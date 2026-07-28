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28 Luglio 2026

Finanziamenti per strutture socioculturali nelle aree rurali del GAL del Ducato

Un nuovo bando offre opportunità di finanziamento per i comuni del GAL del Ducato, con l'obiettivo di migliorare le strutture socioculturali e i servizi di base nelle aree rurali.

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Finanziamenti per strutture socioculturali nelle aree rurali del GAL del Ducato

Le aree rurali del GAL del Ducato stanno per ricevere un importante impulso grazie a un nuovo bando dedicato agli investimenti non produttivi. Questo intervento, approvato con la Delibera CdA 122 del 30/03/2026 mira a rafforzare i servizi di base per la popolazione locale attraverso il recupero e l’ampliamento di fabbricati pubblici.

Il bando, che fa parte del più ampio ambito tematico dei sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali mette a disposizione un budget di 556.765,77 euro. I beneficiari sono i comuni singoli ed associati localizzati nel territorio del GAL del Ducato.

Le spese ammissibili e i beneficiari

Gli interventi finanziabili riguardano principalmente il recupero e l’ampliamento di fabbricati pubblici e relative aree di pertinenza. Tra le strutture che possono essere oggetto di finanziamento troviamo:

  • Strutture di welfare a favore delle fasce deboli;
  • Servizi culturali come biblioteche, mediateche e centri polivalenti;
  • Centri pubblici di aggregazione per il tempo libero;
  • Strutture per l’accesso ad Internet per la popolazione.

Le spese ammissibili includono:

  • Interventi di ristrutturazione risanamento conservativo, ampliamento e adeguamento degli immobili;
  • Acquisto di nuove attrezzature dotazioni e arredi, nel limite del 30% delle spese ammissibili;
  • Sistemazione delle aree esterne di pertinenza degli immobili, nel limite del 15% delle spese ammissibili;
  • Spese generali come studi di fattibilità e servizi di progettazione, nel limite del 10% delle spese ammissibili.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di sostegno devono essere presentate online tramite il SIAG – Sistema Informativo Agricolo di AGREA previa accreditazione con procedura Agrea. Il sostegno sarà concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 100% delle spese ammissibili.

Il bando è rivolto a enti pubblici e rappresenta un’opportunità unica per migliorare la qualità della vita nelle aree rurali del GAL del Ducato. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le 17:00 del 28/07/2026.

Responsabili del procedimento

Per qualsiasi informazione o chiarimento, i responsabili del procedimento sono Giovanni Pattoneri e Andrea Tramelli rispettivamente responsabile del procedimento e referente tecnico/amministrativo.

Questo bando rappresenta un passo significativo verso il miglioramento delle infrastrutture socioculturali nelle aree rurali, offrendo nuove opportunità di sviluppo e benessere per le comunità locali.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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