente e trasparente dei progetti infrastrutturali. Le nuove normative introducono standard più elevati di sostenibilità e protezione dei dati, garantendo che i progetti selezionati siano non solo economicamente vantaggiosi, ma anche socialmente e ambientalmente responsabili.