Fondo obbligazionario in euro: opportunità di investimento a rischio controllato

Un fondo obbligazionario composto da titoli di stato e obbligazioni in euro offre un'opportunità di investimento con un profilo di rischio medio-basso, adatto a chi cerca stabilità e rendimenti moderati.

Nel panorama degli investimenti finanziari, il fondo obbligazionario rappresenta una scelta strategica per chi desidera combinare sicurezza e rendimento. Questo strumento, denominato in euro, è particolarmente indicato per chi cerca un investimento di breve-medio periodo con un livello di rischio controllato.

La composizione del portafoglio, basata su titoli di stato e obbligazioni, offre una diversificazione che può mitigare le fluttuazioni di mercato, rendendolo un’opzione attraente per gli investitori prudenti.

Caratteristiche principali del fondo obbligazionario

Il fondo obbligazionario in euro si distingue per la sua struttura diversificata che include una miscela di titoli di stato e obbligazioni corporate. Questa combinazione permette di bilanciare il rischio e il rendimento, offrendo agli investitori un’opportunità di crescita stabile.

Uno degli aspetti più rilevanti è il profilo di rischio che viene valutato su una scala da 1 a 7, dove 1 rappresenta il rischio minimo e 7 il rischio massimo. Questo indicatore sintetico è determinato sulla base della volatilità storica del fondo, fornendo agli investitori una chiara indicazione del livello di rischio associato.

Documentazione e trasparenza

Per una scelta consapevole, è fondamentale consultare la documentazione ufficiale del fondo. Tra i documenti chiave troviamo il Documento contenente le informazioni chiave (KID) il Prospetto il Regolamento di gestione e il modulo di sottoscrizione. Questi documenti sono disponibili gratuitamente sul sito web della SGR Acomea e possono essere richiesti presso la sede della società o i collocatori.

È importante ricordare che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Inoltre, qualora l’importo distribuito fosse superiore al risultato effettivo di gestione del fondo nel periodo di riferimento, si configurerà in tutto o in parte una restituzione di capitale.

Considerazioni fiscali e avvertenze

I valori indicati sono al lordo della ritenuta fiscale, che dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Acomea SGR S.p.A. si riserva il diritto di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo, in conformità con quanto previsto dall’articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE.

Qualsiasi informazione contenuta nel presente documento potrebbe essere soggetta a modifiche o aggiornamenti senza alcun obbligo di comunicazione da parte di Acomea SGR S.p.A. agli investitori.

Per maggiori informazioni sui criteri di assegnazione dei premi e riconoscimenti, è possibile consultare la sezione dedicata sul sito web di Acomea.