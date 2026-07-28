Agricoltura: finanziamenti per sicurezza sul lavoro e liquidità aziendale nel 2026

L'agricoltura italiana ha nuove opportunità di finanziamento: scopri come accedere ai fondi per la sicurezza sul lavoro e la liquidità aziendale

Il settore agricolo italiano è in fermento grazie a una serie di nuovi bandi che offrono finanziamenti per la sicurezza sul lavoro e la liquidità aziendale. Questi strumenti rappresentano un’opportunità concreta per le imprese agricole di tutto il Paese, permettendo loro di affrontare le sfide quotidiane con maggiore serenità.

Le iniziative in corso dimostrano l’impegno delle istituzioni a sostenere un comparto fondamentale per l’economia nazionale, offrendo risorse per migliorare le condizioni di lavoro e garantire la continuità operativa delle aziende.

EBAN: finanziamenti per la sicurezza sul lavoro nelle aziende agricole

L’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (EBAN) ha lanciato un bando destinato a finanziare progetti di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende agricole. Con un budget complessivo di 1,7 milioni di euro il bando mira a sostenere le imprese nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2026.

Le risorse saranno distribuite su base macroregionale per garantire un impatto uniforme su tutto il territorio nazionale. Le imprese agricole di qualsiasi forma giuridica, che applicano il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, possono partecipare. È richiesto che siano in regola con i versamenti obbligatori di legge e con le quote EBAN per le annualità 2026 e precedenti, con un’anzianità associativa di almeno 18 mesi alla data di pubblicazione del bando.

Il bando prevede tre tipologie di progetti: aziendali, gruppi aziendali/contratti di rete e territoriali. Le richieste di finanziamento devono essere inviate tramite PEC dal 27 luglio al 14 agosto 2026, mentre la documentazione cartacea deve essere inviata entro il 30 settembre 2026.

Regione Piemonte: contributi per la liquidità delle imprese agricole

La Regione Piemonte ha aperto un bando per sostenere la liquidità delle imprese agricole, offrendo contributi a copertura degli interessi sui prestiti di conduzione a breve termine. Questa misura è volta a garantire la continuità operativa delle aziende, permettendo loro di affrontare le spese dei cicli produttivi in attesa dei ricavi derivanti dalla vendita delle produzioni agricole e zootecniche.

Il bando è rivolto alle piccole e medie imprese agricole con sede operativa in Piemonte, condotte da imprenditori agricoli singoli, società semplici e altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori agricoli. Tra i requisiti richiesti figurano l’iscrizione al Registro delle Imprese, la partita Iva agricola, il fascicolo aziendale costituito e la regolarità contributiva.

I prestiti di conduzione, della durata massima di dodici mesi, sono destinati ad anticipare le spese necessarie per l’acquisto dei mezzi tecnici impiegati nelle produzioni agricole e zootecniche. L’importo finanziabile è compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 80.000 euro, mentre il contributo regionale copre gli interessi nella misura del 2% per le aziende di pianura e collina e del 2,5% per quelle ubicate in montagna.

Sicilia: investimenti strutturali per le aziende agricole

In Sicilia, il bando SRD01 destina 100 milioni di euro agli investimenti delle aziende agricole. Questo bando, che ha suscitato un dibattito tra organizzazioni di categoria e politica regionale, punta sull’innovazione tecnologica e sull’ammodernamento delle aziende. La soglia minima di investimento è fissata a 250 mila euro, un valore che, secondo Rosario Marchese Ragona, presidente di Confagricoltura Sicilia, non rappresenta una barriera ma un’opportunità per investimenti strutturali.

Il bando prevede contributi fino all’80% per i giovani imprenditori agricoli, ma il principale ostacolo all’ingresso nel settore rimane l’accesso alla terra e al credito. Confagricoltura Sicilia ha promosso, insieme a CoopCredit, il ciclo di incontri Agri-Future, dedicato agli strumenti disponibili per il ricambio generazionale, tra cui il bando ISMEA destinato agli under 41 per l’acquisto agevolato dei terreni agricoli.

Le imprese più piccole non devono essere ignorate, e Confagricoltura chiede che, una volta concluse le istruttorie, vengano reperite ulteriori risorse. La misura rappresenta una scelta precisa della Regione per sostenere investimenti strutturali capaci di rendere il comparto più competitivo.