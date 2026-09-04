Fondo da 50.000 euro per le MPMI di Bergamo: come accedere

La Camera di commercio di Bergamo ha messo a disposizione un fondo di 50.000 euro per le MPMI. Scopri come accedere a questo supporto economico e finanziario.

La Camera di commercio di Bergamo, attraverso la propria Azienda Speciale Bergamo Sviluppo, ha lanciato un’iniziativa volta a sostenere le micro, piccole e medie imprese (MPMI) del territorio. Il progetto, denominato Competitività delle imprese: strumenti e servizi per l’accesso alla finanza mette a disposizione un fondo di 50.000 euro per aiutare le MPMI ad acquisire competenze economico-finanziarie e a facilitare l’accesso al credito per investimenti.

Questa opportunità è rivolta a tutte le MPMI con sede legale e/o operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Bergamo. L’obiettivo è fornire servizi ad alto valore aggiunto, erogati dai Consorzi Fidi di Garanzia per migliorare la competitività delle imprese locali.

Come funziona il fondo di supporto

Il fondo prevede un voucher massimo di 3.000 euro per ciascuna impresa. Questo importo è determinato dalla somma delle spese sostenute per l’istruttoria realizzata dal Confidi, con un contributo del 100% fino a un massimo di 1.000 euro, e delle eventuali somme sostenute per l’abbattimento delle commissioni di garanzia o delle quote interessi per credito diretto del Confidi, con un contributo del 50% fino a un massimo di 2.000 euro.

Le imprese possono presentare una sola richiesta di voucher. Elementi premianti includono il possesso del rating di legalità e/o la certificazione della parità di genere.

Modalità di presentazione delle domande

Le richieste di voucher devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma ReStart per l’impresa o tramite la piattaforma ReStart per l’intermediario. La presentazione delle domande sarà possibile dalle ore 15.00 del 7 settembre 2026 alle ore 12.00 del 16, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione finanziaria.

L’assegnazione del contributo avverrà con procedura a sportello a rendicontazione, secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione.

Risorse utili per la presentazione delle domande

Per maggiori informazioni sulla piattaforma ReStart di Infocamere, è possibile consultare la guida all’accesso, la guida e la videoguida alla presentazione della domanda, le FAQ, l’assistente virtuale e il Contact Center disponibili agli indirizzi https:///aiuto per le imprese e https:///intermediari/aiuto per gli intermediari.

Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare il numero 035-3888 011 o inviare una email all’indirizzo adobati@.

Altri bandi disponibili in Lombardia

Oltre al fondo di Bergamo, Regione Lombardia ha attivato diversi bandi per sostenere le imprese locali. Tra questi, il bando TERTIUM intende favorire l’innovazione nel settore tessile, moda e accessorio, con una scadenza fissata al 7 settembre 2026.

Un altro bando di rilievo è Re-Impresa che sostiene le imprese lombarde in temporanea difficoltà, con scadenza al 18 settembre 2026. Inoltre, il bando Collabora&Innova nella sua seconda edizione, prevede risorse per 90 milioni di euro per progetti di collaborazione e innovazione, con scadenza al 22 settembre 2026.

Per le imprese attive nella filiera dell’edilizia, la misura EDIL-SOS promuove azioni di economia circolare, con scadenza al 30 settembre 2026. Infine, il Programma chimica verde Lombardia sostiene startup, spinoff universitari e PMI innovative nel settore chimico, con scadenza al 13.