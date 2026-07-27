Nuovo asilo nido ad Alcamo: 198 posti disponibili e assunzioni in arrivo

Alcamo sta ampliando la sua offerta di asili nido con un nuovo investimento che porterà a un terzo asilo e 66 nuovi posti per bambini da 3 a 36 mesi.

Il Comune di Alcamo sta compiendo un passo significativo verso il miglioramento dei servizi per l’infanzia. Con l’approvazione del nuovo modello organizzativo e del piano tariffario per il triennio 2026-2028, la città si prepara ad accogliere un terzo asilo nido comunale, aumentando così i posti disponibili per i più piccoli.

Questa iniziativa rappresenta un investimento concreto a favore delle famiglie, con l’obiettivo di rafforzare i servizi per la prima infanzia e favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia.

Un nuovo asilo nido grazie ai fondi del PNRR

Attualmente, il Comune gestisce due asili nido. Dal prossimo anno educativo 2026/2027, entrerà in funzione una terza struttura, realizzata in via delle Magnolie grazie ai fondi del PNRR. Con questa nuova apertura, la rete comunale raggiungerà 198 posti complessivi con un incremento di 66 nuovi posti destinati ai bambini tra i 3 e i 36 mesi.

Potenziamento del personale e qualità educativa

L’ampliamento del servizio sarà accompagnato da un potenziamento dell’organico. Il piano prevede l’assunzione di 17 nuove educatrici attraverso lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico recentemente concluso, la trasformazione a tempo pieno di 26 lavoratori attualmente part-time e la valorizzazione del personale già impiegato nei nidi comunali e nelle scuole.

Il ricorso a servizi esterni sarà limitato a figure ausiliarie e alla cucina, garantendo così continuità e qualità educativa. Secondo l’amministrazione, questa soluzione consentirà di garantire tempi di attivazione più rapidi rispetto a una gestione completamente esternalizzata.

Nessun aumento reale delle tariffe

Il sindaco Domenico Surdi e l’assessore agli Asili nido Gaspare Benenati sottolineano che il nuovo piano rappresenta un investimento concreto a favore delle famiglie. “Passeremo da due a tre strutture pubbliche con 66 nuovi posti”, dichiarano. “Assumeremo diciassette nuove educatrici e porteremo a tempo pieno ventisei lavoratori oggi part-time. Tutto questo senza alcun aumento reale delle tariffe per le famiglie, grazie all’utilizzo dei bonus INPS e dei contributi statali previsti dal sistema integrato di educazione e istruzione.”

Un investimento per famiglie e occupazione

L’obiettivo dell’amministrazione è rafforzare i servizi per la prima infanzia, favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia e creare nuove opportunità occupazionali. Il nuovo modello organizzativo punta a garantire standard educativi elevati, con un adeguato rapporto tra educatori e bambini, percorsi formativi per il personale e piani educativi personalizzati.

Confermando il ruolo degli asili nido come servizio essenziale per la comunità, Alcamo si posiziona come un esempio di come gli investimenti pubblici possano fare la differenza nella vita delle famiglie e nella crescita professionale del personale educativo.