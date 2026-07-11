Assemblea Abi 2026: Panetta e Giorgetti a confronto con il sistema bancario

Il 15 luglio 2026 a Roma si terrà l'assemblea annuale dell'Abi con gli interventi di Fabio Panetta della Banca d'Italia e Giancarlo Giorgetti del Ministero dell'Economia.

Il mondo del credito italiano si prepara a un appuntamento cruciale. Mercoledì 15 luglio 2026, a partire dalle ore 10:00, l’Auditorium della Tecnica di Roma ospiterà l’assemblea annuale dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi) l’ente che rappresenta e tutela il sistema creditizio nazionale.

Questo evento rappresenta un momento fondamentale per il settore bancario, dove si discutono le sfide attuali e si tracciano le linee guida per il futuro. La presenza di personalità di spicco come Fabio Panetta Governatore della Banca d’Italia e Giancarlo Giorgetti Ministro dell’Economia e delle Finanze, sottolinea l’importanza strategica di questo incontro.

Il ruolo dell’Abi e l’apertura dei lavori

L’Abi è un pilastro del sistema finanziario italiano, unendo le principali banche e intermediari bancari. La sua missione è promuovere e difendere gli interessi del settore collaborando con le istituzioni per definire le regole che governano il credito, i servizi bancari e la stabilità finanziaria.

Ad aprire i lavori sarà Antonio Patuelli presidente dell’Abi, con una relazione introduttiva che delinea le priorità del settore. Questo momento è tradizionalmente dedicato a un bilancio della situazione attuale e a uno sguardo alle sfide regolamentari ed economiche in corso.

Gli interventi di Panetta e Giorgetti

Dopo la relazione del presidente Patuelli, la parola passerà a due figure chiave della politica economica italiana: Fabio Panetta e Giancarlo Giorgetti.

Fabio Panetta e la Banca d’Italia

Fabio Panetta Governatore della Banca d’Italia è una delle voci più autorevoli in materia di stabilità finanziaria. La Banca d’Italia, insieme alla Banca Centrale Europea gioca un ruolo cruciale nella definizione e nell’attuazione della politica monetaria nell’area euro. Il suo intervento sarà fondamentale per comprendere le prospettive del sistema bancario italiano.

Giancarlo Giorgetti e il Ministero dell’Economia

Giancarlo Giorgetti Ministro dell’Economia e delle Finanze, è responsabile delle politiche di bilancio, della fiscalità, della gestione del debito pubblico e del coordinamento generale della politica economica del governo. Il suo intervento fornirà un quadro chiaro sulle priorità del governo in materia di credito e finanza.

La presenza congiunta di Panetta e Giorgetti sottolinea il rilievo dell’appuntamento per il dialogo tra sistema bancario, autorità di vigilanza e governo. Tematiche come il credito alle imprese, la gestione del risparmio e la solidità delle banche saranno al centro del dibattito.

Consiglio e Comitato Esecutivo a fine assemblea

Al termine dei lavori assembleari, si riuniranno il Consiglio e il Comitato Esecutivo dell’Abi. Questi organi rappresentano la struttura di governo dell’Associazione e hanno il compito di dare attuazione alle linee strategiche emerse in assemblea. Coordinano le attività e rappresentano in modo continuativo le istanze del settore bancario italiano nei confronti delle istituzioni nazionali ed europee.

L’appuntamento del 15 luglio si inserisce nel calendario dei principali momenti di confronto tra banche, autorità monetarie e governo. In un contesto in cui l’evoluzione della regolamentazione, la redditività degli istituti di credito e il sostegno all’economia reale restano temi di primo piano, questa assemblea rappresenta un’opportunità unica per fare il punto sulla situazione attuale e tracciare le linee guida per il futuro.