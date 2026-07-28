Finanziamenti per strutture socioculturali nelle aree rurali del GAL del Ducato

Un nuovo bando offre opportunità di finanziamento per i comuni del GAL del Ducato, con l'obiettivo di migliorare le strutture socioculturali e i servizi di base nelle aree rurali.

Le aree rurali del GAL del Ducato stanno per ricevere un importante impulso grazie a un nuovo bando dedicato agli investimenti non produttivi. Questo intervento, approvato con la Delibera CdA 122 del 30/03/2026 mira a rafforzare i servizi di base per la popolazione locale attraverso il recupero e l’ampliamento di fabbricati pubblici.

Il bando, che fa parte del più ampio ambito tematico dei sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali mette a disposizione un budget di 556.765,77 euro. I beneficiari sono i comuni singoli ed associati localizzati nel territorio del GAL del Ducato.

Le spese ammissibili e i beneficiari

Gli interventi finanziabili riguardano principalmente il recupero e l’ampliamento di fabbricati pubblici e relative aree di pertinenza. Tra le strutture che possono essere oggetto di finanziamento troviamo:

Strutture di welfare a favore delle fasce deboli;

a favore delle fasce deboli; Servizi culturali come biblioteche, mediateche e centri polivalenti;

come biblioteche, mediateche e centri polivalenti; Centri pubblici di aggregazione per il tempo libero;

per il tempo libero; Strutture per l’accesso ad Internet per la popolazione.

Le spese ammissibili includono:

Interventi di ristrutturazione risanamento conservativo, ampliamento e adeguamento degli immobili;

risanamento conservativo, ampliamento e adeguamento degli immobili; Acquisto di nuove attrezzature dotazioni e arredi, nel limite del 30% delle spese ammissibili;

dotazioni e arredi, nel limite del 30% delle spese ammissibili; Sistemazione delle aree esterne di pertinenza degli immobili, nel limite del 15% delle spese ammissibili;

di pertinenza degli immobili, nel limite del 15% delle spese ammissibili; Spese generali come studi di fattibilità e servizi di progettazione, nel limite del 10% delle spese ammissibili.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di sostegno devono essere presentate online tramite il SIAG – Sistema Informativo Agricolo di AGREA previa accreditazione con procedura Agrea. Il sostegno sarà concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 100% delle spese ammissibili.

Il bando è rivolto a enti pubblici e rappresenta un’opportunità unica per migliorare la qualità della vita nelle aree rurali del GAL del Ducato. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le 17:00 del 28/07/2026.

Responsabili del procedimento

Per qualsiasi informazione o chiarimento, i responsabili del procedimento sono Giovanni Pattoneri e Andrea Tramelli rispettivamente responsabile del procedimento e referente tecnico/amministrativo.

Questo bando rappresenta un passo significativo verso il miglioramento delle infrastrutture socioculturali nelle aree rurali, offrendo nuove opportunità di sviluppo e benessere per le comunità locali.