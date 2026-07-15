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15 Luglio 2026

Come definire il mix bond/equity con orizzonte e drawdown

Dal profilo di rischio all’allocazione: un metodo numerico per scegliere la quota azionaria, impostare il ribilanciamento e verificare la coerenza con i vincoli.

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Come definire il mix bond/equity con orizzonte e drawdown

Molti investitori sanno che le azioni alimentano la crescita di lungo periodo e che le obbligazioni attenuano gli scossoni. Pochi, però, trasformano orizzonte temporalevolatilità attesa e tolleranza al drawdown in percentuali operative. Qui viene proposto un metodo pratico, numerico e replicabile per definire il mix bond/equity, corredato di semplici regole di ribilanciamento e di un esempio completo.

L’obiettivo è passare da concetti astratti a scelte misurabili: fissare limiti, tradurli in un vincolo sulla quota azionaria, verificare che la volatilità resti in linea e applicare una disciplina di manutenzione periodica del portafoglio.

Parametri di input e regole di base

Il metodo richiede tre input: 1) orizzonte di investimento (anni), 2) volatilità target del portafoglio (annua), 3) drawdown massimo tollerato in percentuale. Servono poi ipotesi operative, semplici ma trasparenti: volatilità azioni 16%, volatilità bond investment grade 6%, correlazione 0,2; drawdown potenziale azioni 50%, drawdown bond 10%. Sono valori prudenziali, utili per una stima robusta; possono essere adattati in base a mercato e strumenti specifici.

Si definisce Tre vincoli guidano la scelta: un vincolo orizzonte (cap massimo alla quota azionaria), un vincolo drawdown e un vincolo volatilità. La quota finale sarà il minimo tra i tre limiti, così da rispettare la condizione più stringente.

Passo 1: mappare l’orizzonte su un tetto azionario

Per ridurre il rischio di disallineamenti tra capitale e bisogni, si usa una griglia semplice che converte l’orizzonte in un cap azionario 0–3 anni → max 20%; 3–7 → max 40%; 7–15 → max 60%; oltre 15 → max 80%. La logica: quanto più lontano è l’obiettivo, tanto maggiore la capacità di assorbire volatilità e cicli di mercato. Questa soglia non determina l’allocazione finale, ma impedisce eccessi rispetto alla finestra temporale.

La griglia è intenzionalmente discreta per favorire scelte stabili e ridurre la tentazione di rincorrere il mercato. Chi desidera maggiore finezza può interpolare tra le soglie, ma l’impianto non cambia: il vincolo da orizzonte è un tetto non un obbligo a esporsi.

Passo 2: tradurre il drawdown tollerato in quota massima

Una stima rapida del max drawdown di portafoglio può essere ottenuta come media ponderata dei drawdown delle componenti: Dp ≈ w·De + (1−w)·Db, dove De è il drawdown azionario ipotizzato (50%) e Db quello obbligazionario (10%). Imporre Dp ≤ Dt (tollerato) porta a: w ≤ (Dt − Db)/(De − Db). Esempio: se Dt=20%, allora w ≤ (20−10)/(50−10)=10/40=25%.

Questa formula è volutamente conservativa. Integra in modo trasparente la sensibilità emotiva alle perdite prolungate, spesso sottostimata quando ci si concentra solo sulla volatilità. È il vincolo da prendere sul serio: superarlo aumenta drasticamente la probabilità di decisioni impulsive.

Passo 3: verificare la volatilità target

La volatilità del portafoglio può essere stimata con la formula a due asset: σp = √[w²σe² + (1−w)²σb² + 2w(1−w)ρσeσb], con σe=16%, σb=6%, ρ=0,2. Se la volatilità target è, ad esempio, 8%, si trova il w coerente con σp=8% e lo si confronta con i vincoli precedenti. Se la soluzione per la volatilità richiede più azioni rispetto al tetto da drawdown o orizzonte, prevarrà il vincolo più restrittivo.

Questo passaggio garantisce che il portafoglio sia allineato alla sensibilità quotidiana agli oscillazioni, non solo alle perdite cumulanti. Combinare drawdown e volatilità riduce il rischio di sottovalutare entrambe le dimensioni.

Passo 4: regole di ribilanciamento semplici e robuste

Per mantenere coerente il profilo di rischio nel tempo servono regole chiare. Due approcci efficaci: 1) band threshold con bande assolute di ±5 punti percentuali attorno al target (es. target equity 25% → intervallo 20–30%); si controlla ogni mese e si ribilancia solo se si esce dalle bande; 2) calendario trimestrale/semestrale con ribilanciamento verso il target a prescindere. Il primo minimizza i costi, il secondo massimizza la disciplina.

Operativamente: definire un conto cassa per dividendi/cedole per ridurre la necessità di vendite; usare ordini limitati su ETF liquidi; tenere conto di costri di transazione e fiscalità, ribilanciando preferibilmente con flussi in entrata/uscita. Documentare la regola e applicarla senza eccezioni evita derive comportamentali.

Esempio numerico replicabile: 100.000 euro, 8 anni, 8% vol, 20% drawdown

Profilo: capitale 100.000 €, orizzonte 8 anni, volatilità target 8%, drawdown massimo tollerato 20%. Parametri: σe=16%, σb=6%, ρ=0,2, De=50%, Db=10%.

1) Vincolo orizzonte (8 anni): cap azionario 60%. 2) Vincolo drawdown: w ≤ (20−10)/(50−10)=25%. 3) Vincolo volatilità: risolvendo la formula, σp=8% implica w≈40,5%. Il mix finale è dato dal vincolo più stringente: 25% azioni75% obbligazioni. Implementazione con ETF ampi e a basso costo: 25.000 € equity globale, 75.000 € bond investment grade euro/hedged.

Ribilanciamento (bande 20–30%): dopo un anno ipotetico con azioni −20% e bond +2%, i valori diventano: equity 25.000→20.000 €, bond 75.000→76.500 €, portafoglio 96.500 €. Peso azioni ~20,7%: dentro la banda, nessun intervento. Se le azioni scendessero a un peso inferiore al 20%, si ribilancerebbe riportando l’equity a 25% usando in primis la cassa o vendendo una quota di bond.

Adattare e stressare il metodo

Il quadro si adatta facilmente. Se l’investitore accetta un drawdown del 30%, il limite diventa w ≤ (30−10)/(50−10)=50% e, dati gli altri vincoli, potrebbe salire fino alla soglia di volatilità (≈40,5%) o al cap d’orizzonte (60%). Viceversa, con target di volatilità 6%, la soluzione della formula porta a una quota azionaria più bassa, che potrebbe diventare il vincolo dominante anche rispetto al drawdown.

Utile anche lo stress test delle ipotesi: se si assume una correlazione più alta (es. 0,5) o una volatilità azionaria di 20%, la quota consentita dai vincoli di rischio scende. Aggiornare i parametri una volta l’anno mantiene il metodo ancorato ai dati senza inseguire il rumore di breve periodo.

Autore

Francesca Spadaro

Francesca Spadaro ha ricostruito una catena di investimenti veronese partendo dai bilanci depositati alla Camera di Commercio; è analista finanziaria che coordina dossier su PMI e mercati. Laureata in economia, collabora con camerali locali e cura newsletter economiche territoriali.

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