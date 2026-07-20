Bando Regione Toscana: Finanziamenti per PMI e Professionisti nel 2026

La Regione Toscana ha lanciato un nuovo bando per sostenere le PMI con investimenti produttivi. Scopri come accedere ai finanziamenti e quali sono i requisiti.

La Regione Toscana ha avviato un’iniziativa volta a rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese (PMI) attraverso un nuovo bando dedicato agli investimenti produttivi. Questo programma, inserito nel contesto del PR Toscana FESR 2026- mira a supportare progetti che puntano all’ampliamento, alla diversificazione e al consolidamento del sistema produttivo, con un occhio di riguardo alla transizione tecnologica, digitale ed ecologica.

Chi può partecipare al bando

Il bando è rivolto a MPMI e professionisti, come definiti dall’allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/. I beneficiari devono operare in settori ammissibili, esclusi quelli non eleggibili secondo l’elenco dei codici NACE fornito dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI) nonché quelli esclusi dall’ambito di intervento del FESR e dalle specifiche esclusioni del Regolamento di esenzione (GBER) e del Regolamento ‘de minimis’.

Come funziona il finanziamento

Le agevolazioni previste dal bando includono sovvenzioni a fondo perduto sotto forma di contributi in conto interessi e in conto commissione di garanzia sui finanziamenti concessi dalle banche selezionate dalla Regione Toscana. Questi finanziamenti saranno garantiti e riassicurati alla Sezione speciale Regione Toscana del Fondo di garanzia per le PMI di cui alla L. 662/96. L’elenco delle banche e dei soggetti garanti autorizzati sarà disponibile sul sito web della Regione Toscana.

Procedura di presentazione della domanda

Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite il Sistema Fondi Toscana (SFT) a partire dalle ore 10:00 del 11 . La procedura è automatica a sportello, ai sensi del D.Lgs. n. 123/1998.

Dotazione finanziaria e contatti

La dotazione finanziaria disponibile per il bando ammonta a 1.706.276,00 euro derivanti dal PR Toscana FESR 21/27, Azione 1.3.2, Sub-Azione 1.3.2.1. Questa cifra potrebbe essere variata in base all’andamento delle domande e all’assorbimento delle risorse stanziate, come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 521 del 27.

Per qualsiasi dubbio o problema relativo all’utilizzo della piattaforma SFT, è possibile inviare una mail all’indirizzo supportobando132bei@. Per quesiti inerenti il bando, invece, il contatto è gestionestrumentifin@.

Si ricorda che i decreti di ammissione saranno soggetti a pubblicazione sul BURT che costituisce atto di concessione e condizione legale di efficacia ai sensi dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. 33/.