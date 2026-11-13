Scopri la struttura giuridica, i documenti essenziali e le avvertenze per investire nei fondi onemarkets.

Il gruppo onemarkets offre diverse soluzioni di investimento collettivo, tra cui OICVM, ETF e FIA. I prodotti più noti sono onemarkets Fund, onemarkets Lux, onemarkets Italy e onemarkets – Alternatives SICAV. Ognuno di essi è regolamentato in una giurisdizione diversa (Lussemburgo o Irlanda) e gestito da società di gestione indipendenti. Prima di decidere di sottoscrivere un comparto, è fondamentale comprendere la natura giuridica, i costi associati e i rischi specifici di ogni tipologia.

Tipologie di organismi di investimento onemarkets

onemarkets Fund, onemarkets Lux e onemarkets – Alternatives SICAV sono SICAV di diritto lussemburghese, mentre onemarkets Italy è una ICAV irlandese. Le SICAV consentono una capitalizzazione variabile, offrendosi a investitori istituzionali e privati. Gli ETF onemarkets Lux sono negoziati in borsa e replicano indici di mercato, mentre i fondi alternativi (FIA) puntano a strategie non tradizionali, come private equity o hedge fund. Tutte queste forme sono registrate per la distribuzione nelle giurisdizioni indicate nei rispettivi prospetti, nel rispetto delle normative UE.

Struttura giuridica e gestori

La gestione dei comparti onemarkets Fund e onemarkets Lux è affidata a UniCredit Invest Lux S.A.; onemarkets Italy è amministrato da Nova Investment Management Ltd, mentre onemarkets – Alternatives SICAV è curato da Carne Global Fund Managers. Ogni gestore è responsabile della definizione della strategia di investimento, della gestione operativa e del rispetto delle policy di rischio. La diversificazione tra giurisdizioni e gestori permette agli investitori di scegliere il profilo più adatto alle proprie esigenze.

Come leggere il prospetto e il documento KID

Prima di sottoscrivere qualsiasi comparto, è obbligatorio consultare il Prospetto Informativo e il KID (Key Information Document). Questi documenti, disponibili in lingua ufficiale del proprio paese di residenza, descrivono in dettaglio la politica di investimento, i rischi connessi, i costi di sottoscrizione e di riscatto, nonché le commissioni di gestione. I link per accedere ai PDF sono https://www.invest.unicredit.lu per onemarkets Fund e Lux, https:// e https:// per le Alternative SICAV, e www.novainvestment.ie per onemarkets Italy. È possibile richiedere una copia cartacea gratuitamente presso le sedi delle società di gestione o degli uffici di UniCredit S.p.A.

Informazioni sui rischi e i costi

Il valore delle quote può variare in base alle condizioni di mercato; non esiste alcuna garanzia di rendimento. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri. I rendimenti indicati nei prospetti non tengono conto di eventuali commissioni di sottoscrizione, di gestione o di riscatto. Gli investitori devono valutare se la loro tolleranza al rischio è compatibile con la natura del comparto, tenendo conto anche della durata dell’investimento e della liquidità dell’attività sottostante.

Avvertenze legali e consigli pratici

Questa comunicazione non costituisce una raccomandazione, un’offerta di acquisto o di vendita di titoli, né un consiglio legale, fiscale o contabile. È rivolta a un pubblico indistinto e ha esclusivamente finalità pubblicitarie. Gli investitori che hanno dubbi sulla adeguatezza del prodotto rispetto al proprio profilo dovrebbero consultare un consulente finanziario indipendente. Inoltre, la documentazione non è disponibile per gli investitori in paesi in cui i fondi non sono registrati, né è destinata a “US Person” secondo l’U.S. Securities Act del 1933.

Per ulteriori dettagli sui diritti degli investitori e sugli strumenti di ricorso collettivo, sono disponibili le seguenti pagine: https://www.invest.unicredit.lu/it/it/fund-platform/chi-siamo.html (onemarkets Fund e Lux), https:// e https:// (Alternatives SICAV) e www.novainvestment.ie (onemarkets Italy). Qualsiasi riproduzione o diffusione del presente documento richiede l’autorizzazione di UniCredit S.p.A.