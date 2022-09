Rendere account eToro sicuro: ecco come fare

Il trading online sta diventando un concetto popolare, soprattutto quando più persone sono interessate a trovare opportunità per aumentare le entrate online. Tuttavia, con così tante delle nostre vite che accadono su dispositivi mobili e laptop, non c’è da meravigliarsi che i nostri account digitali siano diventati una calamita per i criminali.

EToro utilizza la tecnologia e gli strumenti di sicurezza dei dati come firewall e crittografia dei dati per proteggere le informazioni dei propri utenti. Inoltre, eToro offre anche un’opzione per attivare l’autenticazione a due fattori (2FA) nel tuo account.

2FA è noto come un ulteriore livello di sicurezza utilizzato per assicurarsi che le persone che cercano di accedere a un account online siano chi dicono di essere. Con questa misura, dopo aver inserito il tuo nome utente e una password, ti verrà richiesto di inserire un codice di verifica inviato al tuo cellulare via SMS per accedere al tuo account invece di ottenere immediatamente l’accesso.

Segui i passaggi per rendere il tuo account più sicuro con 2FA:

1 Innanzitutto, fai clic su “Impostazioni” e quindi scegli “Account”.

numero arabo Fare clic sul lato destro dell’interruttore sotto le parole “Autenticazione a due fattori”.

Successivamente, verrà inviato un codice al tuo numero di telefono associato all’account.

3 Inserisci il codice nello spazio vuoto e premi “Applica”.

Ora hai l’autenticazione a 2 fattori.

E puoi anche disattivarlo nelle impostazioni del tuo account.

La tua sicurezza e privacy sono della massima importanza. Quindi, per proteggere il tuo account in modo più rigoroso, ti consigliamo di abilitarlo sul tuo account eToro perché anche se la tua password è compromessa, il tuo account sarà comunque protetto.

Con 2FA, un potenziale compromesso di uno solo di questi fattori non sbloccherà l’account. Quindi, anche se la tua password viene rubata o il tuo telefono viene perso, le possibilità che qualcun altro abbia le tue informazioni sul secondo fattore sono improbabili.

Guardandolo da un’altra angolazione, se un consumatore utilizza correttamente 2FA, i siti Web e le app possono essere più sicuri dell’identità dell’utente e sbloccare l’account.