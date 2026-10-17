Una proprietà commerciale di 700 mq nel cuore di Lucca, già affittata a un negozio storico, offre più dell’8% di rendimento annuo.

Nel cuore pulsante del centro storico di Lucca una proposta di investimento si distingue per la combinazione di posizione privilegiata e redditività già consolidata. Il complesso, contraddistinto dal riferimento 6276, è proposto a € 1.800.000 e rappresenta una rara occasione per chi ricerca un bene patrimoniale di elevata qualità, pronto a generare cassa fin dal primo giorno.

La proprietà è composta da due ampi fondi commerciali dotati di ingressi autonomi, distribuiti su una superficie totale di circa 700 mq. L’edificio si sviluppa su piano terreno, primo piano e zona cantinata garantendo una flessibilità d’uso che può soddisfare diverse attività commerciali o di servizio, mantenendo al contempo la coerenza con il tessuto storico dell’area.

Dettagli costruttivi e configurazione degli spazi

L’immobile si presenta in buone condizioni generali di manutenzione, senza necessità di interventi strutturali immediati. Ogni unità vanta un accesso indipendente, elemento cruciale per la privacy del conduttore e per la gestione autonoma di ciascun locale. Le superfici sono così suddivise: circa 350 mq al piano terra, un altro 300 mq al primo piano e una zona cantinata di circa 50 mq destinata a depositi o magazzini, offrendo una versatilità che pochi immobili del centro storico possono eguagliare.

Superfici, accessi e potenzialità operative

I due fondi, pur avendo ingressi separati, condividono la stessa struttura portante, il che permette di compiere eventuali rinnovi o personalizzazioni senza influire sull’integrità dell’intero edificio. Tale configurazione facilita anche la gestione amministrativa, poiché ogni unità può essere contrattualizzata in maniera distinta, mantenendo al contempo una coerenza estetica con le caratteristiche architettoniche tipiche di Lucca.

Situazione contrattuale e redditività dell’investimento

Il complesso è attualmente locato a un’impresa commerciale che opera sul territorio dal 1970. La continuità dell’attività garantisce una stabilità di reddito rara nel mercato immobiliare, soprattutto in una zona ad alta domanda come il centro storico. Il contratto in essere è di sei anni con opzione di rinnovo per altri sei anni, assicurando al nuovo proprietario un periodo minimo di dodici anni di fatturato garantito.

Canone e rendimento lordo

Il canone annuo concordato ammonta a € 144.000 corrispondente a una media di € 12.000 al mese. Calcolando il rendimento lordo sulla base del prezzo di vendita, si ottiene un valore superiore all’8 % annuo, risultato particolarmente competitivo rispetto alle tradizionali forme di investimento immobiliare. Questa percentuale, combinata con la solidità del conduttore storico, rende l’offerta altamente attraente per investitori istituzionali, holding patrimoniali e privati con una visione a medio-lungo termine.

Perché scegliere questo bene

Le ragioni che rendono questa proposta un vero catalizzatore di valore includono: la centralità assoluta nel cuore di Lucca, la redditività immediata derivante da un contratto già stipulato, la presenza di un conduttore storico con più di cinquant’anni di attività, e la consistenza patrimoniale di circa 700 mq distribuiti in due unità autonome. Inoltre, la natura di un immobile commerciale in una zona poco replicabile aumenta la probabilità di una plusvalenza nel tempo offrendo al proprietario non solo un flusso di cassa costante, ma anche un investimento che può apprezzarsi nel lungo periodo.

Per ulteriori dettagli, documentazione contrattuale e dati economici, è possibile contattare l’Agenzia Immobiliare Fusca – Lucca, previa verifica dell’interesse reale dell’acquirente.