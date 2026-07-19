Fondo obbligazionario con scadenza 2026: analisi dettagliata

Un fondo obbligazionario con scadenza 2026 offre opportunità di investimento in titoli di debito tradizionali e ad alto rendimento. Scopri di più.

Nel panorama degli investimenti finanziari, i fondi obbligazionari rappresentano una scelta strategica per chi cerca un equilibrio tra rendimento e rischio. In particolare, il fondo con scadenza finale fissata al 31 si distingue per la sua gestione discrezionale di un portafoglio diversificato, composto fino al 100% del patrimonio netto da obbligazioni tradizionali e speculative.

Questo fondo, identificato dal codice ISIN FR0013426657 adotta una strategia d’investimento che combina titoli di emittenti privati con sede legale in Stati membri dell’OCSE e, entro il limite del 40%, emittenti al di fuori dell’OCSE, inclusi i mercati emergenti. La sua durée d’investimento consigliata è di 7 anni, offrendo un orizzonte temporale adeguato per la realizzazione degli obiettivi di investimento.

Strategia d’investimento e composizione del portafoglio

La strategia del fondo si basa sulla gestione di un portafoglio diversificato di titoli di debito, con un focus particolare su obbligazioni speculative, dette ad alto rendimento aventi un rating compreso tra BB+ e B-. Almeno il 60% del portafoglio è costituito da emittenti privati con sede legale in uno Stato membro dell’OCSE, mentre il restante 40% può includere emittenti al di fuori dell’OCSE.

Il fondo non si limita alla detenzione di obbligazioni; la società di gestione può effettuare operazioni tattiche in portafoglio qualora si presentino nuove opportunità di mercato o venga rilevato un aumento del rischio di insolvenza a termine di uno degli emittenti in portafoglio. Questo approccio flessibile permette di adattarsi rapidamente alle dinamiche di mercato.

Performance e indicatori chiave

Al 15 luglio 2026, il fondo ha registrato masse in gestione pari a 158,87 milioni di euro, con un valore patrimoniale netto di 115,26 euro. La performance annualizzata dal lancio è del 2,09%, mentre la performance annualizzata a 5 anni è del 2,10%. La performance a 12 mesi rolling è del 2,40%, e da inizio anno è dello 0,94%.

L’indicatore di rischio del fondo è stato valutato con un punteggio di 4 su una scala da 1 a 7, indicando un livello di rischio medio. Questo indicatore sintetico di rischio (SRI) esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Commissioni e dettagli operativi

Il fondo prevede una commissione di sottoscrizione massima del 4,00% e non applica commissioni di rimborso. La commissione di gestione è massima dell’1,10% del patrimonio netto, tasse incluse. Inoltre, è prevista una commissione di performance del 10% tasse incluse della sovraperformance netta annualizzata del fondo al di sopra della soglia di attivazione del 2,30%, una volta compensate tutte le sottoperformance passate relative agli ultimi cinque esercizi.

La società di gestione è ODDO BHF AM SAS, con banca depositaria ODDO BHF SCA, France (Paris). Le sottoscrizioni e i rimborsi sono gestiti quotidianamente entro le 11:15, con una valorizzazione UI EFA France e una frequenza di calcolo del NAV quotidiano.

Investire in questo fondo comporta un rischio di perdita di capitale, e i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. È importante considerare attentamente il proprio profilo di rischio e gli obiettivi di investimento prima di procedere.