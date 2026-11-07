Pictet Alternative Advisors affida a Alexander J. Lukesch la guida del dipartimento real estate, puntando su una rete globale di gestori.

Il 4 novembre 2026 Pictet Alternative Advisors ha comunicato la nomina di Alexander J. Lukesch a direttore Multi Manager Real Estate. L’annuncio arriva in un momento in cui la divisione, parte del gruppo svizzero Pictet, gestisce circa 58 miliardi di dollari in strategie alternative, di cui 5 miliardi sono dedicati al real estate globale.

Con sede a Ginevra, Lukesch risponderà direttamente a Zsolt Kohalmi, co-CEO di Pictet AA e responsabile globale degli investimenti immobiliari. La sua missione principale sarà rafforzare la piattaforma multi manager, combinando la selezione di gestori esterni, operazioni di co-investimento e partecipazioni nei mercati secondari degli immobili privati.

Il ruolo chiave di direttore Multi Manager Real Estate

Nel nuovo incarico, Lukesch dovrà costruire portafogli immobiliari diversificati scegliendo gestori specializzati per ciascun segmento di mercato. Il modello multi manager consente a Pictet AA di accedere a competenze locali e a strategie di acquisizione secondaria, riducendo il rischio di concentrazione e migliorando la capacità di generare rendimenti stabili.

Le attività comprendono anche la definizione di co-investimenti con partner istituzionali, permettendo di allocare capitali in progetti selezionati con maggiore flessibilità rispetto ai fondi tradizionali. Inoltre, il ruolo implica una costante valutazione del mercato secondario, dove Pictet può acquistare o vendere quote di asset già esistenti per ottimizzare il profilo di rischio-rendimento.

Il percorso professionale di Lukesch: vent’anni di esperienza internazionale

Prima di entrare in Pictet AA, Lukesch ha maturato più di venti anni nel settore immobiliare, con una forte attenzione a operazioni strutturate e a situazioni speciali. La sua ultima posizione è stata quella di Managing Director e responsabile degli investimenti europei presso Madison International Realty, dove ha diretto la piattaforma europea dalla sede di Londra, coprendo Regno Unito, Irlanda, Spagna, Paesi Bassi, Germania e i Paesi nordici.

Dal 2012, Lukesch ha originato e chiuso operazioni per oltre 1,7 miliardi di dollari, dimostrando capacità di originazione, strutturazione e gestione di partnership complesse. Prima di Madison, ha ricoperto ruoli chiave in Lincoln Property Company, concentrandosi su acquisizioni di uffici e immobili commerciali negli Stati Uniti, e in Corus Bank, dove si è occupato dell’origination e della strutturazione di prestiti immobiliari commerciali.

Le competenze che Lukas porta a Pictet AA

La combinazione di esperienza nei mercati statunitensi e europei rende Lukesch particolarmente adatto a gestire la strategia globale di Pictet AA. La sua abilità nella ricapitalizzazione e nei buyout di soci è considerata un valore aggiunto per individuare opportunità in contesti di mercato in evoluzione, soprattutto quando le condizioni offrono potenziali ingressi vantaggiosi.

Secondo le dichiarazioni di Kohalmi, la capacità di Lukesch di costruire una rete di gestori specializzati e di orchestrare co-investimenti darà a Pictet AA una posizione più competitiva nei mercati immobiliari privati a livello globale.

Cambiamento nella leadership e prospettive future

Lukesch prende il posto di Laurent Gabert, che è stato spostato verso il ruolo di direttore Multi-Alternatives Investor Relations, una posizione creata per rafforzare l’offerta integrata di soluzioni alternative. Questo riallineamento consente a Pictet AA di distinguere le attività di gestione immobiliare da quelle di relazione con gli investitori, migliorando l’efficacia operativa.

Con la nomina di Lukesch, Pictet AA anticipa una fase di crescita della propria piattaforma real estate, puntando su una maggiore diversificazione, su partnership più strette con gestori di talento e su una più fine gestione dei mercati secondari. L’obiettivo dichiarato è creare valore aggiunto per la clientela, sfruttando la profonda conoscenza dei mercati locali e la capacità di strutturare operazioni complesse.