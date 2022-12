Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Quanto sono sicuri i fondi overnight?

Se stai cercando un fondo comune che non abbia rischi di perdita, non ce ne sono! Tutti i fondi comuni di investimento sono soggetti a un fattore di rischio o all’altro.

Mentre i fondi comuni di capitale sono soggetti al rischio di mercato, i fondi di debito sono soggetti al rischio di tasso di interesse e al rischio di default. Tra i fondi di debito, il grado di rischio è diverso a seconda della scadenza media del portafoglio. Più lunga la scadenza del portafoglio di un fondo di debito, più alto è il rischio di tasso di interesse e il rischio di insolvenza.

I fondi overnight sono una sorta di fondo di debito che investe in titoli di debito che maturano il giorno successivo. Quindi questi fondi hanno la scadenza più breve tra tutti i fondi del debito. Pertanto, hanno il minor rischio di tasso di interesse e il rischio di insolvenza. Anche se non possiamo presumere che i fondi overnight non abbiano alcun rischio ad essi, è sicuro supporre che abbiano il minor rischio tra tutti i fondi messi insieme.

Pertanto, sono considerati ideali per parcheggiare ingenti somme di denaro per un periodo molto breve, assumendo il minor rischio quando l’unico scopo è garantire che il capitale sia sicuro senza molte aspettative di rendimenti.

I fondi overnight sono adatti non solo per le istituzioni più grandi che hanno grandi somme di denaro, ma anche per i piccoli investitori che vogliono investire il loro denaro liquido per un breve periodo.