Finanziamenti per strutture socioculturali nelle aree rurali del GAL del Ducato

Le aree rurali del GAL del Ducato stanno per ricevere un importante impulso grazie a un nuovo bando dedicato agli investimenti non produttivi. Questo intervento, approvato con la Delibera CdA 122 del 30/03/2026 mira a rafforzare i servizi di base per la popolazione locale attraverso il recupero e l’ampliamento di fabbricati pubblici.
Il bando, che fa parte del più ampio ambito tematico dei sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali mette a disposizione un budget di 556.765,77 euro. I beneficiari sono i comuni singoli ed associati localizzati nel territorio del GAL del Ducato.
Le spese ammissibili e i beneficiari
Gli interventi finanziabili riguardano principalmente il recupero e l’ampliamento di fabbricati pubblici e relative aree di pertinenza. Tra le strutture che possono essere oggetto di finanziamento troviamo:
- Strutture di welfare a favore delle fasce deboli;
- Servizi culturali come biblioteche, mediateche e centri polivalenti;
- Centri pubblici di aggregazione per il tempo libero;
- Strutture per l’accesso ad Internet per la popolazione.
Le spese ammissibili includono:
- Interventi di ristrutturazione risanamento conservativo, ampliamento e adeguamento degli immobili;
- Acquisto di nuove attrezzature dotazioni e arredi, nel limite del 30% delle spese ammissibili;
- Sistemazione delle aree esterne di pertinenza degli immobili, nel limite del 15% delle spese ammissibili;
- Spese generali come studi di fattibilità e servizi di progettazione, nel limite del 10% delle spese ammissibili.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande di sostegno devono essere presentate online tramite il SIAG – Sistema Informativo Agricolo di AGREA previa accreditazione con procedura Agrea. Il sostegno sarà concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 100% delle spese ammissibili.
Il bando è rivolto a enti pubblici e rappresenta un’opportunità unica per migliorare la qualità della vita nelle aree rurali del GAL del Ducato. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le 17:00 del 28/07/2026.
Responsabili del procedimento
Per qualsiasi informazione o chiarimento, i responsabili del procedimento sono Giovanni Pattoneri e Andrea Tramelli rispettivamente responsabile del procedimento e referente tecnico/amministrativo.
Questo bando rappresenta un passo significativo verso il miglioramento delle infrastrutture socioculturali nelle aree rurali, offrendo nuove opportunità di sviluppo e benessere per le comunità locali.