Analisi e previsioni del mercato immobiliare italiano nel 2026

Il 9 luglio 2026, Nomisma e Banco BPM hanno presentato il 2° Rapporto sul Mercato Immobiliare, un evento ricco di approfondimenti e dibattiti sugli scenari attuali e futuri del settore

Il 9 luglio 2026, presso l’Auditorium Bezzi 2 di Banco BPM a Milano, si è tenuto un evento di grande rilievo per il settore immobiliare: la presentazione del 2° Rapporto sul Mercato Immobiliare 2026 organizzato da Nomisma in collaborazione con Banco BPM. L’incontro, articolato in tre sessioni, ha visto la partecipazione di esperti e professionisti del settore, offrendo un’analisi approfondita delle dinamiche attuali e delle prospettive future del mercato.

L’evento ha rappresentato un’occasione unica per esplorare le tendenze emergenti e le strategie di investimento nel settore immobiliare italiano. Con un programma ricco e diversificato, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi su temi cruciali come la congiuntura immobiliare le infrastrutture per la crescita e le nuove geografie dello sviluppo.

Scenario macroeconomico e impatti sul real estate

La prima sessione della giornata è stata dedicata all’analisi dello scenario macroeconomico e dei suoi impatti sul mercato immobiliare. Lucio Poma, Chief Economist di Nomisma, ha aperto i lavori con una panoramica dettagliata sulle dinamiche economiche che stanno influenzando il settore. Successivamente, un panel di esperti ha discusso il ruolo del real estate come infrastruttura per la crescita del Paese.

Tra i relatori, Fabio Bellini, Presidente di Risorse per Roma, ha sottolineato l’importanza delle infrastrutture per lo sviluppo urbano. Emmanuel Conte, Assessore al Demanio e Patrimonio del Comune di Milano, ha evidenziato le opportunità offerte dalla gestione del patrimonio pubblico. Valeria Falcone, Vice-Presidente di Assoimmobiliare e CEO di Colliers Italia, ha condiviso le sue prospettive sul mercato immobiliare italiano.

Capitali, fondi e strategie di investimento

Nel pomeriggio, l’attenzione si è spostata sulle strategie di investimento nel settore immobiliare. Elena Molignoni, Responsabile dell’Osservatorio Immobiliare di Nomisma, ha presentato un’analisi dettagliata della congiuntura immobiliare nazionale e delle previsioni per il futuro. Un panel di esperti ha poi discusso le capitali, i fondi e le strategie di investimento nel mercato italiano.

Paolo Benedetto, Direttore Generale di IPI SpA, ha illustrato le opportunità di investimento nel settore. Elena Branciforte, Head of Asset Management Italy di Generali Real Estate, ha condiviso le sue esperienze nel gestione di asset immobiliari. Fulvio Delaiti, Head of Asset Management Europe & Head of Italy di PIMCO Prime Real Estate, ha offerto una prospettiva internazionale sulle strategie di investimento.

Focus sui principali mercati immobiliari italiani

L’ultima sessione della giornata ha visto un focus sui 13 principali mercati immobiliari italiani. Chiara Pelizzoni, Senior Project Manager di Nomisma, ha presentato un’analisi dettagliata delle dinamiche locali. Un panel di esperti ha poi discusso le nuove geografie dello sviluppo immobiliare esplorando i territori, le asset class e gli operatori coinvolti.

Claudio Aruta, Founder & CEO di AGM Project Consulting, ha condiviso le sue esperienze nello sviluppo immobiliare. Lorenzo Barbagli, Direttore Infrastrutture Immobiliari di Sogemi, ha evidenziato le opportunità offerte dalle infrastrutture urbane. Simone Botticini, Head of Real Estate di Banca Guber, ha discusso le strategie di investimento nel settore.

L’evento si è concluso con un dibattito aperto, durante il quale i partecipanti hanno avuto l’opportunità di porre domande e confrontarsi con gli esperti. Il video integrale dell’evento è riservato agli Associati dell’Osservatorio Immobiliare e sarà reso disponibile nei giorni successivi.