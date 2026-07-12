Investimenti consapevoli: il webinar di Donne in Attivo 2026

Il progetto Donne in Attivo 2026 organizza un webinar sugli investimenti in scenari di alta incertezza, con focus su fondi comuni, ETF e behavioural economics.

In un mondo finanziario sempre più complesso e volatile, la conoscenza diventa la chiave per prendere decisioni informate. Il progetto Donne in Attivo 2026 promosso da Unioncamere e finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy offre un percorso formativo dedicato all’educazione finanziaria delle donne.

Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 14 luglio 2026 dalle 14.30 alle 16.30, con un webinar online dedicato agli investimenti in scenari ad alta incertezza. Questo incontro si propone di fornire strumenti concreti per affrontare i mercati finanziari con maggiore sicurezza e strategia.

Strumenti e strategie per investire con consapevolezza

Il webinar affronterà temi cruciali come il rapporto tra rischio e rendimento la diversificazione del portafoglio e le strategie di investimento in periodi di instabilità economica. Particolare attenzione sarà dedicata ai fondi comuni di investimento e agli ETF strumenti sempre più diffusi tra gli investitori.

Verrà spiegato il funzionamento di questi strumenti, i loro vantaggi, i costi associati e il ruolo che possono svolgere in una strategia di investimento di medio-lungo periodo. L’obiettivo è fornire conoscenze pratiche per valutare con maggiore consapevolezza le proprie scelte finanziarie.

Comprendere la behavioural economics per evitare errori comuni

Un focus specifico del webinar sarà dedicato alla behavioural economics la disciplina che studia come emozioni, percezioni e automatismi mentali influenzano le decisioni economiche e finanziarie. Verranno analizzati alcuni dei principali bias cognitivi degli investitori, come l’eccessiva fiducia l’avversione alle perdite e l’effetto gregge.

Riconoscere questi meccanismi è fondamentale per evitare errori frequenti e costruire strategie di investimento più efficaci nel tempo. Il webinar offrirà strumenti pratici per gestire meglio le proprie emozioni e prendere decisioni più razionali.

L’importanza dell’educazione finanziaria per l’autonomia economica femminile

L’educazione finanziaria è un elemento essenziale per rafforzare l’autonomia economica delle donne. Conoscere gli strumenti disponibili, comprendere i rischi e pianificare le proprie decisioni significa acquisire maggiore sicurezza nella gestione del risparmio, degli investimenti e dei progetti personali o professionali.

Per FIAIP Donna promuovere iniziative come Donne in Attivo significa contribuire alla crescita di una cultura finanziaria più accessibile, consapevole e inclusiva. Questo percorso formativo è un passo importante verso il sostegno delle donne nei percorsi di sviluppo professionale e imprenditoriale.

Come partecipare e i prossimi appuntamenti

Il webinar Investimenti in scenari ad alta incertezza si svolgerà online martedì 14 luglio 2026 dalle 14.30 alle 16.30. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione attraverso il sito ufficiale del progetto Donne in Attivo al seguente link: link di iscrizione.

Il percorso Donne in Attivo 2026 proseguirà anche con il laboratorio F.A.R.E. impresa dedicato a imprenditrici e aspiranti imprenditrici. Questo laboratorio affronterà temi centrali per lo sviluppo di un progetto imprenditoriale sostenibile, come la costruzione del piano economico-finanziario, i costi fissi e variabili, il punto di pareggio, la finanza agevolata, il credito, il microcredito, il crowdfunding e il rapporto con potenziali investitori.

Il laboratorio prevede tre appuntamenti: il primo incontro di apertura e orientamento il 23 luglio 2026 un secondo momento di approfondimento e consulenza individuale il 17 settembre 2026 e un incontro finale di follow-up e restituzione l’8 ottobre 2026. Per consultare il programma completo e iscriversi agli appuntamenti formativi è possibile visitare il portale .