Come definire il mix bond/equity con orizzonte e drawdown

Dal profilo di rischio all’allocazione: un metodo numerico per scegliere la quota azionaria, impostare il ribilanciamento e verificare la coerenza con i vincoli.

Molti investitori sanno che le azioni alimentano la crescita di lungo periodo e che le obbligazioni attenuano gli scossoni. Pochi, però, trasformano orizzonte temporalevolatilità attesa e tolleranza al drawdown in percentuali operative. Qui viene proposto un metodo pratico, numerico e replicabile per definire il mix bond/equity, corredato di semplici regole di ribilanciamento e di un esempio completo.

L’obiettivo è passare da concetti astratti a scelte misurabili: fissare limiti, tradurli in un vincolo sulla quota azionaria, verificare che la volatilità resti in linea e applicare una disciplina di manutenzione periodica del portafoglio.

Parametri di input e regole di base

Il metodo richiede tre input: 1) orizzonte di investimento (anni), 2) volatilità target del portafoglio (annua), 3) drawdown massimo tollerato in percentuale. Servono poi ipotesi operative, semplici ma trasparenti: volatilità azioni 16%, volatilità bond investment grade 6%, correlazione 0,2; drawdown potenziale azioni 50%, drawdown bond 10%. Sono valori prudenziali, utili per una stima robusta; possono essere adattati in base a mercato e strumenti specifici.

Si definisce Tre vincoli guidano la scelta: un vincolo orizzonte (cap massimo alla quota azionaria), un vincolo drawdown e un vincolo volatilità. La quota finale sarà il minimo tra i tre limiti, così da rispettare la condizione più stringente.

Passo 1: mappare l’orizzonte su un tetto azionario

Per ridurre il rischio di disallineamenti tra capitale e bisogni, si usa una griglia semplice che converte l’orizzonte in un cap azionario 0–3 anni → max 20%; 3–7 → max 40%; 7–15 → max 60%; oltre 15 → max 80%. La logica: quanto più lontano è l’obiettivo, tanto maggiore la capacità di assorbire volatilità e cicli di mercato. Questa soglia non determina l’allocazione finale, ma impedisce eccessi rispetto alla finestra temporale.

La griglia è intenzionalmente discreta per favorire scelte stabili e ridurre la tentazione di rincorrere il mercato. Chi desidera maggiore finezza può interpolare tra le soglie, ma l’impianto non cambia: il vincolo da orizzonte è un tetto non un obbligo a esporsi.

Passo 2: tradurre il drawdown tollerato in quota massima

Una stima rapida del max drawdown di portafoglio può essere ottenuta come media ponderata dei drawdown delle componenti: Dp ≈ w·De + (1−w)·Db, dove De è il drawdown azionario ipotizzato (50%) e Db quello obbligazionario (10%). Imporre Dp ≤ Dt (tollerato) porta a: w ≤ (Dt − Db)/(De − Db). Esempio: se Dt=20%, allora w ≤ (20−10)/(50−10)=10/40=25%.

Questa formula è volutamente conservativa. Integra in modo trasparente la sensibilità emotiva alle perdite prolungate, spesso sottostimata quando ci si concentra solo sulla volatilità. È il vincolo da prendere sul serio: superarlo aumenta drasticamente la probabilità di decisioni impulsive.

Passo 3: verificare la volatilità target

La volatilità del portafoglio può essere stimata con la formula a due asset: σp = √[w²σe² + (1−w)²σb² + 2w(1−w)ρσeσb], con σe=16%, σb=6%, ρ=0,2. Se la volatilità target è, ad esempio, 8%, si trova il w coerente con σp=8% e lo si confronta con i vincoli precedenti. Se la soluzione per la volatilità richiede più azioni rispetto al tetto da drawdown o orizzonte, prevarrà il vincolo più restrittivo.

Questo passaggio garantisce che il portafoglio sia allineato alla sensibilità quotidiana agli oscillazioni, non solo alle perdite cumulanti. Combinare drawdown e volatilità riduce il rischio di sottovalutare entrambe le dimensioni.

Passo 4: regole di ribilanciamento semplici e robuste

Per mantenere coerente il profilo di rischio nel tempo servono regole chiare. Due approcci efficaci: 1) band threshold con bande assolute di ±5 punti percentuali attorno al target (es. target equity 25% → intervallo 20–30%); si controlla ogni mese e si ribilancia solo se si esce dalle bande; 2) calendario trimestrale/semestrale con ribilanciamento verso il target a prescindere. Il primo minimizza i costi, il secondo massimizza la disciplina.

Operativamente: definire un conto cassa per dividendi/cedole per ridurre la necessità di vendite; usare ordini limitati su ETF liquidi; tenere conto di costri di transazione e fiscalità, ribilanciando preferibilmente con flussi in entrata/uscita. Documentare la regola e applicarla senza eccezioni evita derive comportamentali.

Esempio numerico replicabile: 100.000 euro, 8 anni, 8% vol, 20% drawdown

Profilo: capitale 100.000 €, orizzonte 8 anni, volatilità target 8%, drawdown massimo tollerato 20%. Parametri: σe=16%, σb=6%, ρ=0,2, De=50%, Db=10%.

1) Vincolo orizzonte (8 anni): cap azionario 60%. 2) Vincolo drawdown: w ≤ (20−10)/(50−10)=25%. 3) Vincolo volatilità: risolvendo la formula, σp=8% implica w≈40,5%. Il mix finale è dato dal vincolo più stringente: 25% azioni75% obbligazioni. Implementazione con ETF ampi e a basso costo: 25.000 € equity globale, 75.000 € bond investment grade euro/hedged.

Ribilanciamento (bande 20–30%): dopo un anno ipotetico con azioni −20% e bond +2%, i valori diventano: equity 25.000→20.000 €, bond 75.000→76.500 €, portafoglio 96.500 €. Peso azioni ~20,7%: dentro la banda, nessun intervento. Se le azioni scendessero a un peso inferiore al 20%, si ribilancerebbe riportando l’equity a 25% usando in primis la cassa o vendendo una quota di bond.

Adattare e stressare il metodo

Il quadro si adatta facilmente. Se l’investitore accetta un drawdown del 30%, il limite diventa w ≤ (30−10)/(50−10)=50% e, dati gli altri vincoli, potrebbe salire fino alla soglia di volatilità (≈40,5%) o al cap d’orizzonte (60%). Viceversa, con target di volatilità 6%, la soluzione della formula porta a una quota azionaria più bassa, che potrebbe diventare il vincolo dominante anche rispetto al drawdown.

Utile anche lo stress test delle ipotesi: se si assume una correlazione più alta (es. 0,5) o una volatilità azionaria di 20%, la quota consentita dai vincoli di rischio scende. Aggiornare i parametri una volta l’anno mantiene il metodo ancorato ai dati senza inseguire il rumore di breve periodo.