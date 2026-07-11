Investimenti e innovazione nel settore delle utilities: le sfide future

Le aziende di servizi pubblici in Europa devono far fronte a una crescente domanda di energia e a investimenti significativi in tecnologie avanzate, con impatti sul debito e sulla sostenibilità finanziaria

Le aziende di servizi pubblici in Europa si trovano ad affrontare una serie di sfide significative legate alla crescente domanda di energia e agli investimenti necessari per modernizzare le infrastrutture. La ricerca di UniCredit evidenzia come l’espansione delle infrastrutture di archiviazione dati stia portando a un aumento della domanda di elettricità, con conseguenti impatti sui capex e sulle emissioni obbligazionarie.

L’innovazione tecnologica, in particolare l’intelligenza artificiale, sta giocando un ruolo cruciale nel settore delle utilities. Le aziende stanno investendo in nuove capacità per soddisfare la domanda di energia legata all’IT, ma devono anche affrontare le sfide legate alla sostenibilità finanziaria e alla gestione del debito.

L’impatto della domanda energetica sui capex

La domanda di energia legata all’IT è in costante crescita, con i data center che consumano quantità significative di elettricità. Un data center convenzionale può consumare tra i 10 e i 25 megawatt (MW), mentre i data center degli hyperscaler possono raggiungere i 100 MW o più. Questo aumento della domanda energetica sta portando a un incremento degli investimenti in conto capitale, con conseguenti emissioni obbligazionarie.

Le emissioni obbligazionarie senior e ibride nel settore delle utilities europee hanno raggiunto i 37 miliardi di euro da inizio anno, quasi il 70% dell’importo per l’intero anno 2026. Circa il 30% delle emissioni investment grade delle utilities è costituito da obbligazioni ibride, un massimo storico. Le obbligazioni ibride sono utilizzate per proteggere il rating creditizio e finanziare progetti a lungo termine, come acquisizioni o investimenti in nuove tecnologie.

Le sfide della gestione del debito

L’aumento della domanda di energia e degli investimenti in conto capitale sta portando a un incremento del debito e della leva finanziaria per le utilities. Tuttavia, l’impatto negativo sul merito creditizio potrebbe essere mitigato dal miglioramento dell’efficienza, dalla riduzione dei costi e dall’innovazione derivante dall’applicazione dell’intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale può contribuire a migliorare l’efficienza operativa, ad esempio attraverso previsioni meteorologiche più rapide, economiche e accurate per stimare la produzione degli impianti eolici e solari fotovoltaici, e attraverso il monitoraggio in tempo reale delle infrastrutture.

Le sfide future e il ruolo della finanza

Le utilities devono affrontare numerose sfide, tra cui gli eventi meteorologici estremi e la crescente digitalizzazione delle infrastrutture. Questi fattori rendono i sistemi più esposti ai rischi di attacchi informatici e richiedono investimenti significativi nella resilienza delle reti elettriche ed idriche.

Per affrontare queste sfide, le utilities stanno esplorando nuove modalità di finanziamento, come il basketbond, un modello che consente a più imprese di aggregarsi e realizzare un’emissione obbligazionaria congiunta. Questo strumento, supportato da garanzie da parte di Sace, Bei e Cdp, potrebbe ridurre i costi di finanziamento e facilitare l’accesso al mercato dei capitali, soprattutto per le realtà di dimensioni più contenute.

Il PNRR è stato fondamentale per la crescita e lo sviluppo del settore delle rinnovabili e più in generale è stato un acceleratore per l’attivazione delle politiche di salvaguardia dell’ambiente. Tuttavia, il termine del piano costringerà le aziende del mondo utilities al ritorno ai canali di finanziamento tradizionali, rendendo cruciale il ruolo dei mercati dei capitali nel supportare gli investimenti a beneficio delle comunità e dei territori serviti dalle utilities.