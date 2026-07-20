Real estate turistico: l’Italia attira capitali internazionali nel 2026

Il mercato alberghiero italiano è in forte crescita, attirando capitali internazionali. Scopri le strategie degli investitori e le città più ambite.

Il settore del real estate turistico in Italia sta vivendo un momento di grande fermento. Secondo le ultime analisi, il Paese si conferma come una delle destinazioni più attraenti per gli investitori europei, con un focus particolare sui segmenti upper-upscale e luxury.

La fiducia degli investitori nel mercato alberghiero europeo è in crescita, con oltre il 90% che prevede di mantenere o aumentare il capitale allocato in questo settore. L’Italia, in particolare, sta emergendo come un attore chiave, grazie alla sua capacità di offrire opportunità di creazione di valore attraverso il riposizionamento delle strutture ricettive.

Strategie di investimento e tendenze del mercato

Le strategie di investimento nel settore alberghiero stanno evolvendo rapidamente. La strategia value-add rimane dominante, con il 53% degli investitori che la preferisce. Inoltre, c’è una crescente attenzione verso le strategie opportunistiche passate dal 15% al 25%.

Un altro trend significativo è la preferenza per l’acquisizione in vacant possession e l’orientamento verso i brand globali che sono visti come una leva di creazione di valore. Questo cambiamento riflette una visione più strategica degli investitori, che cercano di massimizzare i rendimenti in un contesto di incertezza geopolitica e macroeconomica.

Le sfide degli investitori

Nonostante la fiducia nel mercato, gli investitori devono affrontare diverse sfide. I costi operativi legati alle utilities e di esecuzione sono una delle principali preoccupazioni, con un impatto significativo sui rendimenti netti. Inoltre, l’incertezza geopolitica rimane un fattore di preoccupazione, anche se le condizioni di finanziamento stanno diventando più stabili.

Le città e i Paesi più ambiti

La classifica dei Paesi per aspettative di performance vede la Spagna al primo posto, seguita dall’Italia e dal Regno Unito. A livello di città, Londra e Barcellona sono al primo posto a pari merito, mentre Milano e Parigi condividono il quarto posto.

In Italia, Milano si conferma la città di punta, raggiungendo il quarto posto europeo a pari merito con Parigi. Roma si posiziona al settimo posto, segnalando un ampliamento dell’interesse verso destinazioni diversificate.

Le intenzioni di investimento in Italia

Le intenzioni di investimento in Italia sono in forte crescita. Secondo le ultime analisi, l’Italia e la Spagna insieme concentrano oltre il 40% del totale a livello europeo. Milano, in particolare, è al centro dell’attenzione, con un aumento del 15% degli investimenti nel primo trimestre del 2026.

Gli investitori riconoscono nell’Italia un potenziale di trasformazione concreto, con un mercato maturo orientato alla creazione di valore attraverso il riposizionamento verso i segmenti upper-upscale e luxury. Inoltre, la diversità dell’offerta ricettiva e l’emergere di nuove catene di hotel internazionali stanno contribuendo ad attrarre capitali internazionali.

Nel 2026, circa tre quarti degli investimenti sono arrivati da soggetti stranieri, dimostrando l’attrattiva del mercato italiano a livello globale. Un fenomeno significativo è la crescente attività delle società di gestione alberghiera che acquistano anche il real estate, un trend legato alla loro forte liquidità.