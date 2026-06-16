Fondi Ucits in crescita: perché il 2026 è stato un anno storico per l’industria europea

Il 2026 è stato un anno storico per gli Ucits: vendite nette per 814 miliardi, record di acquisti da parte delle famiglie e crescita marcata degli Etf, con una ripresa delle azioni europee nei portafogli dei fondi.

Il settore dei fondi europei ha registrato un’accelerazione senza precedenti nel 2026, con le sottoscrizioni nette degli Ucits che hanno raggiunto la cifra di 814 miliardi di euro. Questo risultato accompagna una serie di segnali che ridisegnano il profilo dell’industria del risparmio gestito: aumento delle partecipazioni da parte delle famiglie, espansione globale del modello Ucits e una dinamica di mercato che premia nuovamente le azioni europee rispetto a quelle statunitensi.

Vendite nette e composizione dei flussi nel 2026

Nel corso dell’anno i flussi verso gli fondi comuni di investimento Ucits sono stati trainati sia dagli strumenti monetari che dagli obbligazionari con questi ultimi beneficiati dai movimenti sui tassi di interesse. Anche gli azionari hanno registrato afflussi significativi, grazie a performance di mercato solide. I fondi monetari sebbene abbiano raccolto in modo consistente, hanno segnato rendimenti negativi per via di fattori valutari, mentre i multi-asset hanno ritrovato terreno positivo dopo un periodo di rallentamento.

Dati essenziali

I numeri chiave del 2026 mostrano una preferenza diversificata: gli Etf Ucits hanno raccolto complessivamente 347 miliardi di euro con la domanda concentrata soprattutto sui prodotti azionari. Allo stesso tempo, i fondi azionari tradizionali (non Etf) hanno sofferto deflussi netti per l’intero anno, consolidando la tendenza al passaggio verso soluzioni passive a basso costo.

Trend strutturali: costi, dimensione dei fondi e passività

Negli ultimi cinque anni si è osservata una riduzione media dei costi per le principali categorie di Ucits. I fondi azionari hanno visto una contrazione di circa 18 punti base, mentre gli obbligazionari hanno ridotto i costi di circa 5 punti base; i multi-asset sono rimasti sostanzialmente stabili. Contestualmente, la struttura del patrimonio si è concentrata: i fondi con masse inferiori a 100 milioni rappresentano ormai meno del 3% del totale, mentre cresce il peso dei veicoli con asset superiori a 1 e a 10 miliardi.

L’ascesa dei prodotti passivi e la quota di mercato

La quota dei fondi passivi Ucits è salita dal 13% al 30% a fine 2026, riflettendo la preferenza degli investitori per gli Etf come strumenti a basso costo e facilmente accessibili. Questo spostamento ha inciso anche sulla composizione degli afflussi per tipologia di prodotto, con una crescita marcata dei veicoli indicizzati e a gestione passiva.

Internazionalizzazione del modello Ucits e cambiamenti geografici di portafoglio

Il modello Ucits continua a rafforzarsi al di fuori dell’Europa: la quota di fondi cross-border è aumentata costantemente, con distribuzione rilevante in oltre 50 paesi extra UE, in particolare in Asia e Sud America. Questo trend conferma la capacità degli Ucits di essere un standard globale per la gestione collettiva del risparmio.

Ripresa delle azioni europee

Dopo un decennio di progressiva sovraesposizione a titoli statunitensi, nel 2026 si è registrata una riduzione della quota di azioni Usa nei portafogli, favorita da una migliore performance relativa delle azioni europee e dal deprezzamento del dollaro rispetto all’euro. Il risultato è stato un ribilanciamento che ha favorito i fondi azionari europei e ha determinato una ritrovata attenzione degli investitori verso l’Europa come area di investimento.

Le analisi fornite nello stesso periodo dagli operatori dell’industria mettono in luce anche spostamenti settoriali: tra questi, un orientamento verso titoli a scadenze più brevi nel segmento obbligazionario, una minore attrattività dei fondi immobiliari e degli strumenti legati all’inflazione, e una crescita della partecipazione delle compagnie assicurative nel capitale gestito dai fondi.

Il settore del risparmio gestito europeo, Queste dinamiche, unite ai flussi record del 2026, delineano un panorama in cui gli Ucits si confermano protagonisti sia per gli investitori retail che per gli operatori istituzionali.